Arte Digital pionero, más allá de las NFT, y otras exhibiciones

Sin prisa, pero sin pausa sigue creciendo el movimiento cultural en el nuevo barrio artístico de Allapattah: De la inauguración de la interesantísima exposición del pionero del arte digital a nivel internacional, el hispano Yucef Merhi, a las exposiciones de la nueva ubicación de la popular Mindy Solomon Gallery. También, hay exhibiciones en el corazón de Design District y nuevas adquisiciones de obras de arte en el prestigioso PAMM. Además, History Museum Miami está a punto de clausurar una excelente exhibición. Les presentamos Arte Digital pionero, más allá de las actuales NFT, y otras exhibiciones.

Uno de los trabajos de su serie ‘Datagram’ en esta muestra​ es un estudio llamado ‘No Fly Security’. Cortesía/Yucef Merhi y Galería Bonnier

“Yucef Merhi: Open”, en la Galería Bonnier, Allapattah, hasta el 20 de noviembre. Yucef Merhi, quien ha estado a la vanguardia del arte y la tecnología durante 30 años, inaugura su exposición el 2 de septiembre. Este artista de origen venezolano y neoyorquino, establecido en Miami, ha demostrado que la historia del Arte Digital se remonta varias décadas antes de las NFT. Su arte, que trata de mucho más que retro-íconos, consiste en un software escrito por el artista a través de proyectos extremadamente híbridos. A través de un objeto tecnológico transmite un mensaje poético. La muestra consiste en 15 obras, de cinco diferentes series que trazan su diáspora creativa. A lo largo de los años, en protesta por la dictadura, Merhi interceptó cuentas de correo electrónico y bases de datos del gobierno venezolano, exponiendo estos secretos y convirtiéndolos en obras de arte que crean conciencia. Uno de los trabajos de su serie ‘Datagram’ es un estudio llamado ‘No Fly Security’.

‘Artifical Stupidity’, obra de Yucef Merhi en la Galería Bonnier, Allapattah. Cortesía/Yucef Merhi y Galería Bonnier

Este estudio fue el punto de partida de lo que más tarde se convertiría en una instalación inmersiva a gran escala compuesta por informes oficiales, testimonios y datos filtrados de la lista de prohibición de vuelos, una lista creada y mantenida por el Centro de Detección de Terroristas (Terrorist Screening Center, TSC por sus siglas en inglés) del gobierno federal de EEUU. La lista identifica a las personas a las que se les prohíbe abordar aviones comerciales para viajar dentro o fuera de los Estados Unidos. El contenido se ha mantenido en secreto hasta ahora. El trabajo pone en evidencia los errores cometidos inicialmente por la agencia, así como la lucha de muchos ciudadanos de EEUU y del extranjero cuyas identidades habían sido erróneamente colocadas en esta lista. Más: https://youtu.be/zvcDaDcYo6g y https://privateviews.artlogic.net/2/a9fb143d66626917a9653e/ y www.thebonniergallery.com/ , 3408 NW 7th Ave. Miami, 33127.

Exhibición “Brighter Days” del artista canadiense Thrush Holmes en The Office, galería de arte moderno y contemporáneo, ubicada en el corazón Design District. Cortesía/Galeria The Office y Thrush Holmes

Exhibición “Brighter Days” de Thrush Holmes en The Office, en Design District, hasta el 19 de septiembre. El artista canadiense Thrush Holmes y esta galería de arte moderno y contemporáneo, ubicada en el corazón Design District, presentan una exposición individual que sirve como expresión de la tan esperada reapertura del mundo, evaluando la atmósfera actual de una nación que continúa luchando contra COVID, mientras examina los sentimientos encontrados del público con respecto a las secuelas. Las piezas expuestas equilibran el sentimiento humorístico y excesivo con un toque de matices elocuentes. Holmes, totalmente autodidacta, explora temas artísticos tradicionales, mientras canaliza un estilo más contemporáneo, contrastando expresiones poéticas con una sensibilidad punk agresiva y sin disculpas. Más: www.miamidesigndistrict.net/listing/791/the-office/

Trece artistas nuevos en Pérez Art Museum Miami (PAMM). Estas nuevas adquisiciones pertenecen a la colección permanente del museo, que incluyen artistas de origen cubano y brasileño, así como once mujeres artistas. PAMM se expande con obras de Hélio Oiticica, Bisa Butler, Tania Bruguera, Coco Fusco, Karon Davis, Sonia Gomes, Nathaniel Mary Quinn, entre otros.

‘Macaleia’, 1978, de Helio Oiticica, uno de los artistas entre las nuevas adquisiciones pertenecen a la colección permanente del museo PAMM. Cortesía/Hélio Oiticica/Lisson Gallery/PAMM

Ahora puedes ver las obras ‘Black is King’ de Bisa Butler, un retrato recién creado de una serie inspirada en individuos contemporáneos que dan forma al discurso de la raza en todo el mundo. ‘Bobby Seale’ de Karon Davis y ‘The People’s Free Food Program’, una importante instalación de esculturas de yeso de la reciente exposición de Davis en Jeffrey Deitch en la ciudad de Nueva York que examinó la vida de Bobby Seale. ‘The Undiscovered Amerindians Tour’ de Coco Fusco, una serie de fotografías que documentan una actuación satírica de Fusco y Guillermo Gómez-Peña de 1992 a 1994 en la que se comenta el aniversario del quinto centenario del descubrimiento de Cristóbal Colón. ‘Black As the Most Exquisite Color’, de Kenturah Davis, un gran retrato de una mujer joven que consta de la frase repetida “negro como el color más exquisito”. ‘Pain Is Universal but So Is Hope’ de Liset Castillo. ‘Untitled from the series Torções (Twists)’ de Sonia Gomes. ‘Dedinhos (Little Fingers)’, de Leda Catunda. ‘Tabla de salvación (Table of Salvation)’, de Tania Bruguera. ‘Penetrável Macaléia (Malaceia Penetrable)’ de Hélio Oiticica. ‘Close Readings’, de Christine Sun Kim. ‘Of Birds and Trees and Flowers and Bees’, de Thania Petersen. ‘Bundle 1’, de Veronica Ryan. Y ‘The Worry’, de Nathaniel Mary Quinn. Más: www.pamm.org.

Ultimo fin de semana para ver Muhammad Ali contra Joe Frazier, la “Pelea del Siglo”, en el History Miami Museum hasta el 29 de agosto. Cortesía/History Miami Museum

Muhammad Ali: Training for the “Fight of the Century” en el History Miami Museum hasta el 29 de agosto. Es el último fin de semana para ver Muhammad Ali contra Joe Frazier, la “Pelea del Siglo”. Cuando Ali se preparó para la pelea del 8 de marzo de 1971, pasó un tiempo en Miami Beach entrenando en el famoso 5th Street Gym. En el Museo HistoryMiami se exhiben fotografías únicas que relatan sus preparativos. Las imágenes se muestran dentro de una nueva galería de fotografías dedicada a exhibir selecciones de la extensa colección de imágenes del museo. También, puedes ver la exhibición permanente “Tropical Dreams: A People’s History of South Florida”, que explora la historia del sur de Florida desde la prehistoria hasta la actualidad. Los temas explorados incluyen las primeras llegadas, la rivalidad internacional, la expansión hacia el sur, Nuevas personas - Nueva tecnología y Puerta de las Américas. Más: www.historymiami.org.

Obra de Jonathan Casella dentro de la exhibición ‘Unearthed’ en Mindy Solomon Gallery hasta el 4 de septiembre en la nueva ubicación en Allapattah. Cortesía/Mindy Solomon Gallery

‘Unearthed’ y ‘Ten Below’ en Mindy Solomon Gallery hasta el 4 de septiembre en la nueva ubicación en Allapattah. ‘Unearthed’ está curada por Joe Chira con artistas como Ammon Rost, Catherine Haggarty, Ali Smith, Elaine Stocki, Erik Foss, Jonathan Casella, Matt Phillips, Natalie Westbrook, Russell Tyler, Trudy Benson y Bill Saylor. ‘Ten Below’ está curadA por Brian Rochefort y Kiyoshi Kaneshiro con artistas como Adam Knoche, Adam Shiverdecker, Alex Zablocki, Ashwini Bhat, Brian Rochefort, Jenny Blumenfield, Kiyoshi Kaneshiro, LiuXi, Stephen Creech y YehRim Lee. Más: www.mindysolomon.com y 848 NW 22nd St.

