‘Cena con Dalí’ y otras exhibiciones de arte en Miami

Si quieres ver figuras femeninas relevantes de Salvador Dalí, conocer a la primera dama del grafiti, ver arte hecho por mujeres en Design District Miami al aire libre, interesante exposición de videos de mujeres artistas y el punto de vista de artistas locales, les presentamos algunas propuestas muy interesantes.

Nueva Exhibición Salvador Dalí, en The Confidante Miami Beach, que ha regresado hasta el 25 de abril de 2021. La exposición “The Real Surreal” 2.0 está presentando una nueva versión otra vez de la mano del miamense Marcel Katz conocido en el mundo artístico como The Art Plug, y del experto en arte Bertrand Epaud. Gracias a este joven y relevante marchante de arte miamense, La Playa cuenta con la que está considerada la primera galería o museo pop-up de Dalí en Miami.

El clásico símbolo daliniano del tiempo ocupa un lugar destacado en las paredes del museo y en esculturas como ‘Caballo ensillado con el tiempo’, ‘Nobleza del tiempo’, ‘Perfil del tiempo’ y ‘Danza del Tiempo II’. Cortesía/The Confidante Miami Beach

La famosa escultura de San Jorge y el Dragón da la bienvenida en la entrada. En esta segunda exposición, que cuenta con obras nuevas y famosas esculturas de bronce, así como obras raras de impresión moderna de diferentes tamaños, el clásico símbolo daliniano del tiempo ocupa un lugar destacado en las paredes del museo y en esculturas como ‘Caballo ensillado con el tiempo’, ‘Nobleza del tiempo’, ‘Perfil del tiempo’ y ‘Danza del Tiempo II’. Hay figuras femeninas relevantes como las esculturas de ‘Alicia en el País de las Maravillas’, ‘Lady Godiva con mariposas’, ‘Unicornio y la bailarina daliniana’. “The Real Surreal” 2.0 presenta también trabajos impresos “50 años después del surrealismo” como Floradalí Les Fruits, L’Art D’Aimer, Gargantua Et Pantagruel: Les Songes Drolatiques de Pantigaruel, Les Vitraux, entre otros. Esta exhibición es gratuita para estudiantes, maestros, trabajadores de primera línea e invitados del hotel. Además, el espacio ofrece “Cena con Dalí”, una experiencia gastronómica privada en el interior de la galería para no más de 10 personas con platos y bebidas inspirados en este artista universal español. Más: www.artplug.com

‘TC5 in the Yard’, 2020, acrílico sobre lienzo. Lady Pink: Graffiti Herstory en el Museo del Grafiti, en Wynwood. Cortesía/ Museo del Grafiti de Miami y Lady Pink

Exhibición Lady Pink: Graffiti Herstory en el Museo del Grafiti, en Wynwood, cuenta la historia de esta artista femenina de Nueva York pionera en el activismo y empoderamiento de las mujeres, quien utiliza sus grafitis y murales como actos de rebelión y autoexpresión. Se la conoce mundialmente como The First Lady of Graffiti. Arrancó su carrera en 1979 cuando era una adolescente que buscaba emociones en una subcultura del grafiti dominada por hombres y se desarrolló como artista al lado de mentores como Seen, Doze Green y Daze, entre otros. Sus lienzos siguen esa misma línea y reinventa a la mujer como en su obra Black Venus (2020), una Venus de Willendorf (25,000 a. C.) vista como una negra voluptuosa, cubierta por tatuaje colorido, sosteniendo la antorcha de Lady Liberty con un “sombrero de gatito” rosa que se hizo popular durante la Marcha de Mujeres de 2017 en Washington DC. En esta primera exhibición en el Museo del Grafiti en Wynwood, que está hasta el 20 de mayo, también hace un homenaje a sus mentores dentro del movimiento del grafiti, incluidos KEL139, Caine One, Crash y Erni Vales, con retratos raros de algunos de los artistas más importantes del mundo del grafiti. Más: www.museumofgraffiti.com/events/

‘Untitled 22 (Through Looking)’, de Rebecca Reeve en Miami Design District. Cortesía/AIRIE

Artistas en Residencia en Everglades (AIRIE) presenta Rebecca Reeve en Miami Design District, una nueva instalación de la artista multidisciplinaria británica con sede en Nueva York. La instalación forma parte de la serie fotográfica de Reeve, Marjory’s World, que ideó durante la primera semana de su residencia AIRIE en el Parque Nacional Everglades. Marjory’s World lleva el nombre de la legendaria conservacionista de los Everglades, Marjory Stoneman Douglas, quien luchó por la preservación de este ecosistema único y frágil. La impresión de edición limitada está ubicada en Palm Court, Miami Design District.

Artistas en Residencia en Everglades (AIRIE) presenta Rebecca Reeve en Miami Design District, una nueva instalación de la artista multidisciplinaria británica con sede en Nueva York. JESSEWINTER/AIRIE

Muestra una imagen que la artista capturó en el Parque Nacional Joshua Tree en Florida y ofrece a los visitantes un momento de escapismo para escaparse del encierro físico. Los visitantes pueden escanear el código QR, ubicado justo debajo de la instalación, para comprar una de las impresiones de edición limitada. Todos los ingresos benefician al Parque Nacional Everglades. Más: Palm Court, 140 NE 39 St., Suite #111/211 (Ventanas del 1 y 2 piso).

“My Body, My Rules”, Pérez Art Museum Miami (PAMM) presenta cada lunes en honor al mes de la mujer los trabajos de esta exhibición colectiva de mujeres que aborda escrupulosamente temas de poder y género, examinando el papel del cuerpo de una mujer en la sociedad. Son casi una veintena de artistas femeninas, entre las que se encuentran incluidas Ana Mendieta, Wangechi Mutu, Cindy Sherman, Carolee Schneemann, Lorna Simpson, Christina Quarles, Patty Chang y Mickalene Thomas. Todas ellas abordan temas relacionados con la representación de la mujer y muchas se representan a sí mismas eliminando la tradicional mirada masculina y cuestionando la auto representación en el panorama social actual. Más: www.pamm.org y www.instagram.com/tv/CH0WWA1g6l9/?igshid=147hm38jmm7nx

‘HOW TO Oh, look at me’, instalación de GeoVanna Gonzalez en Locust Projects. Cortesía/Juan Luis Matos

Exposiciones GeoVanna Gonzalez: ‘HOW TO: Oh, look at me’ y ‘Disembodied’ en Locust Projects, ambas gratis y abiertas al público hasta el 22 de mayo. La primera es el cuarto enfoque en un año de proyectos con mujeres artistas en la galería principal. La nueva instalación a gran escala de González profundiza el compromiso de la artista en crear espacios sociales provocativos y participativos dentro de los entornos institucionales. La presentación del video es el jueves 15 de abril en SoundScape Park. Y ‘Disembodied’ es una nueva exposición de videos de siete mujeres artistas invitadas curadas por Dennis Scholl con Cara Despain, Julie Fliegenspan, Alexa Lim Haas, Jillian Mayer, Nicole Salcedo, Lorna Simpson y Siena Stubbs. Más: www.locustprojects.org, 3852 North Miami Avenue, Miami. (305) 576 8570 y info@locustprojects.org

Las artistas Natasha Perdomo, Tiffany Madera, Pip Brant, Giannina Dwin y TD Gillispie abordan la transformación de la feminidad desde su perspectiva personal en Cowry Art Studio, en North Miami. Cortesía/Cowry Art Studio

Exposición “The Divine Feminine” en Cowry Art Studio, en North Miami, con 5 artistas locales del sur de Florida, hasta el 8 de abril. Una exposición que invita a la reflexión sobre la sabiduría femenina heredada aplicada y proyectada en la sociedad actual globalizada y repleta de tecnología. Aquí la Divinidad femenina abarca la transformación de la feminidad desde la Venus de Willendorf (Neandertal) a la Ishtar de los sumerios, la epopeya de Gilgamesh, las sagradas escrituras, o la secuela de diosas grecorromanas, y sus equivalentes en las más diversas culturas del planeta. Las artistas Natasha Perdomo, Tiffany Madera, Pip Brant, Giannina Dwin y TD Gillispie abordan la transformación de la feminidad desde su perspectiva personal, a través de diversos medios y conceptos estéticos que incluyen grabado, arte textil, fotografía, video, pintura al óleo y acrílico y collage sobre lienzo. Más: Para visitas presenciales, programe una cita a través de cowryartstudio@gmail.com, y para visualización virtual: www.cowryartstudio.com/thedivinefeminine

Twitter: @IsabelOlmos