‘Tampa. Impresiones de emigrado’, el mundo de Tampa y la emigración cubana de finales del siglo XIX

Noel Smith, chief curator del Museo de Arte Contemporáneo de Tampa, profesora de USF, una gran hispanista conocedora de la cultura cubana.

Pocas veces me ha despertado tanta curiosidad un libro sobre la emigración cubana a Estados Unidos de finales del siglo XIX, como “Impresiones de emigrado” de Wenceslao Gálvez y Delmonte. Tal vez sea porque es un libro inclasificable. No es de historia, aunque sincroniza y data el relato, no es de sociología, aunque tiene en mente las estadísticas y reflexiones sobre las contingencias políticas, económicas y culturales de la época. Tampoco es etnología o antropológico, aunque se adentra en la idiosincrasia y la psicología de los hábitos sociales cifrados en el consumo y su traducción a la cultura material. Es todo ello “Tampa. Impresiones de emigrado” pero es, sobre todo, como reconoce Wenceslao Gálvez y Delmonte, “un libro de impresiones” ilustrado en esta edición, con una fabulosa documentación fotográfica de la época.

Carátula

Este original libro ha sido publicado en versión inglesa (“Tampa. Impressions of an emigrant”) por el sello editorial University Press Florida, 2020. Esta rigurosa y cuidada edición del libro de Gálvez se debe a Noel Smith, chief curator del Museo de Arte Contemporáneo de Tampa, profesora de USF, una gran hispanista conocedora de la cultura cubana y, además, traductora de gran capacidad. Cuando llegó a sus manos, le conquistó un misterio. “Este librito -me comenta en entrevista vía mail Noel M. Smith- llegó a mis manos con la cubierta desgastada y rota, las páginas mal impresas y algunas faltando, incluso sin el título y fecha y lugar de edición. Seguir varias pistas y pesquisas por el internet fue muy entretenido, y pude averiguar que la biblioteca de USF tiene un ejemplar, y eso ayudó mucho a aclarar mis dudas y preguntas. Efectivamente, ese ejemplar al que hace referencia Smith, fue editado por Establecimiento Tipográfico CUBA en Ibor City, Tampa, en 1897.

Anotación

En enero 1896 Wenceslao Gálvez Delmonte estaba en los trámites de su pasaporte (ya entonces era un enredo el proceso) para tomar un vapor en La Habana que lo llevaría a Port Tampa. Estaba huyendo de Cuba. En aquel entonces el Olivette hacia, semanalmente, dos viajes entre ambos puertos con escala en Cayo Hueso. Cuba estaba en pánico porque, nos cuenta el autor al principio de la primera parte del libro, “La noticia del nombramiento del general Weyler para reemplazar a Martínez Campo en el gobierno de la isla de Cuba, hizo explosión en ella, lanzando a distintos países a miles de familias cubanas”. Y no era para menos, se trataba de Valeriano Weyler, el general carnicero que desembarcaba en febrero de 1896 en La Habana para derrotar a la insurrección armada cubana contra el dominio colonial español en la última guerra por la independencia (1895-1898). Su política de Reconcentración, en los dos primeros años, exterminó a cientos de miles de civiles cubanos. Pero este libro no va sobre esa guerra, aunque esté de fondo, sino sobre la reveladora mirada de un ser cubano que, a pesar del desgarro y la incertidumbre provocada por la emigración, se abre a la vida con un aliento de optimismo y un amor profundo por la independencia y la libertad en Cuba.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

“Impresiones de emigrado” de Wenceslao Gálvez y Delmonte es un libro revelador para entender las mentalidades, los estados de ánimos que surcaban la sociedad, el orden político económico y la cultura, que se estaba gestando en la Tampa de finales del siglo XIX. La encantadora prosa de Gálvez narrando la conjunción entre La Habana y Tampa, ese maravilloso escenario entre naciones todavía nacientes, la conjunción entre ambas culturas, entre urbes con emigraciones disimiles, fue lo que llamó la atención de Noel Smith. En este sentido comenta: “Yo soy nativa de Tampa, y crecí entre dos mundos, los suburbios blancos de South Tampa, y las calles latinas de Ybor City. Mi herencia es de Asturias, pero la familia de mi madre tuvo mucho negocio en Cuba antes de 1959, y así Cuba ha formado siempre parte de la historia familiar”.

“Impresiones de emigrado” se compone de tres Partes: Tampa, Ibor City y West Tampa. Esta edición en inglés cuenta con dos sustanciosos textos de Noel Smith: El prefacio y una biografía histórico literaria sobre Wenceslao Gálvez y Delmonte (1867-1951), además de una introducción histórica de Andrew T. Huse. El prefacio no tiene desperdicio, porque es una especie del periplo que hizo Noel Smith desde que conoció el libro, sus viajes a Cuba relacionados, de un lado, con su profesión de especialista en arte contemporáneo cubano, del otro, la investigación sobre la figura de Gálvez en la que trabajó muchos años. Una investigación que se refleja en su texto ‘Biografía y nota literaria’ sobre Gálvez. Ahí Smith revela por qué le cautivó este libro “lo que me sedujo- enfatiza- fue la voz de Gálvez: joven, impertinente, llena de chistes y retruécanos entre español e inglés, opiniones divertidas sobre la inferioridad de Tampa relativa a La Habana, y una verdadera pasión por la guerra y la independencia de Cuba. Se ve, entre chistes, como sufre siendo exiliado, en compañía de muchos otros cubanos, viviendo una historia tan vieja como el mundo”.

La experiencia de la emigración, se traduce en maravillosos y entretenidos frescos sobre el mundo de Tampa, y sobre la emigración cubana, a la que está dedicado el libro, en aquellos años muy afincada en West Tampa. Pero ese giro le lleva a hablar también de otras emigraciones que entonces estaba poblando el paisaje citadino de esa ciudad como, por ejemplo, la italiana y la griega. El oficio de lector de tabaquería desempeñado por Gálvez, le pone en la perspectiva de observador muy privilegiado. Él es consciente de ello, y lo explota muy bien engarzando en la narración divertidas anécdotas con emigrantes italianos, hombres y mujeres que trabajaban en las fábricas de tabaco. Es un fresco de sus costumbres y hábitos registrado en la alimentación, en el vestir, y el hablar al relacionarse con el resto de las emigraciones asentadas en la ciudad, como era el caso de la cubana.

Visto desde una perspectiva de testimonio histórico, el libro sigue revelando misterios a la manera de una especie de “arqueología del saber”. Por ejemplo, en la primera parte titulada Tampa, en el apartado La raza negra, Gálvez describe un cementerio en el barrio negro nunca identificado y que tampoco aparecía en ningún plano de la ciudad de Tampa. Pues bien “Justo esta semana pasada -señala Noel Smith-, las investigaciones del Tampa Bay Times, demuestran que había un cementerio negro en esa área que fue destituido, borrado, y el terreno hoy cubierto por un aparcamiento de autos”.

“Impresiones de emigrado” es un libro único de las letras cubanas en las postrimerías del siglo XIX y principio del XX. Es encantador y novedoso en el contenido, del mismo modo que es realmente cautivador en las formas expresivas. Combinando géneros periodísticos como la crónica o el reportaje cuando narra, en la primera Parte, sus tribulaciones en el viaje, desde La Habana hasta Tampa. Este tono de la voz en primera, salpicada con puntos de vista en tercera persona con mirada más objetiva y distancia del narrador respecto a lo narrado, tiene eco también en la tercera y última parte West Tampa. Dedicada a lo que era el emporio más denso de la diáspora cubana, trasladada unos años antes, desde Cayo Hueso hasta Tampa. Pero el lenguaje de la crónica y el reportaje ceden en la segunda parte Ibor City a formas literarias más elegiacas y menos periodísticas, con técnicas de introspección reflexiva del narrador a la manera de la ficción literaria. Y Gálvez alcanza aquí una prosa con visos poéticos de altos quilates. Es un narrador de una belleza más cruda, visionando la pobreza de las casas, de los pobladores que luchaban la vida para que le alcanzara las pagas misérrimas en las fabricas de tabaco, donde coincidían todas las emigraciones, “Impresiones de emigrado” nos sumerge en la estrecha relación que existían entre Cuba y Estados Unidos en momentos en que ambas naciones estaban dibujando sus respectivos proyectos de modernidad. Por lo que se hace muy curioso experimentar cómo se entretejen relaciones de todo entre los dos países cuando aún estaban dando forma a sus respectivos estados nacionales.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Wenceslao Gálvez y Delmonte. “Tampa. Impresiones de emigrado”. University Press Florida, 2020