“Machu Picchu y los Imperios Dorados del Perú” y otras exposiciones en el Sur de la Florida

Es la primera vez que parte del gran tesoro del Machu Picchu salé de Perú de gira mundial, una exhibición que arranca en el Museo de Arte de Boca Ratón para recorrer el mundo. También, es la primera vez que el artista cubano Dalton Gata se presenta en solitario en ICA Miami con su arte surrealista. Aunque no es la primera vez que PAMM presenta a videoartistas, sí que presenta una nueva forma de ver la “Fábrica de sueños” de Hollywood con el italiano Marco Brambilla. En Coral Gables, la galería Durban Segnini presenta la primera gran exhibición del maestro de la abstracción latinoamericana: Mateo Manaure. Y una nueva interesante galería nace en Miami: Breach Gallery.

“Machu Picchu y los Imperios Dorados del Perú” en el Museo de Arte de Boca Ratón. Esta fascinante exposición, que se inaugurará 16 de octubre de 2021 en el sur de la Florida, cuenta con todo un tesoro de hace miles de años: 192 piezas pertenecientes al Museo Larco en Lima, Perú, y al Museo de Sitio Manuel Chávez Ballón en Aguas Calientes, Perú. Son piezas provenientes de tumbas reales y objetos espectaculares de nobles señores andinos.

“Machu Picchu y los Imperios Dorados del Perú” se inaugurará 16 de octubre de 2021 en el sur de la Florida, cuenta con todo un tesoro de hace miles de años. SANDRO/Cortesía Museo de Arte de Boca Ratón

También, incluye la colección de oro andino más espectacular que jamás haya recorrido el mundo como un atuendo de oro completamente intacto que perteneció a un emperador Chimú del año 1300 D.C. Se trata de una experiencia inmersiva para encontrarse con las culturas antiguas que vivieron en esta ciudad a más de 2.130 metros sobre el nivel del mar en la Cordillera de los Andes. Durante la visita a esta exposición, los visitantes llegan a esta ciudad misteriosa, construida y abandonada en el plazo de un siglo, de la mano del mítico héroe Ai Apaec y siguen el viaje descubriendo los misterios de la cosmología andina. Una insólita exhibición que da vida a las culturas que han vivido en la tierra de los Incas y en Machu Picchu durante 3.000 años.

Se exhibirán 192 piezas pertenecientes al Museo Larco en Lima, Perú, y al Museo de Sitio Manuel Chávez Ballón en Aguas Calientes, Perú. SANDRO/Cortesía Museo de Arte de Boca Raton

Está considerada la primera experiencia de realidad virtual de Machu Picchu. El sur de la Florida es la primera parada de la gira mundial de esta extraordinaria exhibición de vanguardia que abarca todas la plantas y galerías del museo. Los boletos, que comienzan a $19.95, saldrán a la venta a finales del verano. Ya se ha abierto el proceso de preinscripción en línea. Más: https://bocamuseum.org/golden

“Dalton Gata: The Way We’ll Be” en Instituto de Arte Contemporáneo de Miami (ICA), hasta el 21 de noviembre. Este artista cubano, residente en Puerto Rico, es una voz emergente importante y establecida del arte contemporáneo gracias a sus instalaciones surrealistas. Esta es la primera presentación de Dalton Gata en solitario en este museo, comisariada por Alex Gartenfeld, director artístico de ICA Miami. Se trata de una exhibición que explora sus experiencias personales, la cultura popular y queer, y los símbolos psicológicos y míticos. La obra reciente de Gata refleja su interés por las naturalezas metafísicas muertas.

“Dalton Gata: The Way We’ll Be” en Instituto de Arte Contemporáneo de Miami (ICA), hasta el 21 de noviembre. Foto: Chris Carter / Cortesía/del artista y Galería Agustina Ferreyra, San Juan.

Gata reinventa la artesanía para considerar su relación con la identidad y la sexualidad, creando obras innovadoras en todos los medios. Su trabajo se basa en un archivo expansivo y profundamente personal de imágenes reunidas por el artista durante los últimos cinco años, incluido un tesoro de fuentes digitales. No cabe duda que su obra está impregnada de su experiencia migratoria y explora las condiciones de la diáspora de Cuba en el Caribe a través de paisajes simbólicos y la incorporación de referencias transculturales. La entrada es gratuita, pero hay que reservar online. Más: Institute of Contemporary Art, Miami. 61 NE 41st Street. (305) 901-5272.

Detalle de 'Heaven’s Gate', 2021, de Marco Brambilla en Pérez Art Museum Miami (PAMM). Cortesía del artista y museo PAMM

“Marco Brambilla: Heaven’s Gate” en Pérez Art Museum Miami (PAMM), del 17 de junio hasta principios de 2022. Esta obra nueva y monumental del videoartista italiano Marco Brambilla es una meditación ostentosa y satírica sobre la “Fábrica de sueños” de Hollywood. El título “Heaven’s Gate” se refiere a la película de 1980 de Michael Cimino, cuyos excesivos costos de producción llevaron a la bancarrota a United Artists y pusieron fin a la era del director como autor y el principio de la era de los estudios. Se trata de una obra de psicodelia digital que emplea la misma tecnología de composición por computadora de última generación que las películas a las que hace referencia. Es una exhibición de pantallas tipo tótem a través de las cuales el espectador viaja por un paisaje vertical de muestras de películas en una serie de siete paisajes surrealistas. Los personajes cinematográficos y las fantásticas escenas se transforman en memes que se repiten infinitamente, atrapados en el tiempo como esculturas mediáticas alejadas de su contexto original. Hay un universo paralelo hipersensible donde las líneas entre juegos, noticias, reality shows y Hollywood son parte de la misma epopeya humana. Con un lenguaje de la cultura pop representa las tensiones presentes en la religión, la industria y la celebridad: ascensión y caída, inocencia y experiencia, vanidad y boato, sexualidad y despertar, sencillez y exceso. Más: www.pamm.org.

'Cuvision A', 1970, de Mateo Manaure, acrílico sobre madera, en Durban Segnini Gallery, Coral Gables, extendida hasta finales de agosto. Cortesía/Durban Segnini Gallery

“Mateo Manaure: Anthology” en Durban Segnini Gallery, en Coral Gables, extendida hasta finales de agosto. Esta exposición, una de las más importantes del maestro de la abstracción latinoamericana en los últimos años en EE.UU., está compuesta de 22 obras, cuatro esculturas de pared y una escultura de dimensiones monumentales. Son obras de la última etapa del pintor, muralista, escultor, grabador, diseñador gráfico e ilustrador venezolano, muchas de ellas mostradas por primera vez con motivo de esta exposición. Mateo Manaure fue uno de los fundadores en París del polémico grupo The Dissidents (Los Disidentes) junto a Alejandro Otero, Pascual Navarro, Oswaldo Vigas y Narciso Debourg. El objetivo de este grupo era redefinir los temas y rasgos de la cultura latinoamericana desde sus raíces. Manaure se convirtió en una de las voces más destacadas para retratar la filosofía de la nueva tendencia. En 1949, Manaure regresa a Venezuela con el objetivo de difundir la estética de la abstracción geométrica. Más: www.durbansegnini.com y 3072 SW 38th Ave. Miami. Teléfono: (305) 774 7740.

“Now Now” en Breach Gallery, Little River. La nueva galería presenta a veintiséis artistas internacionales con el fin de crear un espacio acogedor para artistas contemporáneos y vanguardistas. Cortesía/Breach Gallery

“Now Now” en Breach Gallery, en Little River, hasta el 31 de julio. Esta nueva galería recién fundada por el propietario Fabien Castanier y el curador y director de arte Ed Broner, presenta a veintiséis artistas internacionales con el fin de crear un espacio acogedor para artistas contemporáneos y vanguardistas con igualdad de oportunidades. De hecho, esta galería no hace distinciones entre artistas autodidactas, forasteros de la cultura underground, grafiteros o becarios galardonados. No sólo presentan todo tipo de pinturas sino también esculturas. La filosofía de esta galería queda plasmada en las diferentes obras de los artistas internacionales participantes, quienes crean un mundo colorido de estilos híbridos, paisajes de abstracción y sus nuevos habitantes. Está abierta al público de martes a sábado, de 11 a.m. a 6 p.m. Más: www.breachmiami.com y 8397 NE 2nd Ave. Teléfono: (305) 396-3282.

