¡Regresa Art Basel Miami Beach!

“Platinum Orange Life”, montaje de Pepe Mar, en David Castillo Gallery. Cortesía/David Castillo

Ya está confirmado: La Semana de Arte de Miami regresa el mes de diciembre luego de haber tenido que detenerse en el 2020 por la pandemia del COVID. Sin embargo, no se puede esperar la misma oferta que en años anteriores: las precauciones por la pandemia van a limitar el aforo en algunos lugares. En Art Basel Miami Beach las horas han sido reducidas, con mayor tiempo para los compradores VIP y menos para el público en general que disfrutan del arte pero no compran. (Consejo: no planifique ir el domingo ya que estará cerrado). Las mayoría dela otras ferias, incluyendo Art Miami y Design Miami planifican regresar llevando a cabo el mismo programa que tuvieron durante el fin de semana.

▪ Semana de Arte de Miami, del 30 de noviembre al 5 de diciembre. La entrada para el público en general será del 2 al 4 de di ciembre en el 1901 Convention Center Drive, Miami Beach:

artbasel.com/miami-beach/. Art Miami se llevará a cabo del 1 al 5 de diciembre en la carpa colocada en 1 Herald Plaza, Miami; artmiami.com.

EVENTOS DE INMERSION

Gracias a la tecnología, las experiencias artísticas de inmersión están llevando al límite la visualización convencional. Esta temporada puede disfrutar de estos espectáculos sin salir del sur de la Florida.

▪ Live Arts Miami presenta “Currents” de Hattie Mae Williams, una película doble de largometraje en el Museum of Contemporary Art-North Miami, del 6 al 10 de octubre. Hace falta registrarse en liveartsmiami.org/events/currents.

▪ Comenzando el 16 de octubre podrá acceder a las riquezas del Machi Pichu en el Museo de Arte de Boca Raton. “Machu Picchu and the Golden Empires of Peru” muestra 192 artefactos en oro. Del 16 de octubre al 6 de marzo 2022, 501 Plaza Real, Boca Raton; 561-392-2500; bocamuseum.org.

▪ El NSU Art Museum llevará a cabo la presentación de realidad aumentada “Beyond the O.K. Corral” del fotógrafo David Levinthal, Wilson J. Tang (director de arte de efectos especiales, diseñador de juegos de video y fundador de YumeGo) y el equipo de YumeGO team. Comenzando el 20 de noviembre. 1 E Las Olas Blvd, Fort Lauderdale; 954-525-5500; nsuartmuseum.org.

▪ The Bass en Miami Beach presenta “Alex Israel x Snapchat” que cuenta con cinco ‘autorretratos’ de Israel adornados con tecnología de realidad aumentada. Del 20 de noviembre al 1 de mayo, 2022. 2100 Collins Ave., Miami Beach; 305-673; 7530; thebass.org.

▪ Superblue: Abierto desde el verano pasado, este espacio permanente está ubicado en Allapattah. Ahora presenta la experiencia inmersiva “Every Wall is a Door,” con video por artistas del TeamLab, el escultor Es Devlin y el escultor de luz James Turrel, “Every Wall is a Door”. No se puede perder la habitación de nubes. 1101 NW 23rd St., Allapattah; 786-697-3414; superblue.com/miami.

▪ Van Gogh: Los boletos para Beyond Van Gogh están disponibles hasta el 17 de octubre, la video instalación de 360 grados en el Ice Palace en donde puede literalmente puede caminar por las obras de Van Gogh;1400 N Miami Ave, Miami; vangoghmiami.com. También en el Teatro Olympia está abierta Van Gogh: The Immersive Experience, in the Olympia Theater, 174 E Flagler St; vangoghexpo.com/miami.

▪ Artechouse: Ase: Afro Frequencie, la primera exhibición personal del artista e ilustrador africano basado en Londres Vince Fraser, hasta el 7 de noviembre. 736 Collins Ave, Miami Beach; artechouse.com/location/miami.

▪ En el Lowe art Museum se exhibirán obras de artistas impresionistas y americanos como parte de la exhibición “American Impressionism: Treasures from the Daywood Collection”. Organizada por el Huntington Museum of Art en West Virginia, la exhibición ofrece la oprtunidad de disfrutar de esta colección sin tener que salir del estado. Desde el 18 de noviembre al 13 de febrero, 2022, University of Miami, 301 Stanford Drive, Coral Gables; 305-284-3535; lowe.miami.edu

WYNWOOD WALLS

▪ Wynwood Walls muestra a los que disfrutan del arte varias alternativas. El Museo del Graffiti está exponiendo “Escape From Los Angeles”, una exhibición individual de obras recientes de SABER, conocido por la inmensa obra que realizó en el 1997 en la orilla del Río Los Angeles y que podía verse desde el espacio. Durante la pandemia regresó a su estudio en donde ha estado explorando la abstracción y los misterios de la química del cerebro. Hasta mediados de noviembre, 299 NW 25th Street, Miami; 786-580-4678; museumofgraffiti.com.

▪ En febrero abrirá en el NSU Art Museum en Fort Lauderdale “Keith Haring and Pierre Alechinsky” una comparación crítica de la obra del artista con el europeo que fue su inspiración. Del 27 de febrero a; 25 de septiembre, 2022, 1 E Las Olas Blvd, Fort Lauderdale; 954-525-5500; nsuartmuseum.org.

UNA EXHIBICIÓN ESPECIAL

▪ A pesar de la obra del artista cubano Julio Larraz ha sido exhibida ampliamente, no ha tenido nunca una retrospectiva. La exhibición durante el mes de diciembre titulada “The Kingdom We Carry Inside”, en el Coral Gables Museum será la primera que contará con obras de colecciones privadas y públicas así como de los archivos del propio artista. La misma, en colaboración con la Fundación Julio Larraz, abarcará sus primeros años en Nueva York cuando trabajó como caricaturista para periódicos y revistas así como el resto de su carrera artística a lo largo de los años. Larraz vive y trabaja en Miami. Del 1 de diciembre al 30 de abril, 2022. 285 Aragon Ave., Coral Gables; 305-603-8067; coralgablesmuseum.org.

DESCUBRIMIENTO

▪ Descrubrir algo nuevo es uno de los atractivos de visitar los museos. Muchas veces no son artistas nuevos precisamente pero su obra ha pasado mayormente despercibida. Ese es el caso de la exhibición este otoño en el North Miami’s Museum of Contemporary Art. ‘My name is Maryan’ presenta cuatro décadas de pinturas, esculturas, dibujos y filmes -nunca antes expuestos- de la artista nacida en Polonia, Maryan. Nacida en Polonia en 1927, la artista sobrevivió el Holocausto pero murió en 1977 a la edad de 50 años. Su obra es un testamento a la perseverancia frente al trauma -un tema muy apropiado para estos tiempos. Del 17 de noviembre al 20 de marzo, 2022, 770 NE 125th St., 305-893-6211; mocanomi.org.

ESCULTURA

▪ Si cree que la escultura es fría y lejana, dos exhibiciones en el Institute of Contemporary Art - Miami puede que le hagan cambiar de opinión. Si aún no ha podido acercarse a ver la exhibición de Chakaia Booker, artista radicado en Nueva York, con gomas de autos. Hasta el 31 de octubre.

▪ En el mes de noviembre llega “Hugh Hayden: Boogey Men”, en donde el arquitecto y escultor utiliza madera, hierro forjado, palos y paja tejida para, literalmente, apuñalar -con palos y cuernos- las nociones del sueño americano. Desde el 30 de noviembre al 17 de abril, 2022. 61 NE 41st Street, Miami; 305- 901-5272; icamiami.org.

EN BAYFRONT

▪ Frente al Pérez Art Museum Miami se encuentra una escultura en forma de cubo llamada “Jedd Novatt: Monotypes and More” la misma forma parte de una serie de esculturas a pequeña escala y obras bidimensionales en papel del artista radicado en Nueva York. Desde el 14 de octubre al 26 de junio, 2022, Pérez Art Museum Miami, 1103 Biscayne Blvd., Miami; 305-375-3000; pamm.org.

OBRA DE BOB DYLAN

▪ “Retrospectrum”, exhibición de arte del poeta ganador del premio Nobel. La misma abre el 30 de noviembre en el Patricia & Phillip Frost Art Museum de la Florida International University. Originalmente concebida para el Modern Art Museum en Shanghai, esta exhibición de más de 120 pinturas, dibujos y esculturas abraca seis décadas de la obra de Dylan y es la mayor presentada en los EEUU. 10975 SW 17th St., Miami; 305-348-2890; frost.fiu.edu

VUELTA A LA NATURALEZA

▪ Locust Projects presenta una serie de películas e instalaciones. “Field Companion” es una instalación inmersiva de video de Nadia Hironaka & Matthew Suib, (del 20 de Nov. - al 5 de Feb., 2022). “A landscape longed for: the garden as disturbance”, explora el uso de los jardines en el arte. Curada por Adler Guerrier y Laura Novoa inlcuye a los artistas Andrea Bowers, Sandi Haber Fifield, David Hartt, Jim Hodges, Ebony Patterson, Cristina Lei Rodriguez, Ema Ri y Onajide Shabaka (del 20 de Nov. -al 5 de Feb., 2022). “The Depths”, es una serie de videos en dos partes (del 19 de Nov. -al 23 de Dic.), curada por Beatriz Santiago Muñoz que se enfoca en la destrucción de la naturaleza en filmes realizados por Sofía Gallisá Muriente y Sindhu Thirumalaisamy. 3852 N Miami Ave., 305-576-8570;locustprojects.org./

POR LA GALERÍAS

Las galerías comerciales han reforzado sus propuestas en años recientes. En vez de solamente vender obras de arte, muchas presentan ahora oportunidades para conocer y compartir con artistas emergentes o artistas poco reconocidos, muchas veces en una atmósfera íntima y sin multitudes. Entre ellas se encuentra:

<bullet>Piero Atchugarry cuenta con una exhibición de artistas africanos de una generación joven inmersa en la dimensión física. Destacan lasa esculturas de Chris Soal hechas con palillos de dientes y tapas de botellas. En el espacio del fondo se encuentra “Rhizome” de Keita Miyazaki, esculturas que mezclan piezas de auto con origami. Hasta el 6 de noviembre, 5520 NE 4th Avenue, Miami; 305-639-8247; pieroatchugarry.com.

▪ El artista radicado en Miami, Tony Vazquez-Figueroa, dedicó tres años a crear pinturas, fotografías y esculturas. La exhibición “Petropias” en LnS Gallery cerca de Coconut Grove, explora el impacto global de la industria del petróleo. Del 19 de noviembre al 22 de enero, 2022. 2610 SW 28th Lane, Miami; 305-987-5642; lnsgallery.com.

▪ David Castillo estará muy ocupado durante Art Basel. En su galería se llevará a cabo una exhibición individual del artista Pepe Mar en la que se muestran obras en cajas diseñadas por el artista. Todavía no hay fechas. 3930 NE 2nd Ave Suite 201, 305-573-8110; davidcastillogallery.com.

▪ Pinturas fantasmales del fundador de la revista Nest, Joseph Holtzman, exhibición individual en Nina Johnson Gallery. Hasta el 15 de enero, 2022. 6315 NW 2nd Ave., Miami; 305-571-2288; ninajohnson.com.

▪ Para el año que viene Mindy Solomon Gallery presenta la exhibición “Black Womxn” curada por Angelik Vizcarrondo, con trabajos en barro de artistas negras y no-binarias. El show, que explora el amor, la vulnerabilidad y la conexión con los ancestros, incluye obras de Malane Barnett, Shea Burke, Anina Major, Sana Musasama, Narumi Nekpenekpen, Sharon Norwood, Lola Ogbara, Yinka Orafidiya, Lydia C. Thompson y Maya Vivas. Del 19 de febrero al 19 de marzo, 2022. 848 NW 22nd St, Miami; 786-953-6917; mindysolomon.com.

MARGULIES WAREHOUSE

▪ El 20 aniversario del ataque a las Torres Gemelas y la retirada de Afganistán de las tropas estadounidenses subraya la naturaleza de las consecuencias imprevistas. Un momento sombrío en estas pasadas dos décadas pero que se sintió como justo fue la muerte de Osama bin Laden. Este año, la exhibición en Margulies Warehouse incluye la escultura en carbón negro del 2014, “Situation Room”, de Will Ryman. La misma muestra el momento en el que el presidente Obama y el Consejo de Seguridad miraban vía satélite desde el sótano de la Casa Blanca la operación militar secreta.

▪ También hay una exhibición de Arte Povera de artistas italianos de la post guerra titulada “Leviathan und Behemoth” de Anselm Kiefer, así como Fotografías Europeas de la Colección Margulies. Del 20 de octubre al 30 de abril, 2022. Margulies Collection at the Warehouse, 591 NW 27th St, Miami; 305-576-1051; margulieswarehouse.com