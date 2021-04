Dainerys Machado Vento, entre los 25 mejores narradores jóvenes en español según ‘Granta’

Dainerys Machado Vento durante la conferencia virtual del anuncio de la revista “Granta”.

Cambridge es una ciudad del este de Inglaterra, tiene una célebre universidad del mismo nombre y ambas están bañadas por el río Cam, que una vez se llamó Granta. Así también se llama una prestigiosa revista literaria fundada en 1879, que fue arrebatada a sus fundadores en 1979 por dos jóvenes editores norteamericanos, Bill Buford y Pete de Bolla, en un frenesí de libertad… De esta forma surge la historia de esa revolucionaria revista, que no sólo ha publicado brillantes trabajos de escritores insignes como Susan Sontag, Joyce Carol Oates y Guillermo Cabrera Infante, entre otros, sino porque por más añeja que sea sigue llevando junto a unas pocas publicaciones literarias el pulso del mundo intelectual.

Cada diez años su celebridad se sacude cuando dan a conocer una lista siempre controversial y ruidosa de narradores jóvenes a los que consideran los más relevantes del momento, lista donde muchos quieren aparecer ya que gracias a su influencia, algunos han podido mostrar al mundo sus talentos relevantes.

Este miércoles 7 de abril se dio a conocer, en el Instituto Cervantes de Madrid, la segunda lista de los jóvenes escritores en castellano, en la versión de Granta en español, la hija nacida en el 2002 con el fin de unificar lenguas y estilos para dejar manar la literatura sin estorbos. Entre los 25 seleccionados hay tres cubanos y uno de ellos es una joven cubana residente de Miami, Dainerys Machado Vento.

“Todas las noticias de este año que parezcan buenas lo son el doble. No recuerdo exactamente qué pensé, pero fue algo como ‘al menos una buena noticia en medio de esta pandemia’ ”, nos dice Dainerys Machado Vento, quien nació en La Habana en 1986 y ejerció el periodismo en Cuba y México. Sus narraciones y crónicas pueden leerse en diferentes publicaciones de ambos países, de Estados Unidos y del mundo virtual.

“Para mí es todo un reto y es un gran honor”, expresó el día de la ceremonia. “El honor está en ser seleccionada entre 200 voces que escriben en español y que se postularon a la lista. También en ser parte del debate y la polémica que inevitablemente provocará (y ya está provocando) una selección como la de Granta. Y el reto está en que ahora cada vez que se nos lea, el lector siempre podrá pensar con ironía: ¿y estos son los mejores narradores jóvenes?

En esa misma intervención realizada de manera remota desde Miami, por las razones que todos conocemos, aseguró que la literatura femenina vive un gran momento, sin embargo insistes en levantar la voz para que la mujer sea incluida y respetada, como siempre debió ser; pero también pide la atención de los intelectuales del mundo sobre la situación política y económica de Cuba. “Ya se ha mencionado y criticado en algunos medios de prensa la proporción de mencionados que hubo en la lista: 14 hombres y 11 mujeres. Pero esta es una proporción absolutamente binaria, que demuestra que seguimos viendo al mundo en blanco y negro, a pesar de que el mundo se pinta cada vez más en colores y lejos del binarismo al que nos aferramos. No me siento responsable de ‘levantar la voz’, prefiero pensar en cómo aprovechar mis espacios, cualquiera que estos sean (un aula, un libro, un blog, una conferencia) para hablar de justicia, más en Cuba, donde se siguen usando viejas banderas de falsa igualdad, sin considerar que no se logran con consignas ni la libertad ni la equidad, ni el respeto al otro ser humano”.

En el 2019 Katakana Editores publicó su primer libro de narrativa, Las noventa Habanas, una serie de cuentos escritos desde el recuerdo y la nostalgia por una Habana fraccionada y agonizante. Este sello fue el aval que le permitió participar en la convocatoria de Granta, y por supuesto, su editor Omar Villasana, el ilustrador Eduard Reboll y todos en la editorial independiente miamense celebran con ella el acontecimiento. “Villasana y Reboll han sido parte fundamental de la trayectoria del libro, son mis amigos, gestores culturales, consejeros, gente que quiero y también fueron los primeros en enterarse de la buena noticia. Creo que una de las cosas que más le agradezco a este libro es las personas que me ha permitido conocer, Villasana y Reboll entre ellos; la magnífica diseñadora Elisa Orozco; pero también las autoras y autores con quienes comparto catálogo como Kelly Martínez-Grandal, Keila Vall, Luis Alejandro Ordóñez. En Katakana he aprendido que no hay ejercicio literario sin comunidad”.

La joven que cree que Miami es “un acertijo”, no le teme al exilio ni da cabida al dolor “Elijo siempre el gozo. Me niego a que se me quite más de lo que ya la vida me ha quitado en su discurrir natural. Elijo siempre el gozo, porque creo que es la mayor victoria ante la amargura que se nos ha querido inocular a quienes nacimos en Cuba”.

Prepara nuevas metas que le permitirán seguir adelante, conquistando, “Pronto será publicado un ensayo que escribí hace algún tiempo sobre la revista cubana Ciclón, fundada por José Rodríguez Feo y Virgilio Piñera en 1955. El ensayo nace de mi tesis de maestría en literatura en El Colegio de San Luis, México, y continúa mis investigaciones sobre revistas y periódicos latinoamericanos del siglo XX. Además, en el número especial de Granta que ha aparecido publicado en inglés y español con esta lista de autores se incluye un cuento de mi nuevo proyecto narrativo, El álbum de las treintañeras, otra vez un universo de mujeres y otra vez cubanas. Es difícil no ser quien uno ha sido toda la vida, y las únicas constantes de mi vida son que he sido mujer y que he sido cubana. ¿Cómo desarraigarse de eso?