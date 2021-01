‘Emanaciones’, Juan Abreu: atreverse a ser uno mismo

Leer más

En 1970, Venezuela vivía un acelerado proceso de modernización que rodaba sobre los altos precios del petróleo y las exportaciones. Son los años de la primera legislatura de Rafael Caldera (Venezuela, 1916-2009) que, entre 1969 y 1974 practica, con su llamado “nacionalismo democrático”, un proceso de consolidación de la democracia, ensanchando las vías del desarrollo venezolano. Estado democrático desmantelando salvajemente por la deriva totalitaria del chavismo.

Cuando la galería Durbán Segnini nace en Caracas en 1970, nace en medio de ese optimismo con una vocación clara: Su proyecto no era el de una galería de arte contemporáneo al uso, su proyecto tenía que ser un proyecto de país cultural. De ahí que la galería Durbán naciera con un perfil, con una voluntad amplia de sus funciones, donde se relacionaban la exhibición de arte con una intensa agenda de actividad sociocultural. Por lo que en sus espacios no solo se inauguraban exposiciones, sino también lecturas de poesía, tertulias literarias, conciertos, presentaciones y ediciones de libros. Actividades convertidas en programa que la galería coordinaba y desarrollaba con los Ateneos del interior del país como, por ejemplo, el de Valencia y el de Trujillo. Un programa que posteriormente se articuló también con las sedes de Durbán Segnini fundadas en Maracaibo y Barquisimeto entre 1972 y 1973. Ambas sedes abrieron sus puertas con exposiciones de Julio Le Parc y Hugo Baptista en un esfuerzo por dar a conocer las tendencias renovadoras del arte latinoamericano fuera del epicentro capitalino. Con esta proyección de país cultural, no es casual entonces que en las actividades organizadas por Durbán como, entre otras, presentaciones de libros, aparezcan fotografiados nada más y nada menos que dos presidentes de la República de Venezuela: Luis Herrera Campins, llamado “Presidente Cultural” y Jaime Lusinchi.