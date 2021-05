El fotógrafo venezolano Ivan Mikolji expondrá en Hernán Gamboa Gallery

Este es un evento interesante para amantes de la fotografía y la naturaleza. Una selección de fotografías y pinturas en torno al mundo subacuático conforman la exposición “Fishes of the Orinoco in the Wild” (“Peces del Orinoco en la Naturaleza”), del explorador y artista visual venezolano Ivan Mikolji, que será inaugurada en Miami el sábado 28 de mayo, a las 6 p.m., en los espacios de Hernán Gamboa Gallery, bajo la curaduría del historiador y crítico de arte Eduardo Planchart Licea. Fotografías que documentan la afición del artista por el mundo acuático, son el punto de partida de esta muestra en la que Mikolji nuevamente hace gala de un lenguaje fotográfico “que está en deuda con la refracción de la luz en el agua, su transparencia, opacidad, y cualidades físico-químicas”, según afirma el curador. Mikolji resalta que desde niño sintió fascinación por los ríos. Hernán Gamboa Gallery está ubicada en 4000 West Flagler Street, Coral Gables, Florida 33134.