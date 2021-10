Una Feria del Libro acorde con los nuevos tiempos

Este año la sesión de cierre del programa de Autores Iberoamericanos de la feria del libro cuenta con la presencia del prestigioso escritor español Arturo Pérez-Reverte y la galardonada periodista y escritora española, Julia Navarro. Miami

La Feria del Libro de Miami, organizada por el Miami Dade College, es la ocasión especial en que se reúnen todos los que, de una forma u otra, tienen conexión con el libro. Un vínculo material o espiritual que termina siendo una fiesta cultural entre escritores, libreros, bibliotecarios, editoriales, imprentas, ilustradores, artistas, coleccionistas y lectores, que rinden honores a los libros y la creación literaria. La Feria es una actividad cultural capital en la ciudad y en todo el estado, un acontecimiento esperado con gran expectativa todo el año. La Feria del Libro es el lugar donde se compra y vende libros en grandes cantidades, pero donde también los asistentes disfrutan, se divierten y aprenden.

Después de un largo período de pandemia, que obligó a la mayoría de los negocios en el mundo a cambiar sus estándares, la Feria del Libro no fue la excepción; debió readaptarse y cambiar la promoción de la lectura y de presentaciones personales y en vivo, por la opción virtual durante todo el año 2020 y parte de este 2021.

Antonio Orlando Rodríguez y Sergio Andricaín presentarán el Seminario de Literatura infantil y lectura en conjunto con Cuatrogatos: ‘Palabras y trazos: la urdimbre de los libros para niños y jóvenes’. Archivo Miami

El Programa en español de la Feria del Libro, único en el país, y con un enorme equipo multifacético de sólo cuatro elementos: Inés Flores, Deyanira Navarrete y Sergio Andricaín, capitaneados por Mariela Gal. Equipo que ha crecido en estos malos tiempos exponencialmente, debido a sus magníficos resultados, que se extienden a la realización de actividades durante todo el año, inventar nuevos espacios, escuchar propuestas y materializarlas; lo que los convierte en un eco imprescindible de la creación. A ellos va el agradecimiento de los latinoamericanos radicados en Miami y el resto de Iberoamérica, donde llegaron sus presentaciones y los acompañaron en su soledad y angustia; en especial el de los escritores que han llegado como nunca a muchos rincones del mundo donde hubiera una persona quisiera escuchar su voz.

Pero ha llegado la hora de poco a poco ir recuperando terreno al lastre que representa el COVID-19 y sus variantes devastadoras. En este 2021 participarán como siempre escritores de Latinoamérica, EEUU y España, comunidad que engloba el habla y la escritura en español, aunque también existen presentaciones especiales en otras lenguas con sus traducciones simultáneas. Habrá 26 mesas, 4 presenciales y 22 virtuales, y se ofrecerán dos eventos que saldrán del espacio físico del MDC y se llevarán a cabo en el Downtown de la ciudad Doral.

Tendremos una noche especial con el lanzamiento de la revista Granta #155/ en español, de los mejores narradores jóvenes menores de 35 años en lengua española, lista en la que se encuentra la escritora cubana radicada en Miami, Dainerys Machado Vento, participará la editorial y algunos de los narradores comprendidos.

Por 8vo año consecutivo, los más pequeños y también los adultos, disfrutarán del Seminario de Literatura infantil y lectura en conjunto con Cuatrogatos: ‘Palabras y trazos: la urdimbre de los libros para niños y jóvenes’. Con un programa muy completo: ‘Besar el lado interior de las palabras’, donde la escritora brasileña Marina Colasanti conversará con Antonio Orlando Rodríguez; ‘Caminos y encrucijadas en la ilustración de libros para niños’, en el que el destacado ilustrador mexicano Israel Barrón será entrevistado por Fanuel Hanán Díaz y ‘Pistas para acercarse a la novela detectivesca para jóvenes’, con los reconocidos autores Andrea Ferrari (Argentina) y José Ignacio Valenzuela (Chile) quienes charlarán con Sergio Andricaín.

La presentación de escritores icónicos será sin dudas de los platos más fuertes, los café que nos tomaremos con Nélida Piñón y Elena Poniatowska, y la presentación de Irene Vallejo con su bestseller, ‘El infinito en un junco’, un libro con más de 200,000 ejemplares vendidos y con más de 26 ediciones, traducido a más de 30 lenguas. Un ensayo sobre el mundo clásico y la invención de los libros cuando el mundo se acomodaba para verlos desaparecer; 400 páginas escritas y concebidas como ‘Paula’ de Isabel Allende.

Domingo 14

Comienza “Poesía en español sin fronteras”, con Joaquín Badajoz y su libro ‘Cántaro’, y del Premio Paz de Poesía 2020, Alejandro Pérez-Cortés con ‘Ima y Coli son el árbol que nunca fue semilla’. Se homenajeará a Esdras Parra, escritora, poeta y mujer trans venezolana, que fue editora fundadora de la revista literaria Imagen. Parras comenzó su carrera escribiendo cuentos y luego poesía. Ha sido traducida al inglés por Jamie Berrout. El homenaje será llevado a cabo por las escritoras, Kelly Martínez-Grandal y Claudia Noguera Penso.

En la tarde estará Pilar Quintana, ganadora del Premio Alfaguara de novela 2021 con su libro ‘Los abismos’, conversando Beatriz Mendoza y más tarde, ‘Un café’ con Nélida Piñón, autora y profesora brasileña, considerada hoy una de las escritoras más destacados del Brasil y muy reconocida en todo el mundo.

Conversación entre la autora uruguayo-española Premio Planeta de Novela, Carmen Posadas, y Valentina Trava el lunes 15 de noviembre. Cortesía/Feria del libro

Lunes 15

Conversación entre la autora uruguayo-española de libros para niños, cine, televisión y Premio Planeta de Novela, Carmen Posadas, y Valentina Trava, promotora cultural. Luego habrá un homenaje a Augusto Monterroso en el centenario de su nacimiento en una mesa moderada por Ana María Shua, con la participación de Pía Barros, Raúl Brasca, José María Merino, Agustín Monsreal y Pablo Montoya.

Martes 16

El martes comenzamos con Un café y dos grandes de los medios, Don Francisco en conversación con Andrés Oppenheimer; más tarde pasaremos a la mesa: “De cárceles y sueños de libertad” con Pedro Corzo, Armando Sosa Fortuny (‘Mártir de la libertad’). Más tarde se podrá disfrutar de “El poder de lo cotidiano en la novela” con Marina Condó, Flores de la calle, Gerardo Fernández Fe, (‘Hotel Singapur’) y José Fernández Pequeño (‘Tantas razones para odiar a Emilia’).

El miércoles 17 se presenta Enrique del Risco autor de ‘Los que van a escribir te saludan’. Pedro Portal

Miércoles 17

“El ensayo: un ejercicio literario para interpretar el mundo” en el que participan María Teresa Andruetto (‘Extraño oficio’) y Enrique del Risco (‘Los que van a escribir te saludan’). En otra mesa se presentarán “Ensayos sobre literatura y poder” con Carolina Sanín (‘Pasar fijándose’) e Irene Vallejo (‘El infinito en un junco’). En la noche habrá un evento bilingüe con la también icónica Sandra Quintero.

Jueves 18

Jorge Ramos tendrá una conversación con Leonardo Padrón en Un café. La actividad “Literatura y artes: simbiosis creativas” viene cargada de presentaciones de gran valor: “Del salón de baile al libro”: José Arteaga y Judy Cantor Navas (Cha, cha, cha); “Del Caribe al mundo: la estética trascendente de Humberto Castro”, con Humberto Castro en compañía de la autora y editora Francine Birbragher; “De eso no se habla o Hitchcock filma en el clóset” con Santiago Rodríguez y su libro Hitchcock, la homosexualidad y los MacGuffins.

El jueves 18, “En torno al texto dramático”, panel moderado por Mario Ernesto Sánchez. Teatro Avante/Mitchell Zachs

‘Manual del impertinente’, en conversación con la escritora y artista Ena Columbié; y “En torno al texto dramático” con Carmen Duarte (’Etnia, raza y sexualidad en la dramaturgia femenina hispano-caribeña en los Estados Unidos’) y Abel González Melo (‘Cádiz en Martí’), panel moderado por Mario Ernesto Sánchez.

Viernes 19

“Versos para apostarle a la esperanza” con Emilio de Armas (‘Asido a la mano que me guía’), Yosie Crespo (‘Queríamos saber qué era una rosa /What Is a Rose? We Wondered’) y Montse Ordóñez, (‘Siempre es noche en Pyongyang’). Eileen Cardet presenta su libro ‘Urano’.

Sábado 20

Presentación de Granta y el seminario de Cuatrogatos. También un momento especial en las calles con autores y libros en los quioscos: “Historias en tiempos de pandemia” con Jorge Ferrer (‘Días de Coronavirus’), Verónica Murguía (‘El cuarto jinete’) y Edmundo Paz-Soldán (‘Allá afuera hay monstruos’). También “Narrativas en las fronteras de la realidad y la fantasía” con Pablo Baler (‘Chabrancán’), Sara Jaramillo Klinkert (‘Donde cantan las ballenas’) y Gabriel Trujillo Muñoz (‘La frontera es un arma caliente’).

Domingo 21

Cierre de la Feria del Libro. Se presentarán “El pasado como detonante de ficciones” con Isabel García Cintas (‘El recado de la mujer holandesa), Fermín Goñi (‘Un día de guerra en Ayacucho’), Andrés Pérez Domínguez (‘La bailarina de San Petersburgo’) y Lourdes Vázquez (‘Orígenes de lo eterno y así las cosas’, cuentos). Escritores venezolanos de hoy trae a Karina Sainz Borgo (‘El tercer país’), Keila Vall de la Ville (‘Enero es el mes más largo’) y Jacqueline Goldberg (‘Destrucción, ten piedad’).

Un café con Elena Poniatowska conversando con Arturo Morell cierra con galas el encuentro por todos esperado, la cita que nunca se puede perder, un adiós breve con festejo a la entrañable escritora mexicana y la certeza del regreso.

