“No puedo esperar a conocerte” y otras exposiciones de arte conceptual 

Sabemos que todas las exposiciones tienen su concepto, aunque a veces este adquiere una importancia mayor a las propias obras. Cada semana Miami presenta nuevas ideas a través de sus exposiciones de arte, que hacen que tanto visitantes como residentes las disfruten una y otra vez, especialmente ahora que nada está masificado debido a la pandemia. Les presentamos algunas exposiciones de arte conceptual este mes en el sur de la Florida.

“Can’t Wait to Meet You”, exhibición colectiva de Primary, hasta el 29 de mayo. Se trata de una exposición muy atractiva montada en honor a los bebés para celebrar el vasto ciclo que es la vida, inclusivo y acogedor para todos. El objetivo de esta exhibición es presentar obras de artistas que no tienen miedo de expresar la verdad sobre el mundo que les rodea y capaces de capturar los momentos vulnerables de la transición de la adolescencia y el imaginario realizado por o para los niños con fines de nostalgia y simple libertad. En esta exposición colectiva participan artistas como Typoe, Chris Bogia, Szabolcs Bozó, Emilia Brintnall, Jon Burgerman, Wells Chandler, Misaki Kawai, Tim Lahan, Dan McCarthy, Hunter Potter, Adam Parker Smith, Felix Treadwell y James Ulmer. La galería está abierta de jueves a viernes, de 11 a.m. a 6 p.m., los sábados del mediodía hasta las 4 p.m. y de domingo a miércoles con cita previa. Más: www.thisisprimary.com/cant-wait-to-meet-you. 7410 NW Miami Court, Miami. 33150. Email: info@thisisprimary.com y https://www.instagram.com/p/CMxIiENie08/?igshid=1vl81j7foe0wu

“Accumulate, Classify, Preserve, Display”, de Roberto Obregón en el Patricia & Phillip Frost Art Museum FIU. Cortesía/Zachary Balber

“Accumulate, Classify, Preserve, Display”, de Roberto Obregón en el Patricia & Phillip Frost Art Museum FIU, hasta el domingo 16 de mayo. Esta interesantísima exhibición, comisariada por Jesús Fuenmayor y Kaira M. Cabañas, presenta la obra innovadora del fallecido artista venezolano Roberto Obregón (1946-2003), una figura clave en el conceptualismo global, un movimiento que surgió en la década de 1960 y se basó en la premisa de que la idea (o concepto) detrás de la obra es más importante que la obra en sí. El motivo principal en la obra de Obregón es el concepto de tiempo cíclico y la descomposición física y corporal de las rosas.

‘Sick Rose (Real Dissection)’, 1981–1993, de Roberto Obregón. Pétalos y grafito sobre papel. © Archivo Roberto Obregón

Durante 30 años, Obregón produjo más de mil obras relacionadas con la rosa, Para algunas obras, usó pétalos reales y en otras ocasiones hizo copias en acuarela o recortes de pétalos de una variedad de materiales. La admisión es gratuita, pero hay que programar la cita. Más: www.frost.fiu.edu.

“Margins of Truth” de William Osorio en LnS Gallery, hasta el 22 de mayo. Esta es la segunda exposición individual del artista cubano, establecido en Miami y estudiante de filosofía, en LnS Gallery. Su exposición, de estilo impresionismo figurativo renovado, se centra en la exploración de su propia identidad y de la odisea de la realidad. Sus pinturas deconstruyen la flexibilidad de nuestra existencia y su impacto desde la cultura y el entorno cotidiano.

‘Paraíso II’, 2020, de William Osorio en LnS Gallery. Cortesía/LnS Gallery

Es todo un examen de las infinitas posibilidades de todo lo que comprende la existencia humana. El estilo de Osorio está inspirado en gigantes contemporáneos como Francis Bacon, Jenny Saville, Gerhard Richter y Eric Fischl. William Osorio es actualmente artista en residencia en el Bakehouse Art Complex (Miami, FL). La galería está abierta al público de martes a viernes de 11 a.m. a 6 p.m., el sábado de 12 a 5 p.m. y el domingo y lunes con cita previa. Más: www.lnsgallery.com/exhibitions y 2610 SW 28th Lane. Miami.

‘Portrait of Alastair Davey’, 2020, óleo sobre lienzo, de Pail Gervais en el Boca Raton Museum of Art. Cortesía/Boca Raton Museum of Art

Paul Gervais: Faces and Forms en el Boca Raton Museum of Art, hasta el 30 de mayo. Se trata de una exhibición, comisariada por Kathleen Goncharov, con los cuadros nuevos de Paul Gervais, quien presenta retratos con una ternura que invita al espectador a inclinarse más de cerca para estudiarlos realmente. Son 14 retratos y 13 pinturas de objetos imaginarios. Todos los temas de los retratos son personales de la vida que ha compartido durante 46 años con su esposo Gil, de quien hay varios cuadros. Cuenta con programas virtuales gratuitos para disfrutar en línea en todo el mundo. Más: www.bocamuseum.org/visit/virtual-visits y https://youtu.be/UHZfrOicFAw

PAMM: Seventh Annual Art of the Party, el 17 de abril, la recaudación de fondos más grande del año. Se trata de un evento reinventado con cena al aire libre en persona, entretenimiento con la Nu Deco Ensemble y una subasta virtual silenciosa. Cortesía/PAMM

PAMM: Seventh Annual Art of the Party, el 17 de abril, la recaudación de fondos más grande del año. Se trata de un evento reinventado con cena al aire libre en persona, entretenimiento con la Nu Deco Ensemble y una subasta virtual silenciosa. Puedes participar en la experiencia culinaria y con en el entretenimiento de la noche con “Chef’s Table at Home”, una cena curada por el chef Hedy Goldsmith y Constellation Culinary Group entregada en tu propia casa. En este evento se anuncia al ganador del tercer premio anual Pérez, que honra a un artista por sus logros artísticos. Los fondos recaudados son para apoyar el programa de educación artística del museo, el más grande de su tipo fuera del sistema de Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, con más de 300,000 niños atendidos desde su apertura en diciembre de 2013. Más: www.pamm.org/about/news/2020/p%C3%A9rez-art-museum-miami-celebrates-seventh-anniversary-pamm-fund-african-american-art

Video comisionado por Locust Projects, de las artistas Levonian y Wylie llamado 'Outage', 2019, un video de algo más de ocho minutos de duración proyectado en el vestíbulo del edificio. Cortesía/Locust Projects

Jade Alley Films: 2021 con Jennifer Levonian + Eva Wylie, hasta el 30 de junio en el Garden Building Lobby, Jade Alley. Esta es una serie de videos colaborativos de un año de duración con las principales instituciones de Design District. Este mes se presenta un video, comisionado por Locust Projects, de las artistas Levonian y Wylie llamado Outage, 2019, un video de algo más de ocho minutos de duración proyectado en el vestíbulo del edificio. Más: www.miamidesigndistrict.net

Twitter: @IsabelOlmos