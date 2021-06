Gran expectación: ¡El arte de Bob Dylan en el Museo de Arte Frost! Y más exposiciones

Bob Dylan es, además de músico, un creativo pintor que sigue reinventándose continuamente a través de su arte. Pocos músicos que pintan han logrado alcanzar el reconocimiento internacional del mundo del arte y exhibir en prestigiosos museos. En Miami, también hay exhibiciones de prominentes figuras del arte mediático y el cine, y reconocidos artistas internacionales.

“Bob Dylan: Retrospectrum” es una las exposiciones más esperadas por ser la más completa del arte visual de Dylan vista en los Estados Unidos. Foto/ YU JIEYU

“Bob Dylan: Retrospectrum” en Patricia & Phillip Frost Art Museum, que hará su gran debut el 30 de noviembre hasta el 17 de abril de 2022. Es una las exposiciones más esperadas por ser la más completa del arte visual de Dylan vista en los Estados Unidos. La exhibición ha sido curada por Shai Baitel, el director artístico del Modern Art Museum (MAM) Shanghai, donde fue expuesta antes de llegar por primera vez a EEUU. ‘Retrospectrum’ abarca seis décadas de dibujo, pintura y escultura de Dylan, considerado como uno de los artistas más influyentes e innovadores. La exposición quiere mostrar el desarrollo y la diversidad de la práctica visual de Dylan, mientras que las exhibiciones inmersivas e interactivas se centran en el desarrollo de su sello musical y literario. Dice Mark B. Rosenberg, presidente de FIU, que cuando vio el catálogo completo de esta exposición estrenada en Shanghai supo inmediatamente que quería traerla al sur de Florida. Paralelamente a esta exposición, el Wolfsonian Public Humanities Lab (WPHL), el centro de humanidades y artes de FIU, presentará DYLAN @ FIU: un simposio que explora las innumerables facetas de la carrera y la influencia cultural de Bob Dylan, programado para coincidir con la Semana del Arte de Miami. Más: https://frost.fiu.edu.

‘Isaac Julien: Vagabondia’, en el Instituto de Arte Contemporáneo de Miami (ICA), hasta el 21 de noviembre. Cortesía/De la Cruz Collection, Miami

Isaac Julien: Vagabondia, en el Instituto de Arte Contemporáneo de Miami (ICA), hasta el 21 de noviembre. Isaac Julien, una de las figuras más prominentes e influyentes de la actualidad en el arte mediático y el cine, crea instalaciones audiovisuales, documentales y fotografías que exploran las historias e identidades negras y queer. Julien’s Vagabondia (2000) es una instalación de doble proyección que explora cómo las estructuras de poder y dominación impactan las narrativas históricas en los museos. El video de Julien evoca un mundo de espejos y sombras, y presenta a una figura “vagabunda” danzante. Para Julien, el vagabundo destaca las formas en que la colección del museo se ha beneficiado de la explotación colonial y emplea una voz en off criolla para contar la historia, representando las complejas identidades que componen esta historia. Julien ganó atención internacional por su icónica película ‘Looking for Langston’ (1989), un montaje que reinventa la vida del poeta, novelista y dramaturgo Langston Hughes durante el Renacimiento de Harlem. Más: Institute of Contemporary Art, Miami. 61 NE 41 St. (305) 901-5272.

‘Untitled, New England Streetview’, de Emilio Sánchez en LnS Gallery, hasta el 14 de agosto. Cortesía/LnS Gallery

Exhibición “Emilio Sánchez Revisited” en LnS Gallery, hasta el 14 de agosto. Es una exposición enciclopédica sobre la obra y la vida del destacado artista cubano con piezas de cada década de su vida artística y con sus contribuciones al arte estadounidense. Se trata de una muestra presentada por el USPS Emilio Sánchez Forever Stamp que celebra el cumpleaños del artista el 10 de junio de 202. Emilio Sánchez, (Camagüey, Cuba 1921 - 1999 Warwick, NY), quien documentó e interpretó el mundo que vivió creando un lenguaje propio, es conocido por sus pinturas arquitectónicas y litografías, explorando los efectos de la luz y la sombra para enfatizar la geometría abstracta de sus sujetos. Cada obra representa a menudo un solo edificio y se despoja de detalles superfluos, aunque a veces utiliza algún elemento específico como una balaustrada, un portal arqueado o un balcón. Las luces y las sombras juegan en sus fachadas para enfatizar la geometría abstracta sin oscurecer nunca su verdadero carácter. Su obra de arte, en colecciones permanentes de todo el mundo, abarca su herencia cubana, concibiendo un estilo inspirado en su colorido entorno desde los tonos del Caribe, reflejo de su juventud entre Camagüey y Miami, hasta la atmósfera audaz que encontró cuando asistió a la Art Students League de Nueva York y su larga vida en esta ciudad. Más: www.lnsgallery.com y 2610 SW 28 Lane, Miami.

“Glowing revelations: The reliefs of Luis Tomasello” en la Galería Ascaso, hasta el 31 de julio. Jean-Louis Losi/Galería Ascaso

“Glowing revelations: The reliefs of Luis Tomasello” en la Galería Ascaso, hasta el 31 de julio. La galería destaca en esta tercera exposición individual sobre el artista argentino con una selección de “Atmosphères chromoplastiques, Objets plastiques and Lumières noires”, que abarca casi 40 años de actividad creativa, desde 1976 hasta 2012. Más: 1325 NE 1st Ave. Miami. Teléfono: (305) 571-9410. Abierto de lunes a sábado, de 10 a.m. – 6 p.m.

“Unspecific Void: 2021 BFA Exhibition” de New World School of the Arts en el Edificio Moore, en Design District, del 21 de junio al 11 de julio de 2021. Se trata de la exposición de licenciatura de Bellas Artes 2021, año en el que los estudiantes han superado grandes y desafiantes retos debido a la pandemia como improvisar sus estudios en casa. El trabajo incluido en la exposición abarca desde la documentación de la pandemia hasta el desamor o la imaginación futurista, entre otros temas.

Obra de Alvarez Collazo como parte de “Unspecific Void: 2021 BFA Exhibition” de New World School of the Arts en el Edificio Moore, en Design District, del 21 de junio al 11 de julio de 2021. Cortesía/New World School of the Arts

Esta exposición culmina la formación académica de veintiocho jóvenes artistas graduados en la New World School of The Arts. Moore Building, 191 NE 40 St., Miami, FL 33137.

Exhibición “Landed” en Apollo Plants, Design District, hasta finales de julio. Se trata de una exhibición de artefactos de artistas locales que han sido invitados a crear arte pensando en la naturaleza como musa. La idea es que, teniendo lugar en el futuro, Apolo Plants imagina el momento en el que se regenera la naturaleza. Todos los objetos están a la venta. Los artistas participantes son: Apollo Plants, Martina Potlach, Altered, Regions Unknown, Deon Rubi, Beatriz Chachamovitz, Jenna Effrein, Nikki Erichsen y Magnus Sodamin. Más: www.apolloplants.com/ y 151 NE 41 St., #121, Miami, FL 33137.

