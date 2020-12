El arte, la fotografía y ¡entrada gratis al PAMM y Wynwood Walls!

Para empezar el año, Miami cuenta con una oferta artística que crece a pesar de la pandemia. Dependiendo de cómo te sientas más cómodo, puedes ver las exhibiciones en persona o disfrutarlas online. Les presentamos algunas de las exposiciones que puedes ver para empezar el año nuevo 2021.

Mindy Solomon Gallery todavía cuenta con dos interesantes exhibiciones hasta el 16 de enero. Una es de la paquistaní Nadia K. Waheed: “I climb, I backtrack, I float”. Con esta serie la artista marca un cambio hacia un nuevo territorio visual con extensos paisajes montañosos, frondosos bosques y agua quieta, donde la figura y la naturaleza se entrelazan para construir una imagen de la narrativa interna del artista durante estos últimos ocho meses de pandemia.

Mindy Solomon Gallery todavía cuenta con dos interesantes exhibiciones hasta el 16 de enero. Una de ellas es de la paquistaní Nadia K. Waheed: “I climb, I backtrack, I float”. Cortesía/Galería Mindy Solomon

Y la exhibición “Lover’s Rock”, de Asif Hoque, es una epopeya moderna. Trata de un mundo sintetizado a partir de las experiencias de vida de Hoque, pasadas, presentes y futuras, con el telón de fondo de la arquitectura clásica y las mitologías conocidas. Se centra en el viaje de dos amantes de piel morena que encuentran su camino el uno hacia el otro, guiados por espíritus místicos. Esta última exposición la puedes ver online. Más: www.mindysolomon.com/exhibition/asif-hoque-lovers-rock/, www.mindysolomon.com/exhibition/nadia-waheed-i-climb-i-backtrack-i-float/ y https://youtu.be/cps5UWLa5Jg

Institute of Contemporary Art (ICA Miami), todavía presenta la exhibición “Ektachrome Archive”, una obra fundamental del artista con sede en Nueva York, Lyle Ashton Harris, hasta el 21 de noviembre. Son 36 fotografías documentales y 15 revistas que datan de principios de la década de 1990. La instalación narra el surgimiento de una nueva generación de productores culturales y académicos negros a raíz del Movimiento de las Artes Negras y el giro conservador de la década de 1980, y en medio de una continua Epidemia de SIDA.

Fotografía de Lyle Ashton Harris, principios de 1990/2005 en el Institute of Contemporary Art (ICA Miami). Hasta el 21 de noviembre. Lyle Ashton Harris/ICA Miami Courtesy of the artist, Salon 94

Entre las figuras destacadas en estos documentos se encuentran el cineasta Marlon Riggs, la curadora Thelma Golden, los académicos activistas Bell Hooks y Michele Wallace, y los artistas Glenn Ligon, Gary Simmons y Carrie Mae Weems. Más: www.icamiami.org/exhibition/lyle-ashton-harris/

Pérez Art Museum Miami (PAMM) ofrece la entrada gratuita cada segundo sábado del mes. El sábado 9 de enero puedes explorar las obras de arte expuestas durante todo el día. Aprovecha para ver ‘What Carried Us Over: Gifts from Gordon W. Bailey’, una selección de obsequios hechos por Gordon W. Bailey, coleccionista, académico y defensor de Los Ángeles, que ha donado 60 obras al Pérez Art Museum Miami (PAMM) desde 2016. De los 28 artistas representados en la donación de Bailey, todos menos dos son nuevas incorporaciones a la colección PAMM. La exposición está hasta el 7 de febrero. También, presenta actividades prácticas para niños y adultos, de 1 a 4 p.m. Y el domingo 3 de enero se lleva a cabo el tour de arquitectura al aire libre, una visita pública al jardín de esculturas Spencer. Los recorridos, disponibles por orden de llegada siempre con reserva de emisión de boletos programada, están limitados a nueve invitados por recorrido al aire libre y respetando siempre la distancia física para la seguridad de todos. Más: www.pamm.org/calendar/2020/12/outdoor-architecture-spencer-sculpture-garden-public-tours, education@pamm.org, info@pamm.org y teléfono (786) 345-5643. www.pamm.org/exhibitions/what-carried-us-over-gifts-gordon-w-bailey. www.youtube.com/watch?v=opYi5XZU3uY

Wynwood Walls, considerado como el museo de arte callejero más grandes del mundo, ofrece la entrada gratuita a través de un nuevo sistema de boleto programado patrocinado por Wynwood BID. Carl Juste cjuste@miamiherald.com

Wynwood Walls, considerado como el museo de arte callejero más grandes del mundo, ofrece la entrada gratuita a través de un nuevo sistema de boleto programado patrocinado por Wynwood BID. Este innovador museo cuenta con una colección cambiante de arte curado con más de 50 murales originales de artistas de renombre mundial como Buff Monster, Dan Kitchner, Ernesto Maranje, Dasic Fernandez, Faile, Kelsey Montague, Kenny Scharf, Martha Cooper, Mina Hamada y Tats Cru. Con la entrada gratuita puedes ver tanto la muestra retrospectiva de 10 años como la muestra individual de ‘The Seed’, presentada por la Galería GGA. A partir del 18 de enero se implementará una tarifa. El uso de la mascarilla y el distanciamiento físico entre las personas es obligatorio para garantizar la salud de todos. La entrada está en la Segunda Avenida del noroeste, también conocida como Tony Goldman Way. Los boletos se deben reservar con anticipación en: www.museum.thewynwoodwalls.com/iframe/wynwood. Más: www.thewynwoodwalls.com/ y www.wynwoodmiami.com/ . https://www.instagram.com/p/CI9O8OijPvS/

American Museum of The Cuban Diaspora presenta la exposición ‘Operación Pedro Pan - El éxodo de los niños cubanos’ a partir del día de su reapertura el sábado 16 de enero. Este museo, ubicado en el corazón de Miami y a pocos minutos de La Pequeña Habana, trata de contar la historia de la Diáspora cubana a través de los ojos de destacados artistas, pensadores y creadores. Son artistas, nacidos fuera o exiliados de Cuba, que han emergido en paisajes lejanos y se han convertido en algunos de los artistas más importantes de nuestro tiempo. Más: https://thecuban.org/operation-pedro-pan/ 1200 Coral Way. Miami.

HistoryMiami Museum presenta a su nuevo artista en residencia, Delou Africa Dance Ensemble, una compañía de folclore líder en África Occidental. Cortesía/HistoryMiami Museum

HistoryMiami Museum presenta a su nuevo artista en residencia, Delou Africa Dance Ensemble, una compañía de folclore líder en África Occidental y un colectivo de artistas de talentosos bateristas, músicos, bailarines y narradores de historias. Fundada por Njeri Plato, la organización exhibe las ricas tradiciones de África Occidental a través de la expresión artística, la educación y la conservación cultural. Delou Africa ofrece programas durante todo el año, incluido el Festival Anual de Danza y batería de la diáspora africana de Florida. El programa familiar gratis con canciones se lleva a cabo del sábado 9 de enero y la actuación de una noche con Delou África Dance Ensemble es el jueves 25 de febrero. Y hasta el 28 de marzo del 2021 puedes ver la exposición fotográfica Urban Tranquility: Photographs by C.W.Griffin, que muestra la cuadra del centro de Miami que rodea al Government Cente. Más: www.historymiami.org/delou-africa-dance-ensemble/

‘Unname The World’, 2019, obra de Aniara Omann en Dimensions Variable. Cortesía/Dimensions Variable

Dimensions Variable cuenta con la exhibición ‘A Matter Of’, hasta el 24 de febrero, una muestra que gira en torno al significado que tiene la palabra “Matter” para diferentes artistas. La exhibición cuenta con las obras de Almaz Wilson, Aniara Omann, Carley Zarzeka, Carolina Cuevas, Ernesto Sánchez García, Frances Trombly, Juan Pablo Garza, Leyden Rodríguez-Casanova, Loriel Beltrán, Magnus Sigurdarson, Nathalie Alfonso, Ricardo Alcaide, Susan Lee Chun, Vickie Pierre. Más: https://dimensionsvariable.net/, 101 NW 79th St, Miami, FL 33150. Teléfono: (305) 606-005

