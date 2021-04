Exposiciones de arte al aire libre desde el downtown a Doral

Miami cuenta con excelentes parques que han apostado por mantener e incorporar arte como una iniciativa más de acercar las obras de artistas destacados a todos los públicos. Ahora que todos buscamos opciones para disfrutar del arte sin poner en riesgo la salud, no hay nada más seguro durante estos tiempos de pandemia que disfrutar de estas exposiciones al aire libre al tiempo que exploras la naturaleza, paseas a tu mascota o haces un picnic. Sin olvidar que las calles de Wynwood siempre están llenas de arte y que casi todas las semanas hay una nueva intervención artística en Design District. Les presentamos las nuevas exposiciones de arte al aire libre para celebrar el Día de la Tierra en Miami.

Fresh Air/Fresh Art, en Pérez Art Museum Miami, hasta el 16 de junio al aire libre en el Parque Maurice A. Ferré. PAMM lleva lo más destacado de su colección permanente al corazón de Miami para que puedas recorrer el sendero junto a obras de arte mientras respiras el aire fresco del mar en este céntrico campus cultural. Durante tres meses puedes disfrutar de 19 instalaciones en todo el parque de forma gratuita y abierta al público. Hay réplicas de obras de José Bedia, Ed Clark, Morris Louis, Wangechi Mutu, Beatriz Milhazes, Christina Pettersson y Sandra Ramos, entre otros. Esta colección denominada Fresh Art lleva el arte moderno y contemporáneo más allá de las paredes del museo con un recorrido de audio gratuito de la colección disponible en la aplicación PAMM. Más: www.pamm.org/exhibitions/fresh-air-fresh-art y https://youtu.be/Bl3DMFsVqII

El Museo de Arte Contemporáneo de North Miami y “Electric Tree” (2011). MOCA ha restaurado este árbol eléctrico del artista Mark Handforth (2011), una de las obras de arte públicas más importantes que MOCA ha encargado en sus 25 años de historia. Es visualmente impresionante e ilumina Griffing Park, parque comunitario abierto todo el año. Esta escultura traza las ramas de un baniano de 100 pies de ancho con tubos fluorescentes de colores brillantes que iluminan su sotobosque. “Electric Tree” se instaló por primera vez en Griffing Park en 2011 y su restauración este año ha sido posible gracias al gran apoyo de la Fundación John S. y James L. Knight y la Ciudad de North Miami. Cuando la seguridad lo permita, regresarán todos los programas “Under the Electric Tree”, que incluyen actuaciones específicas en el lugar, música en vivo, narración de historias, actividades artísticas prácticas, entre otras muchas. El museo celebró la restauración con un evento virtual de Zoom llamado “Conversaciones en MOCA Electric Tree con Mark Handforth y Adler Guerrier”. Más: www.mocanomi.org y https://youtu.be/ziWqv9ui7Aw. Griffing Park, 12220 Griffing Boulevard, North Miami, FL 33161.

El Breakwater Bench de AMLgMTD, en Design District. El banco rompeolas, ideado por el dúo de diseñadores AMLgMTD, es un sistema de bancos individuales inspirado en el patrón de flujo y reflujo de las olas. El ligero cambio en la repetición de un solo elemento crea un movimiento entre las secciones abiertas y cerradas dentro del diseño. Este simple uso de la geometría hace que aparezcan sombras divertidas donde la luz se filtra a través de la estructura abierta. Está concebido para que el público pueda sentarse, y con este fin fue expuesto por primera vez en la feria Untitled 2019 en Miami Beach. Como cada unidad está montada directamente en el suelo para mayor estabilidad estructural, el conjunto de los tres bancos puede acomodar a más de 20 personas. Está ubicado en el segundo piso de Palm Court, al subir las escaleras metálicas. Además, Design District cuenta con otras muchas obras de arte expuestas en la calle. Más: Palm Court, 140 NE 39th Street, 2nd Floor. Y www.miamidesigndistrict.net

Regresa el Día de la Familia, en Bass Museum, en Miami Beach, el domingo 25 de abril, de 2 a 4 p.m., con programas presenciales y virtuales que exploran Art Outside. Tendrás la oportunidad de crear una serie de esculturas en 3D al aire libre en Collins Park, inspiradas en la obra de arte de la exposición ‘What Remain’ en honor al 25 aniversario de la muerte del artista expositor Félix González-Torres. La actividad de creación de arte virtual se publicará en su canal de YouTube el 25 de abril, a las 12 p.m. Los participantes desde casa pueden crear una obra de arte en 3D de un objeto encontrado, utilizando materiales de la naturaleza. El mismo sábado es el último día para ver la exposición ‘What Remains’. Y en el exterior, en Collins Park, Bass cuenta con varias obras de arte público. Una de las últimas obras incorporadas al exterior es el nuevo monumento de la artista Najja Moon denominado ‘Your Mommas Voice in the Back of Your Head’ (2021). También, destaca entre otras muchas “Miami Mountain”, de Ugo Rondinone reconocible por sus colores contrastes fluorescentes y brillantes del arco iris, de 42 pies de altura instalada permanentemente en la esquina de 21 Street y Collins Avenue. Más: https://thebass.org/event/art-outside y https://vimeo.com/201334377

Intervención en la puerta del garaje por Fringe Projects de April Bey, hasta el 31 de diciembre. La obra de la artista April Bey se llama “Colonial Day Sale: What Are You Gonna Do, If You Like a Woman and Your Mama No Like Am?”. Se trata de una imagen cautivadora de una mujer negra elegante que promociona la marca Colonial Swag. Esta nueva obra, que rinde homenaje a las culturas africana y su diáspora, se basa en una narrativa de ciencia ficción. La artista ha creado un planeta ficticio llamado Atlantica, donde reina la moda de lujo Colonial Swag. Esta modelo lleva una corona y un vestido estampado llamativo, en honor a Blackculture. El tocado del modelo está compuesto por imágenes distorsionadas del producto original de la marca de cabello Royal Crown. Bey se interesa por la historia del producto en relación con las realidades coloniales y la cultura contemporánea y quiere destacar el lenguaje de consumo de la colonización para recuperar sus imágenes en un enfoque para empoderar y provocar. Está ubicada en el 170 NE 40 Street. Más: www.miamidesigndistrict.net

Exposición “Manolo Valdés: The Legacy” al aire libre en Doral, hasta junio de 2021. Debido al éxito obtenido han extendido esta extraordinaria exposición del reconocido artista español Manolo Valdés con nuevas esculturas monumentales. Las esculturas del valenciano aparecieron por primera vez en Doral en diciembre de 2020 en varios lugares: Doral Central Park, Downtown Doral Park, MAU Park, Morgan Levy Park, Doral Legacy Park y Doral Glades Park. La exposición en los parques públicos de la ciudad es gratuita para el público. La muestra presenta una serie de programas organizados en torno a la exposición como las visitas guiadas, programas educativos para los estudiantes de Doral, talleres y conferencias públicas, concursos de fotografía, exposiciones emergentes, performances y la publicación de un libro en edición especial, entre otros. Esta exhibición al aire libre está organizada por el Museo de Arte Contemporáneo de Doral (DORCAM) y La ciudad de Doral. Más: www.dorcam.org

Twitter: @IsabelOlmos