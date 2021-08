“Donde hay poder”, para hacer visible lo invisible y otras exposiciones

Del arte del cubano americano Ahol Sniffs Glueç, quien a menudo mezcla temas dispares de los medios de comunicación, la cultura popular y los sectores marginados de la sociedad, a las exposiciones que muestran la agitación política en países con dictaduras y sin libertad de ningún tipo a través del arte. También, el primer museo de arte importante en adquirir un CryptoPunk NFT, un token digital o vale digital.

Exhibición “On Location” de Ahol Sniffs Glue en The Confidante Miami Beach por el Museum of Graffiti Beachside, a partir del 19 de agosto. Este renombrado artista de grafiti cubanoamericano, también conocido como David Anasagasti, nativo del sur de Florida, es el nuevo artista en residencia de esta extensión del Museo del Grafitti de Wynwood en La Playa. Se trata de una residencia de arte local rotatoria trimestral que trae el arte del graffiti a un hotel que apuesta fuerte por el arte frente al mar. Todo el trabajo de esta exposición ha sido creado por el artista inspirado en el ambiente retro y glamuroso de una casa histórica preservada que se encuentra junto a la piscina del hotel The Confidante. Es una casa de 1930. Ahol es muy conocido en las calles de Miami por sus murales urbanos que representan campos expansivos de ojos soñolientos que reflejan su visión única de la vida, el trabajo y el amor no correspondido. Museum of Graffiti Beachside comenzó en junio con el artista de renombre mundial Jel Martínez. Few and Far All-Female Graffiti Crew seguirá a la exposición de Ahol, desde el 15 de noviembre de 2021 hasta el 15 de febrero de 2022. Más: www.museumofgraffiti.com y www.instagram.com/p/CSKzcVtF3KW/?utm_source=ig_web_copy_link.

‘Donde hay poder’ en Oolite, incluye obras del difunto Asif Farooq, que durante ocho años recreó el avión de combate MiG-21 de la era soviética. Cortesía/Asif Farooq Estate y Oolite

‘Where There Is Power’/ ‘Donde hay poder’ en Oolite Arts, hasta el 19 de septiembre. Esta es una interesante exposición teniendo en cuenta la agitación política actual en Cuba, Haití y Venezuela. Entre los artistas principales de la exposición se encuentra el venezolano Yucef Merhi, que interceptó los correos electrónicos de Hugo Chávez entre 1998 y 2004 y ha creado instalaciones de papel pintado a partir de ellos.

El artista cubano Rodolfo Peraza creó direcciones IP que rastrean el bloqueo de información por parte del gobierno cubano, entre Cuba y Miami. Cortesía/Rodolfo Peraza

El artista cubano Rodolfo Peraza creó direcciones IP que rastrean el bloqueo de información por parte del gobierno cubano, entre Cuba y Miami, y demuestra esta censura mediante pings en un mapa. Donde hay poder también incluye obras del difunto Asif Farooq, que durante ocho años recreó el avión de combate MiG-21 de la era soviética, hasta el más mínimo detalle, a escala real, completamente en papel. Esta exposición, que aborta temas como los conflictos raciales, la aplicación de la ley, el encarcelamiento y las protestas masivas y, también, la inmigración, entre otros. Está organizada conjuntamente por Réne Morales, curador jefe del Pérez Art Museum Miami, y Amanda Bradley, directora de programas de Oolite Arts. Más: https://oolitearts.org/

“Let’s Be Frank” de CHNK y “Mystery in Little Haiti” de Sonni en WYN 317 Art Gallery, en Wynwood. Cortesía/WYN 317 Art Gallery

“Let’s Be Frank” de CHNK y “Mystery in Little Haiti” de Sonni en WYN 317 Art Gallery, en Wynwood, hasta el 21 de agosto. El prolífico artista local CHNK, conocido por sus ilustraciones complejas, presenta “Let’s Be Frank”, una exposición llena de colores frescos y ofrece una perspectiva emocional de objetos cotidianos en deterioro. Sus obras consisten generalmente en pintura en aerosol, acrílico, tinta, esmalte, textiles y objetos encontrados. Los murales coloridos de CHNK, y sus obras de arte por encargo, se encuentran todo el sur de la Florida y, también, en línea. Y el argentino Sonni, establecido en Brooklyn, Nueva York, presenta su exposición individual “Mystery in Little Haiti”. Aunque Sonni trabaja con diferentes medios, como papel y lápiz, ilustración, acrílico sobre lienzo y esculturas de madera, su gran pasión es pintar murales en espacios públicos. Más: www.wyn317.com, y 4320 NW 2nd Ave, Miami. https://www.instagram.com/reel/CP525RQg-nX/?utm_source=ig_web_copy_link.

CryptoPunk 5293 es una de las 3840 mujeres punks que presenta su obra en el Instituto de Arte Contemporáneo de Miami. Cortesía/ Instituto de Arte Contemporáneo de Miami

Exposición CryptoPunk NFT en el Instituto de Arte Contemporáneo de Miami este verano. Esto es lo último en tecnología y arte. Inspirados en la cultura punk rock británica, los CryptoPunks están diseñados para aparecer como “inadaptados y no conformistas”. Cada uno de ellos cuenta con su propia combinación única de características que se generan aleatoriamente mediante un algoritmo de software. CryptoPunk 5293 es una de las 3840 mujeres punks y tiene los atributos de ‘lápiz labial morado’, ‘lunar’ y ‘cabello desaliñado’. ICA Miami acaba de convertirse en el primer museo de arte importante en adquirir un CryptoPunk NFT. Dotado por el fideicomisario del museo Eduardo Burillo, CryptoPunk 5293 (2017) es uno de los 10,000 íconos pixelados únicos, creado en 2017 por el colectivo Larva Labs, como una de las primeras series de NFT jamás ofrecidas para intercambio en la cadena de bloques Ethereum. Más: www.icamiami.org.

“I will wet you (pl.) with the new water” / ‘Te mojaré (pl.) con agua nueva’ de Jamilah Sabur en el Pérez Art Museum Miami. Cortesía de Jamilah Sabur y Pamm

“I will wet you (pl.) with the new water” / ‘Te mojaré (pl.) con agua nueva’ de Jamilah Sabur en el Pérez Art Museum Miami. Los nuevos trabajos de Jamilah Sabur, expuestos en las galerías de la Colección Permanente de PAMM, presentan los estudios etnográficos de esta artista jamaiquina centrados en el lenguaje humano y las historias indígenas. Además, el PAMM está ofreciendo un recorrido gratuito por la colección permanente del museo, exposiciones, espacios al aire libre, esculturas y elementos arquitectónicos, entre otros. Los recorridos son ofrecidos los jueves, de 5 a 6 p.m., los viernes a las 2 p.m., los sábados a las 2 p.m. y 3 p.m. y os domingos a las 2 p.m. Estos recorridos están disponibles por orden de llegada con la entrada al museo. Más: www.pamm.org

