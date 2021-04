Las bienales y las ferias de arte en los cinco continentes. Una mirada crítica

Paco Barragán

Recién acaba de publicarse el libro de Paco Barragán (Oviedo, España, 1963) “From Roman to Global Art Fair. From de Olympia Festival To Neo-Liberal Biennal” (“De lo romano a la feria de arte global. Sobre la bienalización de las ferias y la ferialización de las bienales. Del festival de Olimpia a la bienal neoliberal” (2020). Obra muy necesaria, porque condesa una mirada crítica muy bien informada y de calado profundo sobre dos de los fenómenos que ha transformado el mundo y el mercado del arte en las dos primeras décadas del siglo XXI: Las bienales y las ferias de arte en los cinco continentes.

Conocí a Paco Barragán en el Madrid de principio de los años 2000. Fue exactamente en el 2003, un año antes de los atentados terroristas en la Estación de Atocha, el 11 de marzo, a tres días de las elecciones generales que dieron la victoria al Partido Socialista Obrero Español. Le conocí en el museo Reina Sofía donde él impartía una charla con motivo de su curaduría “No le llames performance”. Desde entonces, ha pasado mucho o poco tiempo, según se mire, pero en cualquier caso de lo que no cabe duda, es de la intensa y fructífera trayectoria desarrollada en estos años. Impresiona cómo ha trenzado con profesionalidad y altísimo rigor, por un lado, el trabajo curatorial orientado hacia las problemáticas más actuales del arte. Por el otro, un ejercicio audaz en la organización, dirección y gestión del mundo de las ferias de arte y de las bienales. Porque Barragán ha sido director artístico y curador de las ferias de arte CIRCA Puerto Rico y PhotoMiami entre 2004-2007, y en 2008 es el autor de The Art Fair Age (CHARTA). Fue co-comisario de la Bienal de Praga en la Galería Nacional (2005), la Bienal de Lanzarote (2008) y la Nuit Blanche de Toronto (2016), además de director artístico del Premio Internacional de Pintura Ampliada de Castellón (2004-07) y de la primera edición del Festival Internacional SOS 4.8 de Murcia (2009). Como curador destacan, entre numerosas exposiciones en América Latina, Europa y Estados Unidos, Don’t Call it Performance en el Centro de Arte Reina Sofía (2003), ¡Patria o Libertad! Sobre Patriotismo, Nacionalismo y Populismo en el Museo COBRA (2010), Erwin Olaf: El Imperio de la Ilusión en MACRO-Castagnino (2015) y Juan Dávila: Contrato Social (Trilogía Chilena) en Matucana 100 (2020). Por si fuera poco, ha desarrollado paralelamente una importante obra crítica como investigador y crítico de arte. El ejemplo más reciente de esto último es su libro “From Roman...” (2020).

Este libro, ilustrado con dibujos del artista Pablo Helguera, se compone de 4 capítulos y una Coda, desarrollados en 317 páginas. Repasándolo se desprende que fue proyectado en formato de investigación, y de ello habla las prolíficas bibliografías y fuentes consultadas, rigurosamente consignadas en las citas a pie de páginas. Es una investigación en toda regla sobre una temática que, por ahora, tiene todavía una exigua bibliografía, aunque se trate de dos de los fenómenos (ferias y bienales de arte) que más han cambiado el rostro del mundo del arte y, sobre todo, del mercado del arte en las dos primeras décadas del siglo XXI. Tal vez ello se deba a que, como afirma Barragán, “a la academia nunca le ha interesado el mercado del arte”. También, porque mucha de la información sensible sobre el tema está en alemán y se ha traducido todavía muy poco.

En los dos primeros capítulos del libro (Una genealogía de la feria de arte: De la feria romana a la feria de arte global y Una genealogía de la bienal. Del festival de Olimpia a la bienal neoliberal), Barragán brinda un sustancioso panorama histórico, tanto de las ferias como de las bienales. Un recorrido, desde su origen en la antigüedad clásica, hasta nuestros días. Buscando las invariantes, pero también lo distintivo en cada uno de estos eventos artísticos, hasta completar un mapa muy exhaustivo de sus respectivos perfiles, de sus respectivas “características artísticas y socioculturales”. Si en estos primeros capítulos el autor esboza el itinerario, la emergencia histórica de las ferias y las bienales, en los dos restantes, en cambio, Barragán entra de lleno en la crítica hacia la actualidad de ambos fenómenos. En Sobre la bienalización de las ferias y Sobre la ferialización de las bienales, el autor reactiva una crítica que tiene precedentes en su libro anterior La era de las ferias (2008), pero que aquí alcanza una mayor profundidad investigativa y se hace más afilada su crítica conceptual, en términos de crítica a la cultura.

Puede pensarse, que por tratarse de una investigación, el pulso del lenguaje se mantiene atonal, pero no es así. Porque, aunque la narración discurre sobre todo en tercera persona, el punto de vista es, sin embargo, el de un narrador en primera. Y salta esa voz en primera en el trasfondo narrativo de la tercera persona. Porque se siente el pulso, la tonalidad de un cronista, de alguien que ha estado zapateando ferias y bienales por medio mundo. De alguien que no se ha quedado en la antesala, sino que ha entrando literalmente hasta la trastienda. Por lo que son muy reveladores sus puntos de vistas y comentarios, no exento de ironías, sobre los entresijos de este mundo que parece cambiar rápidamente para, al mismo tiempo, seguir siendo el mismo rápidamente. Hay un llamado de atención muy importante. Y es que el modelo de paneles y secciones curadas funcionó para las ferias a principio de los años 2000, pero no para ahora. Por que según Barragán “cuando hay crisis, los galeristas quieren más coleccionistas y menos fiestas, más ventas y menos paneles, más facturación y menos secciones curadas”.

Pero tal vez lo más revelador del libro es ver en perspectiva, cómo la ferialización de las bienales y la bienalización de las ferias responden a la aplicación de las recetas neo-liberales. Esas recetas que tras la II Guerra Mundial (1945), pero sobre todo tras la caída del Muro de Berlín (1989), se han ido imponiendo bajo dos coartadas: Mínima intervención del estado, y que el mercado no necesita regulaciones algunas. En esta dinámica ultra neo-liberal, el estado ha ido privatizando la educación, la sanidad, y desde luego también la cultura, y el arte aquí no es la excepción. Si se está hablando de la crisis de los estados nacionales, habría que pensar que esta crisis esta dada por la parálisis de las instituciones del estado cada vez más defenestradas por los oligopolios empresariales privados. Por lo que hay una percepción ciudadana de que las instituciones no funcionan o que, secuestradas por intereses no precisamente públicos y mucho menos comunitarios, solo funcionan para una minoría o, en otras palabras, funcionan solo para las elites. Considerando todo ello, el libro de Barragán es una radiografía crítica reveladora sobre el impacto de la era de las ferias y las bienales en el escenario del arte de las dos primeras décadas del siglo XXI. Es además una valiosa contribución al estudio y compresión crítica del mundo del arte en la convulsa actualidad globalizada y post capital.

Dennys Matos es crítico de arte y curador que reside entre Madrid y Miami

Paco Barragan. “From Roman to Global Art Fair. From de Olympia Festival to Neo Liberal Biennal” (2020). Publishing House ARTIUM Media / ARTPULSE Editions P.O. Box 960008. Miami, FL 33296. Ya a la venta en Amazon: https://www.amazon.com/Global-Olympia-Festival-Neo-Liberal-Biennial/dp/0996028897/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=paco+barragan&qid=1605207230&sr=8-1