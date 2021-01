Danza, fotografía chamánica, arte colombiano, venezolano y mexicano en galerías y museos de Miami

Miami continúa con su actividad artística tanto en los principales museos como galerías, siguiendo las pautas sanitarias establecidas debido a la pandemia. Hay nuevas exhibiciones y todavía puedes ver algunas de las exhibiciones de la famosa Miami Art Week 2020. Les presentamos de la nueva danza y fotografía chamánica al arte colombiano, venezolano y mexicano en galerías y museos de Miami.

ICA Miami presenta una selección de fotografías experimentales y expresivas de Claudia Andújar, artista y activista nacida en Suiza y afincada en San Pablo, Brasil. ICA Miami

ICA Miami presenta a Claudia Andújar, desde el 20 de enero al 2 de mayo, en la Galería Arlene H. y Laurans A. Mendelson, situada en la planta baja. Se trata de una selección de fotografías experimentales y expresivas de esta artista y activista nacida en Suiza y afincada en San Pablo, Brasil. En las fotografías expuestas, obras realizadas de 1972 a 1976, Andújar se sumerge por completo en la compleja cultura de la tribu Yanomami, que vive en la selva amazónica del norte de Brasil. Andújar, que usa el color y las técnicas cinematográficas de una manera muy innovadora, busca reflejar la cultura chamánica de los Yanomami. Más: www.icamiami.org/exhibition/claudia-andujar

Miami Light Project presenta ScreenDance Miami Festival 2021, celebrado del 15 al 23 de enero. Cortesía/Miami Light Project

Miami Light Project presenta ScreenDance Miami Festival 2021, celebrado del 15 al 23 de enero, un festival que destaca a coreógrafos y directores que están trabajando con conceptos nuevos y emergentes en movimiento y danza tanto en películas como en fotografía. Este festival, creado para apoyar a los profesionales en este campo así como el desarrollo de la danza, busca involucrar al público. Las selecciones oficiales de este año se proyectan al aire libre en lugares como North Beach Bandshell y Projection Wall del New World Center en Soundscape Park, y a través de plataformas en línea. Se trata de una semana llena de proyecciones, talleres de desarrollo profesional para cineastas, coreógrafos y bailarines y muchos artistas destacados. Puedes encontrar la programación completa del festival en su sitio oficial. Más: www.miamilightproject.com/screendance_miami/ y https://vimeo.com/497426765

Frost Art Museum cuenta con “House To House: Women, Politics, and Place” hasta el 7 de febrero. Cortesía/Frost Art Museum

Frost Art Museum cuenta con “House To House: Women, Politics, and Place” hasta el 7 de febrero. Esta exhibición, del curador jefe Amy Galpin, la puedes ver físicamente o de forma virtual. Durante estas últimas elecciones locales y nacionales, Estados Unidos celebra el centenario del derecho al voto de las mujeres. Esta exposición trata de trabajos multimedia que exploran los roles cambiantes de las mujeres. Más: www.frost.fiu.edu/exhibitions-events/events/2020/09/house-to-house.html y https://my.matterport.com/show/?m=5GRBsgrJpNR. 10975 SW 17 St., Miami, (305) 348-2890.

Dot Fiftyone Gallery: “Palíndromes” del colombiano Gonzalo Fuenmayor hasta el 5 de febrero, su cuarta exposición individual en la galería. La muestra, que presenta una selección de obras pequeñas y monumentales en carbón vegetal producidas durante 2020, representa las “últimas investigaciones de Fuenmayor sobre cómo las imágenes pueden hablar de la dinámica de la identidad escénica, negociar expectativas culturales, abordar historias de explotación colonial y exponer la autoexotificación tropical”, según el texto del curador Tobias Ostrander. Más: www.dotfiftyone.com/EXHIBITIONS, 7275 NE 4 Ave., Space 101, Miami, (305) 573-9994.

Durban Segnini Gallery: “Parábolas”, del mexicano Sergio Hernández, quien por primera vez en muchas décadas expone un total de 22 pinturas a gran escala en EEUU. La exposición también incluye una escultura de bronce de gran formato perteneciente a la serie “Los Guerreros”. La Galería Durban Segnini, ubicada en Coral Gables, sigue con su apuesta por un periodo único de la abstracción geométrica colombiana con una valiosa selección de obras de siete artistas diferentes. Más: www.durbansegnini.com/current/ , 3072 SW 38 Ave., Miami, (305) 774-7740 https://youtu.be/IHlcIKs41lk

Virginia Miller Galleries: “Chaos to Order” de Michelle Concepción, hasta febrero. Esta artista fue pionera en una técnica que crea una asombrosa profundidad tridimensional en pinturas planas y bidimensionales. Se trata de una exposición particularmente interesante porque presenta una selección de su trabajo de diferentes series durante un período de 15 años. Sus pinturas están incluidas en importantes colecciones públicas y privadas de Canadá, China, Dubai, Alemania, España, Suiza y Estados Unidos. Más: www.virginiamiller.com/, 169 Madeira Avenue, Coral Gables.

LnS Gallery cuenta con dos exposiciones en este momento. “For Those Gathered in the Wind”, una exhibición del artista establecido en Miami T. Eliott Mansa, actualmente residente de 2020 Oolite Arts Studio. La misma es una exhibición que expresa la conexión entre el duelo y la pérdida mediante prácticas antiguas y actuales desde África hasta el Oeste americano. Hasta el 9 de febrero está expuesta en la galería y también la puedes ver virtualmente en: https://my.matterport.com/show/?m=ckqVQfyYUgj. Y “Petropias: A Preview”, del artista venezolano Tony Vazquez-Figueroa. Una exposición que investiga como los países ricos en petróleo crean no solo entornos socioeconómicos y culturales peculiares similares a los creados por el filósofo Michel Foucault en su concepto de Heterotopía. ‘Petropias’ juega con el petrostato (nación cuya economía depende en gran medida de la extracción y exportación de petróleo o gas natural), la ley termodinámica entropía y la distopía y gira en torno a la idea de agujeros, refinerías y contenedores. Esta exposición está hasta finales de enero. Más: www.lnsgallery.com/exhibitions/, 2610 SW 28 Lane, Miami, (305) 987-5642.

Twitter: @IsabelOlmos