Los cinco mejores espectáculos interactivos en primavera-verano en Miami 

Los espectáculos, exposiciones y eventos interactivos y sensoriales son cada vez más demandados y apreciados. Son experiencias que ayudan a comprender, aprender y, sobre todo, a sentir. Les presentamos los cinco mejores espectáculos interactivos esta primavera-verano en Miami. ¡Alguno es gratis!

Yoga con Van Gogh

¿Alguna vez ha practicado yoga mientras se sumerge en algunas de las pinturas más famosas de la historia? Ahora la exposición “Beyond Van Gogh”/”Más allá de Van Gogh” presenta junto con Tifftopia Wellness un programa de bienestar semanal en Palace Studios Miami. Cada jueves, de 8:30 a 9:45 a.m., puede practicar yoga en el recinto de esta exhibición de arte inmersivo, única en su tipo muestra más de 300 obras maestras sobre diversas superficies como techos, suelo, columnas y paredes. Entre las obras hay incluidos clásicos reconocibles como “La noche estrellada”, “Girasoles” y “Café Terrace at Night”. Y no solo puede practicar yoga rodeado de arte, sino que además tiene acceso privado a toda la exposición. Tiffany Levy de Miami ha mejorado sus programas comunitarios creativos diseñando un programa semanal que permite a los asistentes respirar, fluir e inspirarse con el extraordinario arte que lo rodea. Este programa se lleva a cabo hasta principios de julio. Más: www.VanGoghMiami.com y Palace Studios Miami, ubicado en 1400 N Miami Avenue, Miami, FL 33136.

Esta exhibición de arte digital presentada por Artechouse Miami, en South Beach, emplea aplicaciones únicas de tecnologías audiovisuales e interactivas para abordar cuestiones atemporales de identidad. Cortesía/Artechouse Miami

Artechouse Miami en La Playa

Las exhibiciones de Artechouse Miami, en South Beach, siempre tienen el poder para producir cambios con su enfoque único y le transporta a otra dimensión sin ningún esfuerzo. Ahora presentan su nueva exhibición inmersiva y multisensorial llamada “Aṣe: Afro Frequencies”, desde el 17 de mayo hasta el 7 de noviembre de 2021, con el reconocido artista visual e ilustrador afro-surrealista afincado en Londres Vince Fraser. Esta exhibición de arte digital emplea aplicaciones únicas de tecnologías audiovisuales e interactivas para abordar cuestiones atemporales de identidad, poder y pertenencia de una manera fresca e innovadora. Más: www.artechouse.com/program/ase-afro-frequencies y 736 Collins Avenue. Miami Beach.

Fairchild Garden de Miami presenta Jurassic Garden del 15 de mayo al 18 de julio, de 10 a.m. a 4 p.m.

Jurassic Garden en Fairchild

Remontarse al mundo prehistórico con sus dinosaurios es fácil en el encantador Fairchild Garden de Miami, que presenta Jurassic Garden del 15 de mayo al 18 de julio, de 10 a.m. a 4 p.m. Hay muchas actividades programadas para que puedas descubrir dinosaurios de tamaño natural rodeados por la impresionante colección de cícadas, helechos, coníferas y plantas con flores de Fairchild. También, hay recorridos a pie como “Roar and Explore”, a las 11 a.m. durante la semana y de 11 a.m. a 1 p.m. los fines de semana, y “Dino Discovery Carts”, de 12 a 1 p.m. y de 2 a 3 p.m. Los que ya han recorrido las colecciones del Fairchild Garden pueden imaginarse mejor la gran aventura de estas emocionantes caminatas por el Jurassic Garden con sus dinosaurios realistas. En los recorridos a pie “Roar & Explore” puedes ver cómo los dinosaurios dependían de la vida de las plantas hace millones de años y algunas de estas plantas todavía existen hoy en día. En “Dino Discovery Carts” sabrás cómo comen o se relacionan estos lagartos gigantes con las aves, qué pasa con la madera después de millones de años y más información sobre los fósiles prehistóricos reales y otros biofactos o artefactos biológicos interesantes. Además, todas las semanas se lleva a cabo el curso de cocina de Jurassic Garden con recetas aptas para Paleo. Más: www.fairchildgarden.org/events/jurassic-garden y 10901 Old Cutler Road. Miami, Florida 33156.

El centro de la ciudad de Coral Gables revive con un nuevo espectáculo inmersivo con temática de la naturaleza al aire libre y con la ayuda de su teléfono inteligente. Cortesía/www.experiencecoralgables.com

Exhibición de realidad aumentada en Coral Gables

¿Se atreve a hablar con las mariposas y ponerse sus alas en medio de la ciudad y al aire libre? ¿Quiere conocer mejor la flora y la fauna local? El centro de la ciudad de Coral Gables revive con un nuevo espectáculo inmersivo con temática de la naturaleza al aire libre y con la ayuda de su teléfono inteligente. Esta serie de 12 exhibiciones únicas y exclusivas de realidad aumentada (AR), que combina alta tecnología y educación, pretende educar y entretener al mismo tiempo. Se trata de un recorrido por la calle donde están expuestas las exhibiciones en diferentes ubicaciones a lo largo de Miracle Mile: en el 40-42 (cerca de Ross @rossdressforless), el 200 (en la esquina de Ponce de León), el 208 (cerca de Copper 29 @ copper29bar) y el 278 (al lado de Miracle Theatre @apmiracletheatre). Al llegar a estos lugares tienes que escanear el código QR con la cámara del teléfono para iniciar la experiencia. Con este código aparece el video, fondos de colores y ventana. Esta serie de AR, iniciada a principios de mayo y que estará unos meses en Miracle Mile, es ideal para aquellos que les encanta grabarse y compartir en las redes sociales. Puedes utilizar el hashtag #ExperienceCoralGables. Más: www.experiencecoralgables.com

'Pterosaurios: Exposición especial Vuelo en la Era de los Dinosaurios', presentada por Nicklaus Children’s Hospital en el Frost Museum of Science. Roderick Mickens/Frost Museum

Exposición Pterosaurios en el Frost Museum

Pterosaurios: Exposición especial Vuelo en la Era de los Dinosaurios, presentada por Nicklaus Children’s Hospital y organizada por el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, del 15 de mayo hasta el 6 de septiembre de 2021, es un viaje al mundo de los animales voladores más grandes de todos los tiempos en la era Mesozoica. Esta exposición muestra cómo sin dinosaurios no habría pájaros. Pterosaurios, la exposición más grande sobre estos reptiles voladores jamás montada en EEUU, destaca la investigación realizada por científicos y paleontólogos de todo el mundo y presenta extraños moldes de fósiles de pterosaurios de Italia, Alemania, China, EEUU, Reino Unido y Brasil. Hay modelos de tamaño natural, videos interesantísimos y exhibiciones interactivas que te sumergen en la mecánica del vuelo de los pterosaurios. Incluso, hay un sensor de movimiento interactivo que le permite usar su cuerpo para “pilotar” dos especies de pterosaurios a través de paisajes prehistóricos virtuales. Y la serie mensual “Virtual LIVE @ Frost Science de Frost Science”, se transmite en vivo a través de las páginas de Facebook y YouTube del museo, presentada por expertos y científicos del museo, es un viaje al pasado cuando los cielos estaban gobernados por pterosaurios, los primeros animales con columna vertebral que volaron bajo su poder, de la mano de Dustin Growick, comunicador científico y experto en dinosaurios. Más: www.frostscience.org/pterosaurs y 1101 Biscayne Blvd, Miami.

