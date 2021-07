Womanish y otras exposiciones, una oda a las mujeres

Porque siempre es un buen momento para empoderar a la mujer, les presentamos algunas exposiciones que exploran el mundo femenino, artistas preocupadas por el entorno ecológico y la historia del sur de la Florida.

Exhibición ‘Womanish’ en Wynwood, hasta el 29 de agosto. Esta exposición, que trata de concienciar sobre los principales problemas que afectan diariamente a las mujeres, se une a los movimientos Me Too y Say Her Name. Está creada por dos hermanas, Diana y Danielle Gray, de 32 y 29 años, respectivamente, y participan mujeres artistas de todo el mundo. Pensada para empoderar a las mujeres, aunque necesaria para todos aquellos que quieran entender mucho mejor el mundo femenino actual, presenta 15 instalaciones interactivas de arte través de murales y pequeñas habitaciones, que bajo el lema ‘Discover your Ish’/’Descubre tu movimiento’ destacan aspectos que marcan el viaje de una mujer de la niñez a la feminidad. En un solo piso presentan 15 instalaciones, 15 movimientos. ‘Delish’ destaca la figura de Rosie the Riveter Rosie, estrella de la campaña destinada a reclutar trabajadoras para las industrias de defensa durante la II Guerra Mundial. Resalta ‘Consumerish’ que brillantemente hace hincapié en cómo la identidad de género afecta al consumismo y trata de educar sobre el llamado Pink Tax, que se refleja siempre al alza en los productos destinados a las mujeres. ‘Censoredish’ reivindica la sexualidad femenina. ‘Paidish’ muestra e informa sobre la brecha salarial de género. ‘Gloomyish’ es una interesante instalación hecha para recordar que está bien sentirse triste a veces, resaltando la importancia de tomarse un tiempo para aceptar los sentimientos. Es una habitación llena de flores ‘Fleurish’ refleja la importancia de la paz y la serenidad para alimentar el alma y el espíritu. El movimiento ‘Childish’ te invitan a despertar tu niño interior. Otras instalaciones son: ‘Spaced’, ‘Affirmish’, ‘Selfish’, ‘Cultureish’, ‘Mindyish’ y ‘Vanish’. El precio de la exhibición Womanish, que procede de Chicago, es de $35 y los menores de 4 años entran gratis. Está ubicada en Wynwood, 317 NW 28 St. De miércoles a domingo, de 3:30 a 9:15 p.m. y los fines de semana, de 11 a.m. a 9.15 p.m. Más: www.wearewomanish.com

Chakaia Booker: ‘The Observance’ en el Instituto de Arte Contemporáneo (ICA Miami), hasta el 31 de octubre. La artista estadounidense Chakaia Booker presenta una exposición con obras monumentales hechas de caucho. Una amplia gama de esculturas, incluidos conjuntos totémicos y antropomórficos fabricados con neumáticos desechados. También, muestra sus innovaciones en todos los medios. Destaca la expresión de la artista por las preocupaciones ecológicas y tecnológicas, las disparidades raciales y económicas y su interés en el simbolismo del automóvil en Estados Unidos. Esta exposición incluye algunas de las obras de mayor actualidad de Booker: ‘Chu Ching’ (2012), que representa una cruz en una carretilla que se asemeja a Jesús siendo desmontado de la cruz, y dos series de pinturas rara vez vistas que exploran el paisaje y el lenguaje. También, incluye, la serie fotográfica del artista, ‘Foundling Warrior Quest’ (2010) y ‘Graveyard Series’ (1995). ‘The Observance’ (1995) es una instalación inmersiva hecha de neumáticos y cámaras de caucho deconstruidos. Este material forma parte de la marca de la artista y fue elegido por sus asociaciones con los disturbios. Esta exhibición está curada por el director artístico de ICA Miami, Alex Gartenfeld, y la curadora Stephanie Seidel. Más: www.icamiami.org

Amalia Caputo: ‘Every Being is an Island’ en Deering Estate, hasta el 31 de agosto, de 10 a.m. a 4 p.m. La venezolana Caputo, artista de Bakehouse, presenta un extenso retrato de la tierra, imágenes recopiladas, videos y objetos únicos en el espacio, que construyen un archivo de la memoria del ser, de los objetos y del espacio, y la memoria de la naturaleza. ‘Every Being is an Island’ está financiado por The Ellies, los premios de artes visuales de Miami, presentados por Oolite Arts. El trabajo de Caputo se centra no solo en la memoria sino también en el archivo, la identidad femenina y el estudio de la fotografía en sí. Más: www.amaliacaputo.com y https://deeringestate.org/event/exhibit/

‘Garden Portals’, de Lauren Shapiro en Fairchild Tropical Botanic Garden, hasta el 15 de septiembre. La artista visual de Bakehouse Lauren Shapiro estrenó recientemente su obra Garden Portals, una escultura modular de cerámica creada para el Fairchild Tropical Botanic Garden que reflexiona sobre la ecología nativa del sur de Florida. Los azulejos de ‘Garden Portals’ están instalados como una escultura monumental sorprendente en Tropical Plant Conservancy y Rare Plant House. Shapiro resalta cómo la ecología única de Florida apoya la supervivencia de numerosas especies de plantas nativas y exóticas, mientras reflexiona sobre la importante contribución de Fairchild al cultivo de la biodiversidad del sur de Florida. ‘Garden Portals’ crea conciencia pública sobre la belleza y fragilidad de nuestro entorno local. Para esta exhibición, Shapiro buscó plantas nativas como pasiflora de tallo corchoso, cícadas, hojas de roble, café silvestre y palma de repollo junto con plantas tropicales como filodrendo, helechos arborescentes, anturios y alocasia. En su estudio, Shapiro procesó y horneó las piezas de arcilla moldeadas, colocándolas en baldosas de arcilla que diseñó en su residencia en el Anderson Ranch Arts Center. Estos mosaicos imitan el diseño inteligente de patrones microscópicos que se encuentran en la naturaleza. Shapiro instaló un total de 54 azulejos en una escultura monumental en el invernadero del jardín. Más: www.fairchildgarden.org/events/garden-portals/

Exhibición fotográfica ‘Foreverglades’ de Sofía Valiente en la réplica de un barco de vapor de la década de 1920, en el Museo Lawrence E. Will, en Belle Glade, a partir del 6 de agosto. Sofía Valiente, ganadora del prestigioso premio World Press Photo, presenta una exhibición muy interesante. La instalación de arte público única del galardonado proyecto de Sofia Valiente, ‘Foreverglades’, ha sido donada a la ciudad por la artista, por lo que esta exhibición inmortalizará las ricas historias de las personas y la historia que aparecen en el trabajo fotográfico de Valiente. Roseada, el nombre del último barco de vapor de la década de 1920 para operar en el lago Okeechobee, y en el que se basó la réplica del barco de vapor, que ahora regresa a Belle Glade tras su debut en West Palm Beach. La historia de la ciudad de Belle Glades es la herencia de los Everglades del Norte y su historia nos conecta a todos en el sur de Florida. La exhibición recuerda cómo pasamos de un pantano a hacer la tierra habitable para todos y las historias de los individuos que vinieron aquí con valentía, y por su propia voluntad, para allanar sus propios caminos. Es la historia de todos los agricultores que llegaron para tener una vida mejor. Este es el espíritu de los orígenes pioneros de Estados Unidos. El barco de vapor Roseada, ubicado en el extremo norte del Museo Lawrence E. Will, es una personificación de la perseverancia y la fuerza de los pioneros. Abierto de lunes a jueves, de 10 a.m. a 3 p.m. La exhibición es gratuita. Más: www.facebook.com/RootedintheMuck, 530 S Main St, Belle Glade, FL 33430, y www.sofiavaliente.com

