‘Amar así’, una contundente obra de teatro

En estos momentos difíciles y de estrictos protocolos sanitarios, Miami, tierra de Art Basel, acostumbrada a un constante movimiento artístico todo el año, mantiene las puertas abiertas de los principales museos y galerías, que además ofrecen un material exclusivo online, original e inspirador.

“Life and Spirituality in Haitian Art” en el Museo de Arte Contemporáneo (MOCA) en North Miami, curada por Francine Birbragher, que está hasta el 14 de marzo, reúne por primera vez todas estas obras de arte pertenecientes a una colección privada. Son reconocidos artistas autodidactas y académicos influenciados por la isla de Haití con elementos de la cultura africana, indígena americana y, también, europea. Con un estilo único y esencialmente haitiano, estas pinturas exploran la identidad haitiana a través de escenas de colores profundos, ricos y vibrantes que representan figuras históricas, flores y frutas tropicales, paisajes rurales y actividades diarias infundidas con espiritualidad y simbolismo religioso afrocaribeño, particularmente de una tradición vudú. El programa sobre Haití también cuenta con una actuación virtual con la artista multidisciplinaria haitiana-estadounidense Inez Barlatier, el músico y artista visual surrealista Jan Sebon y la autora Fabienne Josaphat. Y el miércoles 10 de febrero, de 7 a 8:30 p.m., es la serie de conversaciones en MOCA con “Little by Little the Funereal Splendor of the Ancient and Icy Mansion Was Being Transformed”. Más: https://mocanomi.org/2020/11/life-and-spirituality-in-haitian-art/ y https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_k2nUrwSGTQGfS-TCrlZqbQ