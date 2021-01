Exposiciones de colecciones privadas en MOCA y PAMM, Docuseries gratis del Guggenheim y videos inspiradores de ICA Miami

En estos momentos difíciles y de estrictos protocolos sanitarios, Miami, tierra de Art Basel, acostumbrada a un constante movimiento artístico todo el año, mantiene las puertas abiertas de los principales museos y galerías, que además ofrecen un material exclusivo online, original e inspirador.

“Life and Spirituality in Haitian Art” en el Museo de Arte Contemporáneo (MOCA) en North Miami, curada por Francine Birbragher, que está hasta el 14 de marzo, reúne por primera vez todas estas obras de arte pertenecientes a una colección privada. Son reconocidos artistas autodidactas y académicos influenciados por la isla de Haití con elementos de la cultura africana, indígena americana y, también, europea. Con un estilo único y esencialmente haitiano, estas pinturas exploran la identidad haitiana a través de escenas de colores profundos, ricos y vibrantes que representan figuras históricas, flores y frutas tropicales, paisajes rurales y actividades diarias infundidas con espiritualidad y simbolismo religioso afrocaribeño, particularmente de una tradición vudú. El programa sobre Haití también cuenta con una actuación virtual con la artista multidisciplinaria haitiana-estadounidense Inez Barlatier, el músico y artista visual surrealista Jan Sebon y la autora Fabienne Josaphat. Y el miércoles 10 de febrero, de 7 a 8:30 p.m., es la serie de conversaciones en MOCA con “Little by Little the Funereal Splendor of the Ancient and Icy Mansion Was Being Transformed”. Más: https://mocanomi.org/2020/11/life-and-spirituality-in-haitian-art/ y https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_k2nUrwSGTQGfS-TCrlZqbQ

Larry Bell, inspiración, preparación y práctica en el Instituto de Arte Contemporáneo (ICA) Miami, presenta un video inspirador para los que quieren disfrutar de uno de los artistas más importantes de su generación. Larry Bell (1939, Chicago) es un importante representante del minimalismo de la costa oeste que combinó materiales y formas prácticas con intensas experiencias sensoriales. Un video donde puedes comprobar la espontaneidad, improvisación e intuición de Bell, quien es reconocido por sus icónicas instalaciones de vidrio. Este artista revela las inspiraciones y los procesos detrás de los experimentos recientes con el collage. Más: https://icamiami.org/video/larry-bell-on-inspiration-preparation-and-practice/ y https://youtu.be/Rb7vrdirTq8

Works & Process, la serie de artes escénicas del Museo Guggenheim, presenta Docuseries “Isolation to Creation”, una serie gratuita online los miércoles 27 de enero y 3, 10 y 17 de febrero, a las 8 p.m., horario de la costa este. Es todo un lujo verlas en línea y gratis, para los que se encuentren en territorio nacional. Works & Process, pioneros en la producción de residencias burbujas para que los artistas crearan arte sin riesgo de contagio durante la pandemia, cuentan con ocho residencias en zonas rurales de Hudson Valley después de un período de aislamiento sin precedentes. Para capturar este viaje, Works & Process produjo Isolation to Creation: una serie documental de cuatro partes, del cineasta Nic Petry de Dancing Camera. Podemos ver cómo se crearon y qué hay detrás de escena para experimentar la esperanza, la alegría y la emoción. El primer episodio, el 27 de enero, es “Isolation to Creation: The Way Forward”. Después del autoaislamiento y las pruebas de Covid, se forman burbujas de cuarentena para que los artistas se reúnan, creen y actúen de manera segura nuevamente con Ephrat Asherie, Les Ballet Afrik, Joshua Bergasse, Sara Mearns, Missing Element, Música de Sole y Jamar Roberts. El segundo episodio, el 3 de febrero, es “Isolation to Creation: Beatbox, Modern, Street, Tap Dance and Afro-Brazilian Rhythm”. El tercer episodio, el 10 de febrero, es “Isolation to Creation: Afrik, Ballet, Ballroom, Broadway, Club, House, and Vogue”. El cuarto episodio, el 17 de febrero, es “Isolation to Creation: Showtime”, grabado en Lincoln Center. Puedes ver la serie a través de ALL ARTS app, allarts.org y YouTube. Más: https://allarts.org/everywhere/ , www.worksandprocess.org y https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ08rQmWB63QrAk67XU8C3k2DiPmUVRyM

What Carried Us Over: Gifts from Gordon W. Bailey en PAMM, hasta el 7 de febrero. Se trata de una selección de obsequios hechos por Gordon W. Bailey, coleccionista, académico y defensor del arte con sede en Los Ángeles, que ha donado un total de 60 obras de arte al Pérez Art Museum Miami desde 2016. De los 28 artistas representados en la donación de Bailey, todos menos dos son nuevas incorporaciones a la colección PAMM. Pocos de estos artistas recibieron instrucción formal, y a pesar de los desafíos que tuvieron que enfrentar llevaron a cabo obras únicas e inspiradoras en diferentes medios como el dibujo, la pintura y la escultura. Más: www.pamm.org/exhibitions/what-carried-us-over-gifts-gordon-w-bailey

Alejandro Contreras: “Güelcome to my bereaved chimera of la la land” en Mindy Solomon Gallery hasta el 13 de marzo. Esta exhibición está dedicada a la memoria de Raiza Marina Contreras Blanco también conocida como La Negra y Carlos Alberto Blanco también conocido como “El Quemao”. Chimera/Quimera es algo que se espera o se desea, pero que de hecho es ilusorio o imposible de lograr. Explora la mortalidad y el cambio. Su energía y empuje alimentados por la tragedia y la pérdida. Y Güelcome, que significa bienvenida en la lengua vernácula venezolana, es una especie de canto de cisne. Más: www.mindysolomon.com/exhibition/alejandro-contreras-guelcome-to-my-bereaved-chimera-of-la-la-land/

“Democratia” en Cowry Art Studio, que está hasta el 18 de febrero, es una interesante exhibición en la que 11 artistas de Miami reflexionan sobre el tema crucial de la democracia. Los artistas Luisa Basnuevo, Pip Brant, Randy Burman, Sebas Elizondo, Rosa Naday Garmendía, Carl Juste, Rafael López-Ramos, Emilio Martínez, Natasha Perdomo, Fabián Peña y Sandra Ramos analizan en sus obras las dicotomías y procesos polarizadores que amenazan el equilibrio de nuestras estructuras políticas y ecológicas que enfrenta nuestro planeta en la actualidad. Más: Puedes hacer una cita en Cowry Art Studio, en North Miami, a través de cowryartstudio@gmail.com y puedes ver virtualmente la exhibición en www.cowryartstudio.com/democratia

H Benítez Fine Art Gallery, en Coral Gables, representa la obra de arte del artista cubanoamericano de renombre internacional Humberto Benítez. Sus coloridas obras están llenas de mucha rumba y carnaval. El artista Benitez refleja con su color el sueño de Cuba. La galería está abierta de lunes a viernes, de 11:30 a.m. a 5 p.m. y los sábados y domingos con cita. Más: www.humbertobenitez.com/, 233 Aragon Avenue. Coral Gables y teléfono: (786) 877-1045.

