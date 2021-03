Llega la esperada exhibición multisensorial de Vincent Van Gogh a Miami

“Beyond Van Gogh”, en el icónico Ice Palace Studios Miami, el 15 de abril, una exposición inmersiva única que profundiza en el mundo de Vicent Van Gogh. Exhibition Hub

Llega a Miami la primera exposición inmersiva del universal pintor holandés Vicent van Gogh, una experiencia llena de color para estimular los sentidos. Y, aunque no hay obras originales, es una extraordinaria experiencia. Hay más exhibiciones en camino sobre Van Gogh que daremos a conocer más adelante. Para acabar el mes, les presentamos “Más Allá de Van Gogh” y otras instalaciones interactivas en Miami.

“Beyond Van Gogh”, en el icónico Ice Palace Studios Miami. ¿Ha soñado alguna vez adentrarse en alguna de las pinturas más famosas de la historia? Esta primavera la exhibición ‘Beyond Van Gogh: The Immersive Experience’ llegará a múltiples ciudades de los Estados Unidos incluyendo Miami, Boston y Houston.

Luego del éxito obtenido en Europa, en donde deleitó al exigente público amante de las artes, la productora Exhibition Hub y la plataforma Fever han acelerado la expansión en norteamérica y en cada ciudad donde ha sido anunciada los boletos fueron vendidos en pocas horas.

Esta experiencia digital multisensorial, que ya está abierta al público, permite a los espectadores hacer un viaje imaginario al incomparable universo de Vincent van Gogh, uno de los artistas más geniales de la historia. La misma se ha llamado Edutainment y combina arte y tecnología para llevar a los espectadores en un viaje a través de las obras maestras de este pintor postimpresionista. La exhibición, que muestra más de 3,000 imágenes, combina gráficas en movimiento, sonido y proyecciones en alta definición que irán plasmando las obras sobre diversas superficies como techos, suelo, columnas y paredes. La exhibición, diseñada para toda la familia, sigue todas las pautas de seguridad recomendadas.

Así mismo permite al espectador acompañar a Vincent van Gogh en un viaje por Arles, Saint Rémy y Auvers-sur-Oise, lugares donde creó la mayoría de sus obras maestras. “Más Allá de Van Gogh”, presentada por creativo franco-canadiense Mathieu St-Arnaud y sus diseñadores audiovisuales de renombre mundial de Normal Studio de Montreal, penetra en su vida y obra a través de los sueños del artista, sus pensamientos y sus palabras, mientras los espectadores recorren paredes envueltas en proyecciones llenas de luz, color y formas que se agrupan, bailan y se reenfocan en flores, cafés y paisajes en los que el artista vivió y plasmó en sus famosos cuadros como “La noche estrellada”, “Los girasoles” y “Terraza del café por la noche”, con pequeños detalles aumentados para que no te pierdas ninguna sensación y comprendas mejor el mundo interior del artista neerlandés.

Van Gogh: The Immersive Experience’, Ice Palace Studios Miami, 1400 N Miami Ave., Miami. Boletos: Adultos: $46.99-$93.99, niños $28.99. vangoghmiami.com

“Dagoberto Rodríguez: Planeta de Cristal”, en Piero Atchugarry Gallery. Cortesía Piero Atchugaray Gallery y Dagoberto Rodríguez

“Dagoberto Rodríguez: Planeta de Cristal”, en Piero Atchugarry Gallery, curada por el Colectivo Aluna, Adriana Herrera y Willy Castellanos, hasta el 24 de julio 2021. Este artista cubano, considerado uno de los artistas más influyentes del cambio de siglo, crea una instalación inmersiva con trabajos de video y obras en acuarela para abordar las vulnerabilidades actuales políticas y ambientales de la Tierra y presentar un futuro alternativo imaginario a este ‘planeta de cristal’ en el que habitamos. Rodríguez, quien creó ‘Crystal Planet’ casi en su totalidad durante el estallido de la pandemia, nos recuerda que es urgente encontrar nuevas formas de convivencia para protegernos y para evitar la extinción de otros reinos. La exposición cuenta con un espectacular túnel interactivo con salida hacia un futuro alternativo. Rodríguez, quien trabaja entre Madrid y La Habana, combina arquitectura, diseño y escultura, utilizando el humor y la ironía para expresarse sobre temas centrales del arte, la política y la sociedad. Más: www.pieroatchugarry.com.

‘Smile You Are on Camera’ del artista Arsek & Erase de Bulgaria en la exhibición “Pantheon”, que está hasta finales de mes, en la Galería Wyn 317. Cortesía/Galería Wyn 317

“Pantheon” y “Point of Departure” con Natee Dee, en la Galería Wyn 317, dirigida por las hermanas Michele y Danelle Pino, que presentan un espacio en Uper Wynwood que lleva el arte callejero a las paredes de una galería. “Pantheon”, que está hasta finales de mes, presenta a los dioses en el Panteón de la calle, a algunos de los maestros contemporáneos actuales del arte callejero y pop provenientes de todas partes de Europa como Belin de España, Insane 51 y Sake de Grecia, Does de los Países Bajos, Aches de Irlanda y Arsek & Erase de Bulgaria. La exposición cuenta con varias formas de arte urbano, desde el retrato hasta las letras, pasando por la ilustración y las piezas escultóricas. Y el arte de Natee Dee, nacido y criado en el sur de la Florida, está desde el 3 de abril al 15 de mayo. Más: www.wyn317.com y 4320 NW 2 Ave., Miami, FL 33127.

“The Artist as Poet”, en PAMM es una exposición colectiva multimedia de obras de la extensa colección permanente del museo que aborda la profunda influencia del surrealismo, el lenguaje subconsciente y poético en el arte contemporáneo a lo largo de 10 décadas entre 1917 y 2017. La exhibición “El Artista como Poeta” está desde el 25 de marzo. Se trata de un diálogo con obras de décadas de los años 30 y 40 sobre el poema y el objeto. La exposición incluye obras de Guillaume Apollinaire, André Breton, Joseph Cornell, Aimée García Marrero, Glenda León, María Martínez-Cañas, Gordon Matta-Clark, Shirin Neshat, Michael Richards, Ed Ruscha, Lorna Simpson, Purvis Young, Tim Rollins + K.O.S. (Kids of Survival), entre otros muchos. Es un proyecto de Maritza Lacayo. Más: www.pamm.org/exhibitions/artist-poet-selections-pamms-collection.

‘Sweet Seduction’ de Tomás Valdivieso, en CCEMiami. Cortesía/CCEMiami

“Atravesando el tiempo como un único rayo de luz” de Tomás Valdivieso, en CCEMiami. Se trata de una interesantísima exposición virtual en 3D a la que puedes acceder gratuitamente a través de la web del Centro Cultural Español de Miami a partir del 25 de marzo. Destaca su pieza ‘Sweet Seduction’, elegida por el artista chileno para reivindicar la desigualdad y la injusticia social. Valdivieso yuxtapone la foto fija retratada por el feminismo tradicional para hacer entrever los nuevos patrones de comportamiento en materia de género, las nuevas masculinidades, y la necesidad de revisitar y reconstruir los roles asumidos en un esquema cultural binario. Más: www.ccemiami.org/evento/atravesando-el-tiempo-como-un-unico-rayo-de-luz/

Obra de Cara Despain en Art and Culture Center Hollywood. Cortesía/Art and Culture Center Hollywood.

“Fractured Landscapes”, de Cara Despain y Emanuel Tovar, y “Cloning the Ghost”, de Javier Barrios, en Art and Culture Center Hollywood, hasta 16 de mayo. Despain, con sede en Utah y Miami, y Tovar en Guadalajara, incorpora una variedad de acciones, que incluyen fuego, video y fotografía, que utilizan materiales como roca, carbón, arena y madera para articular la frágil belleza de su naturaleza. Y la exposición “Cloning the Ghost” del artista residente en la Ciudad de México Javier Barrios está inspirada en el clásico libro de no ficción de Susan Orlean ‘The Orchid Thief’ (1998). Barrios se ubica a sí mismo como uno de los personajes del libro, un aficionado coleccionista de orquídeas y viajero en busca de la orquídea fantasma, una rara especie de orquídea que solo crece a nivel nacional en Fakahatchee Strand, cerca de Naples. Más: Regístrate en www.artandculturecenter.org, 1650 Harrison Street, Hollywood; (954) 921-3274.

