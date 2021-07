Superblue Miami: El arte experimental a gran escala y otras exposiciones de realidad aumentada

El arte experimental de calidad está arrasando en Miami, tierra de Art Basel, un movimiento que adquiere aún más fuerza con Superblue, que ni es un museo ni es una galería, sino algo más: un espacio con arte experimental a gran escala repleto de sensaciones únicas e inesperadas y con obras de arte impulsadas con tecnología digital y realidad virtual. Miami cuenta también con otras exposiciones transcendentales y de realidad aumentada.

Superblue, Every Wall is a Door / Cada pared es una puerta, en la zona de Allapattah, frente al Museo Rubell, integra un conjunto de 5 obras de arte experiencial a gran escala y obras de arte icónicas. Es una exposición que definitivamente te transporta a nuevos mundos. Al entrar está la instalación cinética “Meadow” / “Pradera”. En una sala de iluminación monocromática para experimentar la luz, el tono y la profundidad como nunca la habías hecho antes, James Turrell: AKHU presenta su obra “Ganzfeld”, donde detectamos las dimensiones del espacio antes de que la luz se disuelva por completo en un silencio total. Turrell, progenitor del movimiento de arte experimental, te lleva al límite de la percepción humana y te permite palpar la luz misma sin ni siquiera un objetivo en el que enfocar la vista. TeamLab: “Between Life and Non-Life” (Entre la vida y la no-vida) es una suite de obras de arte interconectadas, una obra de arte colectiva de artistas interdisciplinarios, programadores, ingenieros, animadores CG, matemáticos, y arquitectos, quienes consiguen que el espectador trascienda las barreras de la percepción y explore la relación entre el ego y el mundo. En este espacio está la poderosa obra “Life Survives by the Power of Life II”/ La vida sobrevive por el poder de la vida II, un solo monitor de canal 8K que representa el símbolo japonés de la vida, 生 (sei). Es una obra cambiante que refleja cómo el ego y la naturaleza son un solo ser indivisible. La vida en sus cuatro estaciones conecta con su río a la siguiente obra:

‘Flowers and People, Cannot be Controlled but Live Together - Transcending Boundaries, A Whole Year per Hour’, 2017, de teamLab. Sonido: Hideaki Takahashi. Instalación ‘Every Wall is a Door’, Superblue Miami. Cortesía/Pace Gallery/teamLab

“Universe of Water Particles, Transcending Boundaries” / “Universo de partículas de agua, trascendiendo barreras”. Esta instalación interactiva responde a cada acción del espectador con continuas partículas de agua digitales, influyendo en la corriente del agua. El espectador también influye en la cascada de la instalación “Flowers and People, Cannot be Controlled but Live Together”, causando que las flores en la escalera se dispersen. Y en Es Devlin: “Forest of Us” / “Nuestro bosque”, es un laberinto lleno de espejos de dos pisos que tiene como punto de partida las sorprendentes simetrías visuales de la naturaleza que permiten la respiración: los árboles bronquiales que intercambian oxígeno por dióxido de carbono dentro de nuestros pulmones y los árboles que intercambian dióxido de carbono por oxígeno en el medio ambiente. La puerta de entrada a este laberinto de espejos es espectacular. Más: www.superblue.com, 1101 NW 23rd St., Miami, frente al Museo Rubell. Entrada $36 por adulto.

‘Knightquarry’, 2017-18, de Felice Grodin. Realidad aumentada. Vista de la instalación ‘Felice Grodin: Invasive Species’, en el Pérez Art Museum Miami. Foto Christian Bonet/Pérez Art Museum Miami

Felice Grodin: “Invasive Species” en el Pérez Art Museum Miami. Se trata de una exposición de realidad aumentada (AR) digital virtualmente interactiva de obras encargadas por el artista Felice Grodin, radicada en Miami. Esta serie es accesible para los visitantes que usan dispositivos iOS en las áreas al aire libre de PAMM y en el Teatro de Aprendizaje Padma y Raj Vattikuti en el primer piso del museo. Esta obra transforma el entorno del museo como respuesta a la realidad ecológica de Miami. En “Terrafish”, Grodin superpone los jardines colgantes de PAMM en la terraza frente al mar con el cuerpo translúcido de la especie digital que creó, un trabajo que sugiere medusas no nativas que se encuentran en las aguas del sur de Florida. En “Field Report”, letreros crípticos recorren los terrenos de la entrada del museo con un mensaje subliminal del futuro. Más: www.pamm.org/ar

‘Untitled (Hello! How am I spending my time_!)’, 2020, de Adler Guerrier. Video. Cortesía/Adler Guerrier

“Natural Transcendence”/ “Transcendencia natural” en Oolite Arts, Miami Beach, hasta el 22 de agosto, de 12 a 5 p.m. Se trata de una exhibición sobre la reflexión de siete artistas que enfocaron sus lentes en las muchas formas en las que hemos recalibrado nuestra relación con la naturaleza tras vernos obligados a permanecer en el interior de las casas alejados de los espacios públicos y de las personas debido a la pandemia. Comisariada por la aclamada cineasta y videoartista Rhonda Mitrani, “Natural Transcendence” presenta obras de siete artistas que aportan nuevas perspectivas sobre la intersección entre la humanidad y la naturaleza en paisajes domésticos, como parques, masas de agua, aceras e incluso su propio patio trasero. Los artistas participantes son Adler Guerrier, Megan McLarney, Colleen Plumb, Anastasia Samoylova, Jennifer Steinkamp, Wendy Wischer y Antonia Wright. Todos estos artistas han querido plasmar su renovado sentido de gratitud por la naturaleza. La artista Samoylova ofrece un hermoso relato sobre los delfines que resurgieron en los canales de Venecia en 2020 debido a la inactividad humana mediante un vibrante collage de fotos. Más: www.oolitearts.org/exhibition/natural-transcendence y 928 Lincoln Road, Miami Beach.

‘After the Rain Comes the Light’, hasta 10 de octubre. Es la segunda de una serie de nuevas exploraciones de la colección permanente de MOCA North Miami. Foto cortesía/Zachary Balber

“Collection Focus: Our Beginnings Never Know Our Ends” en el Museo de Arte Contemporáneo North Miami (MOCA) hasta 10 de octubre. Es la segunda de una serie de nuevas exploraciones de la colección permanente de MOCA North Miami. La exposición presenta obras de arte que exploran las ideas de la individualidad y la negociación de relaciones. ¿Cómo podemos formar y mantener un sentido de identidad estable en medio de expectativas y presiones personales, familiares y sociales? Muchas obras, en particular las creadas por mujeres y artistas LGBTQIA+, desafían y alteran las jerarquías existentes. Otras obras nos animan a pensar detenidamente sobre la identidad y su expresión. Y muchas de estas obras destacan las influencias, historias y narrativas en conflicto que contribuyen a un sentido de sí mismo y la dificultad de comprender verdaderamente a los demás. Más: www.mocanomi.org/ y 770 NE 125th St. North Miami.

‘Gold… Sun Essence’, 2021, de Lydia Azout. Acero inoxidable. Dot Fiftyone Gallery, en Little River/Little Haiti. Cortesía/Lydia Azout y Dot Fftyone Gallery

“Lydia Azout. Old Earth-New Earth/ “Tierra vieja / Tierra nueva” en Dot Fiftyone Gallery, en Little River/Little Haiti, hasta 31 de agosto. Se trata de una selección de esculturas que muestran la realidad actual desde la visión de la artista, quien se pregunta qué sucede cuando un espacio de claridad se convierte en un espacio viciado e inexpresivo. Su respuesta es clara: el absurdo es negativo. Lydia también se pregunta si la negatividad es siempre el final o si es más bien un camino para dar paso a lo nuevo. “Tierra Vieja / Tierra Nueva” es una obra muy personal, más que conceptual, abierta al renacimiento. Más: 7275 NE 4th Ave., Space 101, Miami. Teléfono: (305) 573-9994.

