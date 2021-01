El periodista Eliván Martínez Mercado presenta su novela ‘Ahora que no respiro’

Eliván Martinez Mercado

El periodista Eliván Martínez Mercado presentará su primera novela, ‘Ahora que no respiro’, el lunes 18 de enero a las 7 p.m. Será un evento virtual por Zoom y por la página de Facebook del autor, en el que la actriz y comentarista cultural Johanna Rosaly y el actor Modesto Lacén leerán fragmentos de la obra. Participarán además la editora y escritora colombiana Gabriela de la Parra.

‘Ahora que no respiro’, una historia de amor, ambición y muerte, narra los detalles de la aparición de un manuscrito en la mochila de una víctima del huracán María. Este nos lleva a un mundo paralelo, donde la periodista Clara Pedrosa investiga los crímenes de una empresa que controla la industria de las semillas y la vida de millones de personas. Las consecuencias de sus descubrimientos la arrancan de su amante, Leo Woodson, quien se lanza al monte para hacer la revolución y termina sus días caminando leve, como si en cada paso viviera la eternidad. La novela presenta un mundo imaginario con elementos de novela negra, en 194 páginas. Cuestiona los objetivos de la ciencia en el siglo XXI, los efectos de la tecnología y la corrupción de los gobiernos autoritarios.

Ahora que no respiro

“Quise escribir una obra de arte que reflejara parte del drama social de Puerto Rico y a la vez del mundo globalizado”, dijo Martínez Mercado. “Siempre tenía en mente que debía hacerlo con una narración ágil para entretener a mis amigos y a los lectores que me han seguido durante mis años de periodista”.

La novela está publicada en formato impreso y también en formato digital para Kindle.

“Además de poner mi granito de arena en la literatura puertorriqueña contemporánea, este esfuerzo cultural es un emprendimiento. Me pareció genial publicar una edición de autor para enviarla a los lectores por correo, para que no tuvieran que salir de sus casas durante la pandemia, y acompañarlos durante el encierro, para llevarlos a vivir otras vidas junto a los personajes”.

Eliván Martinez Mercado nació en Mayagüez, Puerto Rico, en 1976. Los cuentos orales que le hacían sus abuelos durante los años de crianza en Quebradillas fundamentaron sus inquietudes literarias.

Estudió lenguas extranjeras en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, y el Máster de la Escuela de Periodismo UAM/El País, en Madrid. Comenzó su carrera escribiendo artículos de política, cultura y sociedad en las revistas dominicales de El Nuevo Día de Puerto Rico. Hoy es reportero del Centro de Periodismo Investigativo, donde publica reportajes en profundidad sobre energía eléctrica, medio ambiente, agricultura y privilegios fiscales. Ha colaborado con medios internacionales como The New York Times y The Miami Herald. Sus series y crónicas “El tesoro de una científica rebelde”, “El pueblo que volvió a soñar con la música” y “Paraíso transgénico”, entre otras, le merecieron premios de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y del Overseas Press Club.

Nutren su vida el amor por su familia, la pasión por la lectura y un proyecto de conservación ambiental que le ha llevado a cuidar y plantar su propio bosque.

En 2009 tomó una sabática de año y medio, y viajó a California, Vietnam, Tailandia y la India. Las experiencias, reflexiones y lecturas producto de esa travesía sirvieron de materia prima para la novela Ahora que no respiro, con la que hoy incursiona en la literatura de ficción.

Para adquirir la novela, visite martinezmercado.com. Los interesados en asistir a la presentación pueden registrarse en el siguiente enlace de Zoom: bit.ly/elivanmartinez. También pueden conectarse a la hora del evento a facebook.com/emartinezmercado