Diferentes exhibiciones y arte iluminado en las calles de Coral Gables

La movida artística miamense sigue creciendo a pesar de la pandemia. Hay tantas exposiciones, que cuesta decidirse por una de ellas. Y en la recta final de la celebración del mes de la negritud, les presentamos interesantes exposiciones sobre el arte afrolatino-americano en diferentes puntos de la ciudad y la interesante vida del artista drag de Miami Craig Coleman, más conocido como VARLA.

Obra de Soraya Abu Naba’a en Gary Nader Art Center. Cortesía/Gary Nader Art Center

Exhibición “Grand Masters - Small Format” en Gary Nader Art Centre. Durante febrero y marzo se está celebrando el mes de la excelencia de artistas afrolatino-americanos y cuenta con una exposición de grandes maestros del arte en obras de pequeño formato como Pablo Atchugarry, Fernando Botero y Claudio Bravo, entre otros muchos. Está abierto de lunes a sábado, de 10 a.m. a 6 p.m. La galería y el museo presentan una gran cantidad de exposiciones individuales y colectivas, que muestran una selección significativa de artistas modernos y contemporáneos establecidos y la colección más extensa de maestros latinoamericanos. Más: www.garynader.com/, 62 NE 27 St., Miami. Teléfono: (305) 576–0256.

'Breathing' (2010) de Theaster Gates, es un trabajo inspirado en su interés por el budismo oriental y su relación personal de toda la vida con la música góspel tradicional. Cortesía/PAMM

Exhibición “Theaster Gates: Breathing” en el museo PAMM, hasta el 16 de mayo de 2021. El innovador trabajo de Theaster Gates, uno de los artistas activos más respetados a nivel nacional, se centra en cuestiones de justicia social con formas novedosas de combinar el arte, la planificación urbana y la participación comunitaria para abordar el racismo sistémico y la desigualdad económica. Gates, muy conocido por sus esculturas relacionadas con la identidad y la historia afroamericana, utilizando materiales extraídos de edificios abandonados esparcidos por el South Side de Chicago, presenta en ‘Breathing’ (2010) un trabajo inspirado en su interés por el budismo oriental y su relación personal de toda la vida con la música góspel tradicional. Los cantantes que aparecen en el video pertenecen a un coro experimental conocido como Black Monks (antes Black Monks of Mississippi), que Gates ha dirigido desde 2008. El conjunto se ha presentado muchas veces en el contexto de los lugares rehabilitados de Gates, con sus exposiciones en galerías de arte y museos de todo el mundo. Los Black Monks fusionan el góspel y el blues sureño afroamericano con las tradiciones del canto monástico del budismo. Más: www.pamm.org/exhibitions/theaster-gates-breathing

Cortesía/Cai Guo-Qiang

Illuminate en Coral Gables (ICG) es una exhibición de arte público con prestigiosos artistas a nivel mundial en el centro de la ciudad, creada para lugares específicos al aire libre. Está exposición gratuita está hasta el 13 de marzo de 2021. Curada por Lance Fung, Catherine Cathers, Jennifer Easton y Rosie Gordon Wallace, la exposición cuenta con ocho proyectos expuestos en la calle en diferentes lugares e incorporan proyecciones de video, esculturas e instalaciones artísticas de un grupo estelar de artistas locales, nacionales e internacionales, incluidos Kiki Smith y Cai Guo-Qiang. La exhibición se centra en el uso intencional de la luz y la tecnología para transformar el arte público. Hay siete obras de arte nuevas.

'Urban Universes', 2021, obra de Carlos Estevez en la lacaldía de Coral Gables. Cortesía/Carlos Estevez

Blue Night, el proyecto de Smith, instalado en Giralda Plaza, es una continuación de su interés en las constelaciones. Son cuarenta y dos representaciones espejadas de animales suspendidas en realidad aumentada. Luciérnagas de Cai Guo-Qiang, que se exhiben por primera vez en el sur de Florida, es una obra de arte pública interactiva y fascinante que recorre el centro de la ciudad agregan mucho color y alegría a través de las linternas de seda chinas hechas a mano. Los otros artistas participantes son: Carlos Estevez, David Gumbs, Ruben Millares, Joseph Mills, Sandra Ramos, Antonia Wright y Jonathan Pérez junto con los artistas estudiantes de FIU Jennifer Hudock, Heather Kostrna, Maria Daniela Maldonado, L’nique Noel, Tara Remmen, Ari Temkin y Emily Silverio-Williams. Más: www.illuminatecoralgables.org

Exhibición “Inter Sectionality: Diaspora Art from the Creole City” en Design District, que está hasta el 31 de mayo. Presentada por Diaspora Vibe Cultural Arts Incubator (DVCAI) y curada por Rosie Gordon Wallace, esta interesantísima exposición itinerante explora el surgimiento de la “Ciudad Criolla” como un fenómeno local, regional y global. Ofrece una visión para que las comunidades y los líderes comunitarios pueden comenzar a comprenderse mejor a sí mismos y sus diversidades. La exhibición, que es gratuita y abierta al público, marca el 25 aniversario de DVCAI como la principal incubadora de artes afro de la diáspora de Miami. Participan 27 artistas de 18 países. Y llega a Miami, después de haber sido expuesta en la Universidad George Washington, en Washington, D.C., y en el Centro Harvey B. Gantt de Arte y Cultura Afroamericano en Charlotte, N.C. Antes de entrar se aplican los protocolos sanitarios de control de temperatura y uso obligatorio de mascarilla. Más: Moore 200 y Moore Atrium, 191 NE 40th Street. Lunes a sábado de 11 a.m. a 7 p.m. y los domingos de 12 a 6 p.m. Durante la semana concierta una cita en el teléfono (786) 306-0191.

“Swell: Kiyoshi Kaneshiro & John Gill”, en la Galería Mindy Salomon, hasta el 13 de marzo. Se trata de una exposición con dos artistas que se admiran mutuamente. Kiyoshi, un graduado de Alfred University en 2018, estudió con John Gill, profesor de Alfred desde 1984. El trabajo de Gil destaca por el acristalamiento, sus formas caprichosas y funcionales. Y Kiyoshi Kaneshiro, que encarna la próxima generación de creadores, trabaja en abstracción con “tazas” y “vasijas” que no son utilizables en el sentido tradicional. Sus superficies son rugosas y lisas. Partidos, fracturados y “rotos”. El contraste entre las obras de textura de Kiyoshi y las piezas articuladas de Gill es fascinante. Se puede apreciar claramente como el estudiante admira al maestro, pero elige su propio camino. Más: www.mindysolomon.com/exhibition/swell-kiyoshi-kaneshiro-john-gill y Mindy Solomon Gallery, en el 8397 NE 2nd Avenue. Miami.







Conversaciones MOCA: VARLA (Craig Coleman) con el artista Pepe Mar y el cineasta Mark Holt el miércoles 10 de marzo, de 7 a 8.30 p.m. En esta charla conversan sobre su trabajo y su conexión con el difunto artista drag de Miami Craig Coleman, también conocido como VARLA. La conversación está moderada por Kevin Arrow, el gerente de proyectos y exposiciones del Museo de Arte Contemporaneo de North Miami. Los panelistas se adentrarán en la historia del arte, la creatividad y la cultura del espectáculo drag dentro de Miami Beach a través de presentaciones de arte y video, que incluyen extractos de Gigantic Bitch y Nightmare at Karaoke, de Mark Holt. También, se profundizará en la vida de Coleman a finales de los 80 y principios de los 90 como el legendario artista drag que influyó en el renacimiento creativo de Miami Beach. Los que se unan a la conversación podrán conocer más sobre este artista, que falleció a una edad muy temprana pero que tiene un legado cultural duradero en la ciudad de Miami Beach. Más: Registrarse en https://us02web.zoom.us/j/81503038010

