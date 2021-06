Arte callejero espiritual en el Museo del Grafiti y destacados artistas de Miami en Frost y MOCA

Frost Art Museum FIU apuesta por la fotografía de una miamense, el Museo de Arte Contemporáneo, North Miami (MOCA) por dos residentes de Miami y en la nueva sede de Ascaso Gallery hay una excelente exposición del renombrado artista internacional artista venezolano Carlos Medina. Y un pionero del arte callejero en el distrito Wynwood presenta su nuevo trabajo en el Museo del Grafiti, que cuenta con una amplia programación el fin de semana de Memorial Day.

“Ancient Futurism” de Ras Terms en el Museo del Grafiti, desde el 29 de mayo hasta mediados de agosto de 2021. Se trata de una exposición individual de las obras más recientes de James Monk, más conocido como Ras Terms, un artista callejero espiritual nacido en Miami y uno de los primeros artistas callejeros en pintar las paredes en el histórico distrito de arte de Wynwood. Ras Terms, quien lanza su último NFT (token no fungible) en una pantalla dentro del show de inauguración el 28 de mayo, presenta su nuevo trabajo que profundiza en su propia forma de arte llamada “Futurismo antiguo”, en el que fusiona las tradiciones y culturas antiguas con una visión creativa y exploración del futuro, especialmente las africanas y sudamericanas como el rastafari, yoruba, la alquimia, kemetismo, santería, vudú y hermetismo. Se trata de una combinación del conocimiento esotérico y su conexión personal con el futurismo, la ciencia ficción y las filosofías de la nueva era. Ras Terms exhibe en importantes instituciones como el Museo de Arte Contemporáneo de Oakland y el Instituto Smithsonian.

“Ancient Futurism” de Ras Terms en el Museo del Grafiti. Exposición de las obras más recientes de James Monk, más conocido como Ras Terms, un artista callejero espiritual nacido en Miami. Cortesía/Museo Grafiti

El Museo del Graffiti cuenta con una programación especial para el fin de semana de Memorial Day o Día de los Caídos. Puedes conocer a Ras Terms el día de la apertura al público. El 29 de mayo, a las 7 p.m., hay un cóctel “Drink ‘N Draw” y su equipo creará obras de arte en vivo. El 30 de mayo, a las 10 a.m. Ras Terms organiza una clase de dibujo de grafiti para niños creativos menores de 13 años. Y el 30 de mayo, a las 2 p.m., hay una charla sobre con Ras Terms llamada “Ancient Futurism of Wynwood: Analyzing the past and future of the neighborhood from the lens of an artist”/ “Futurismo antiguo de Wynwood: Analizando el pasado y el futuro del vecindario desde la lente de un artista”. Más: www.museumofgraffiti.com/events

“Peggy Levison Nolan: Blueprint for a Good Life” en Frost Art Museum FIU, desde el 5 de junio hasta el 21 de agosto de 2021. Se trata de la primera muestra individual fotográfica en un museo de la miamense Peggy Levison Nolan, quien crió a sus siete hijos como madre soltera en un barrio de clase trabajadora del área de Miami junto a otras familias que se convirtieron en una fuente de apoyo y, ocasionalmente, sirvieron como sus musas. Esta exposición captura la dinámica complicada e inspiradora vida familiar durante el lapso de dos décadas y celebra la intimidad, los desafíos y la alegría de criar una familia numerosa en el sur de Florida durante las décadas de 1980 y 1990. Las fotografías de Nolan, que representan momentos fugaces en el tiempo, son personales y aprovechan la nostalgia colectiva de la familia y la alegría de la capacidad de recuperación de una familia en medio de los desafíos económicos y sociales. Y aunque su trabajo fotográfico más reciente es en color, trabajó exclusivamente con película en blanco y negro durante las décadas de 1980 y 1990. Abierto de martes a sábado de 10 a.m. a 4:45 p.m. y domingos del mediodía a 4:45 p.m. Cerrado los lunes y festivos. El Parque de las Esculturas está abierto todos los días. La entrada al museo es siempre gratuita. Más: www.frost.fiu.edu y 10975 SW 17 Street.

“After the Rain Comes Light: Portraits of Resilience”, de los artistas Morel Doucet y Stephen Arboite en el Museo de Arte Contemporáneo, North Miami (MOCA), hasta el 27 de junio, incluida en el programa del Mes de la Herencia Haitiana. Se trata de una instalación colaborativa de Morel Doucet, artista y educador artístico multidisciplinario con sede en Miami y oriundo de Haití, y Stephen Arboite, de ascendencia haitiana, nacido y criado en Nueva York y residente en Miami. Esta exhibición forma parte del programa “Art on the Plaza” de MOCA con obras de arte públicas temporales de artistas con sede en Miami instaladas en la plaza del museo, que se transforma en un lugar lleno de color y alegría.

“After the Rain Comes Light: Portraits of Resilience”, de los artistas Morel Doucet y Stephen Arboite en el Museo de Arte Contemporáneo, North Miami (MOCA). Cortesía/MOCA

En total son 10 pancartas creadas a partir de un collage de retratos originales y llamativos. Ambos artistas exploran los barrios históricamente afroamericanos de Miami, destacando la flora y la fauna de estos vecindarios. Este trabajo refleja el conflicto de la gentrificación o transformación de un espacio urbano deteriorado y aplaude la singularidad y belleza de la diáspora africana. Doucet emplea cerámica, ilustraciones y grabados para examinar las realidades de la gentrificación climática, la migración y el desplazamiento dentro de las comunidades de la diáspora negra. Y el trabajo de Arboite considera la belleza fuera de los paradigmas estéticos clásicos y pone énfasis en la transformación espiritual y la evolución de la conciencia humana. Más: https://mocanomi.org y 770 NE 125th St., North Miami.

“Medina. Beyond the Visible/Más allá de lo visible” en Ascaso Gallery hasta el 31 de julio. Esta interesantísima exposición del artista venezolano Carlos Medina, presentada en sus nuevos espacios, se centra en sus recientes investigaciones plásticas de los neutrinos, junto con obras que relacionan la luz, las sombras y la abstracción geométrica. En total este reconocido artista internacional exhibe 48 obras de arte que incluyen intervenciones espaciales, esculturas suspendidas y piezas de pared.

‘Neutrino Rings 1, 2 3’, 2021, en la exhibición “Medina. Beyond the Visible” en Ascaso Gallery hasta el 31 de julio. Cortesía/Ascaso Gallery

Medina busca destapar las sombras que viven de la luz; hacer visible la energía y la sustancia de las partículas de neutrino, que siendo eterno e invisible puede atravesarlo todo. Medina investiga desde los años setenta esta forma esencial de materia en múltiples medios. Más: 1325 NE 1st Ave. Miami. Teléfono: (305) 571-9410. Abierto de lunes a sábado, de 10 a.m. – 6 p.m.

David Drebin en Oliver Cole Gallery. Esta galería destaca el trabajo de este fotógrafo de renombre internacional que de una manera única combina puntos de vista voyeristas y psicológicos. David Drebin ofrece al espectador una visión dramática de las emociones y experiencias que muchos de nosotros sin duda hemos sentido en algún momento de nuestras vidas.

Obra fotográfica de David Drebin en Oliver Cole Gallery. Cortesía/Oliver Cole Gallery

Debrin, quien tras graduarse de la Parsons School of Design en la ciudad de Nueva York en 1996 rápidamente se hizo famoso creando imágenes de estrellas de cine, personalidades deportivas y varios artistas, ha publicado muchos libros y sus obras se exhiben en las ferias de arte más importantes del mundo. Ahora puedes ver su trabajo desde la comodidad de tu casa a través del facetime de la galería. También puedes ir en persona de lunes a viernes, de 10 a.m. a 5 p.m. y sábado y domingo con cita previa. Más: 2750 NW 3rd Avenue suite 22, Miami, FL 33127. Programa la visita llamando al (305) 392-0179 y info@olivercolegallery.com

