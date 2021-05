Exhibiciones y performances que puedes visitar este fin de semana en Miami y La Playa

Artechouse Miami presenta un espectáculo inmersivo y multisensorial con Vince Fraser, reconocido artista visual e ilustrador afro-surrealista afincado en Londres.

Exhibiciones de arte postal, lo último en arte digital con tecnologías únicas, los patchwork o almazuela de la tribu Miccosukee, espectáculos medioambientales gratis y exhibiciones fotográficas, son una parte de la oferta artística de Miami. Les presentamos arte con poder para hacer que las cosas sucedan y producir cambios.

“Aṣe: Afro Frequencies” en Artechouse Miami, en South Beach, se inaugura el 17 de mayo hasta el 7 de noviembre de 2021. Artechouse¸ la primera organización de arte innovadora e independiente dedicada a la intersección del arte, la ciencia y la tecnología, con ubicaciones en Washington, DC, la ciudad de Nueva York y Miami, presenta un nuevo espectáculo inmersivo y multisensorial con Vince Fraser, reconocido artista visual e ilustrador afro-surrealista afincado en Londres. En su primera exposición individual, Fraser se centra en temas de identidad y poder. Esta exhibición de arte digital, que emplea aplicaciones únicas de tecnologías audiovisuales e interactivas, está inspirada en la idea de “asé”, el concepto de África Occidental que está relacionado con nuestro poder para producir cambios. La exposición “Aṣẹ: Afro Frequencies” elogia los aspectos históricos, sociales y culturales de la experiencia negra a través de la perspectiva de un destacado creativo negro: Vince Fraser, quien abre puertas hacia conceptos más allá del ámbito de lo cotidiano. Además, Fraser utiliza técnicas de superación de límites para transmitir las frecuencias de sus conceptos centrales, considerando un marco histórico pero reinventándolo en un nuevo contexto digital. Más: www.artechouse.com/program/ase-afro-frequencies/ y 736 Collins Avenue. Miami Beach.

“Felipe Mújica: The Swaying Motion on the Bank of the River Falls” en Pérez Art Museum Miami (PAMM). Esta nueva gran exposición del artista chileno, que se inaugura el 20 de mayo hasta la primavera de 2022, destaca la diversidad ecológica y cultural del sur de Florida en colaboración con la tribu de indios Miccosukee. Mújica presenta obras específicas creadas en colaboración con artesanos de esta tribu. La exhibición está compuesta por una instalación, dibujo, esculturas plegables y grabado. Mújica describe sus paneles de tela o cortinas como objetos escultóricos e intervenciones arquitectónicas funcionales. En total, los visitantes interactúan con más de 20 cortinas nuevas con símbolos y patrones del mundo natural Miccosukee como animales, relámpagos, lluvia, río y viento. El proyecto es el resultado de una colaboración de años entre el Mújica y Khadijah Cypress, un artesano de Miccosukee. Ambos fundaron el Miccosukee Creativity Center, un centro comunitario que fomenta la artesanía tradicional de la tribu Miccosukee. Más: www.pamm.org

LALA Serie, Live Arts Miami de Miami Dade College (MDC), en PAMM, jueves 13 y 14 viernes de mayo, a las 8 p.m. Se trata de una serie de espectáculos gratuitos con una lista doble especial de nuevas obras de danza de las artistas Dale Andree y Sandra Portal-Andreu para concienciar sobre el cambio climático y la sostenibilidad. Este ingenioso espectáculo, que se lleva a cabo al aire libre en la encantadora terraza Palm Terrace en PAMM, con vistas a la bahía de Biscayne, arranca con CIRCA / MIA de Portal-Andreu, una actuación multimedia única en su tipo y película que explora el futuro de Miami a través de los dibujos, entrevistas y diálogos con más de 35 niños de todo el condado de Miami-Dade, realizado por seis de las madres de los niños. La actuación está acompañada en vivo por los sonidos del reconocido grupo Afrobeta de Miami. La artista describe el espectáculo como una postal enviada por los niños del Condado de Miami-Dade para todo el mundo. Y Andree presenta “Such rooted things”, un espectáculo extraído de las entrevistas con diez mujeres de diferentes orígenes, etnias y edades de todo el Condado de Miami-Dade, quienes están experimentando los efectos del cambio climático en sus barrios. El proyecto incluye también una colaboración coreográfica entre Andree y su hija, Thryn Saxon, quienes exploran temas de conexiones entre generaciones y el poder de la unidad frente al cambio climático, así como un trabajo colaborativo de Thryn y su compañero de baile Brad Beakes. En el interior de PAMM, se proyecta una película original creada para esta pieza. Más: PAMM (Palm Terrace), 1075 Biscayne Blvd, Miami. Es imprescindible registrarse en www.liveartsmiami.org

“Diverse Networks” en Oolite Arts hasta el 4 de julio. Se trata de una interesantísima exhibición que muestra cómo el arte postal aumentó durante la pandemia. Artistas locales se comunicaron con artistas contemporáneos para abarcar no solo temas como la distancia y el aislamiento sino también la libertad, la paternidad y el movimiento “Say Their Names”. Esta exposición combina estás obras junto con piezas históricas que cuentan la historia en forma de arte. Una de las artistas participantes es la dominicana Yanira Collado, quien ha creado dos piezas, entre las que se incluyen las cartas de amor enviadas por un soldado durante la II Guerra Mundial, proporcionadas por el hijo del soldado residente en Miami. Estas piezas históricas incluyen obras de George Brett, William Pope.L, Joseph Beuys, James Lee Byars, EF Higgins III y Ray Johnson, y objetos efímeros de la colección del Proyecto Vasari en la Biblioteca Pública de Miami Dade. Los artistas locales que colaboran juntos son: Marielle Plaisir y Alicia Rodríguez; Amalia Caputo, Janice Sloane y Alexandra Kuhn; Yanira Collado, Lucian E. Ferster y Kabuya Saffo; Nick Mashie y Saumitra Chandatreya; Stephen Arboite y Morel Doucet; Nabila Zoraya Santa-Cristo y Craig Butterworth; y Cara Despain y Mary Welcome. Estas presentan fotografías a gran escala de oficinas de correos en sus lugares de origen en homenaje a un sistema que se ha politizado durante el último año. Y el trabajo de Doucet y Arboite analiza la práctica haitiana de enviar por correo herencias, utilizando el sobre para explorar la textura y el color. La galería está abierta con cita previa. Más: www.oolitearts.org/exhibition/diverse-networks y 924 Lincoln Road, Miami Beach

“A Place for Affections” del fotógrafo israelí G. A. Jakubovics en Artmedia Gallery, Little River, hasta el 4 de junio. En esta exhibición, que reúne fotografías realizadas entre 2014 y 2021, cobra importancia cómo están relacionadas todas las imágenes. La forma en que se configuran y definen estas relaciones es el componente central del discurso artístico de Jakubovics. Más: www.artmedia.gallery/

“Mr. Freak & Lucy” en Manolis Projects Gallery, hasta el 31 de julio. Se trata de una muestra grupal que presenta las obras de 38 artistas globales establecidos, incluidas 92 obras de Steven Manolis, Connie Lloveras, Jojo Anavim, entre otros muchos. Hay 17 grandes obras de Florida. También hay obras de la artista de Buenos Aires Fernanda Lavera, considerada una neoexpresionista de segunda generación, con un toque latino femenino. La galería está abierta todos los días de la semana solo con cita previa. Más: www.manolisprojects.com y 335 NE 59th Street Miami.

