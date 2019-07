Festival del Mango en el Fairchild, una pasión que no cesa

El Festival del Mango 2019 en el FTBG, será los días 13 y 14, a partir de las 9:30 a.m., y está dedicado al mango de República Dominicana. De ese hermoso país viene el Ministro de Agricultura, Osmar C. Benítez, para participar en la Conferencia Internacional del Mango, que se celebrará el día 12.

Ya hace 27 años que comenzó esta deliciosa locura de verano que es el International Mango Festival en el Fairchild Tropical Botanic Garden (FTBG). La pasión por esta fruta ha ido creciendo en el sur de La Florida, y ya son más de 280 variedades las que crecen aquí, lo cual le ha dado a Miami-Dade un lugar en la historia de esta fruta tan gustada, no solo en los países donde puede producirse por tener un clima parecido al de su país de origen, la India, sino en aquellos donde un mango solo podría sobrevivir en un invernadero. El Reino Unido es uno de ellos, pues de su pasado imperial le ha quedado un gusto por la comida de la India donde el chutney de mango ocupa un lugar privilegiado y cotidiano.

En Miami somos más de comerlo crudo, de la mata a los labios, pero sin duda gran parte de la producción de nuestros patios termina en mermelada, batidos, helados, flan, tajadas en almíbar y en chutneys caseros, que es una forma de aprovechar aquellos que caen verdes y se rajan y ya no se van a madurar. Otra de las ventajas del mango en nuestros patios es que resulta uno de los que mejor resiste los ciclones, y como se adapta fácilmente a nuestro clima monzónico de largos meses secos y luego meses de diluvios, crece rápido y son pocas las enfermedades que pueden aquejarlo. Hay variedades que rinden más que otras, y es conveniente que analice bien las ofertas antes de sembrar uno en su patio. También el sabor y la textura deben ser factores a tener en cuenta, pues hay mangos y mangos. Mi favorito es el Valencia’s Pride, pues la masa es casi sin fibra y se puede comer como si fuera un flan, con cuchara.

Y aquí debemos hablar de uno de los mayores atractivos de este Festival del Mango en el Fairchild, la cata de mangos. Todos los años se ofrecen al público unas 8 a 12 variedades para catar y opinar. Pruebe y decida si alguna de estas le conviene para su patio. También habrá expertos a los que podrá hacer preguntas y, sobre todo, vendedores, que traen variedades de los distintos productores de la Florida y hasta de otros países. Habrá venta de árboles ya injertados, este año se ofrecen 15 variedades, pero también, si tiene paciencia y tiempo, puede sembrar la semilla de alguno especial que se coma.

El Festival del Mango 2019 en el FTBG, será los días 13 y 14, a partir de las 9:30 a.m., y está dedicado al mango de República Dominicana. De ese hermoso país viene el Ministro de Agricultura, Osmar C. Benítez, para participar en la Conferencia Internacional del Mango, que se celebrará el día 12. Benítez ofrecerá una ponencia sobre los mangos de ese país, a las 9:30 a.m. Este evento aparte, pero que está abierto al público con un costo especial, cuenta con expertos internacionales que van a exponer distintos temas como la producción industrial del mango en el estado, ponencia a cargo del doctor Jonathan Crane, de la Universidad de la Florida, técnicas sobre producción orgánica y la recolección del polen del mango, la producción del mango en México, la evaluación de 15 variedades floridanas y otros. El evento cierra con un fórum y con la apertura oficial de la exposición de docenas de variedades internacionales que serán subastadas al final del Festival, el domingo a las 2 p.m.

Durante el Festival, Noris Ledesma, curadora del mango del FTBG ofrecerá una conferencia sobre el mango de Dominicana, el sábado a las 12 m, en el Arts Center; y el doctor Sergio Roberto Márquez, de la Universidad de Chapingo, ofrecerá una ponencia sobre el mango en México, ese mismo día, a la 1 p.m. en el mismo lugar..

También en esos días hay clases sobre el cultivo del mango y para niños, y no pueden faltar las de delicias culinarias preparadas con esta fruta. Hay actividades variadas para niños y adultos, y recuerde que siempre le puede preguntar a los vendedores y a los expertos acerca de sus plantas. Por supuesto, el terreno central frente a la sala de exposiciones y sus alrededores se llena de kioscos con comida tropical, productos derivados del mango, como las mermeladas de Karen Kreations, mieles, helados, artesanías, y hasta cervezas artesanales con un toque de mango que se dan a probar. Todo esto envuelto en la música en vivo de la República Dominicana y en los olores de parrilladas que despiertan el apetito por alimentos más sustanciosos que el jugo de mango. Este año el tradicional brunch del domingo ha sido substituido por un “seated lunch’, a las 11 a.m., a cargo de La Basque Caterers y se aconseja hacer reservaciones. El sábado, a las 12 m. también hay un almuerzo, a cargo de Chef Norman Van Aiken. Para detalles, llame al FTBG.

Si usted va buscando sabiduría más profunda sobre el mango, debe saber que también hay clases sobre cómo hacer injertos, cómo preparar conservas de mango, platos con esta fruta, cocteles, etc. Sería tedioso enumerar todas las actividades que brinda este evento que cada vez atrae más visitantes, incluso de fuera del estado, pero usted puede encontrarlas con detalle y horario en la pagina del Fairchild, en el link que ofrezco abajo. Son dos días cargados de actividades donde tanto los aficionados como los expertos pueden aprender mucho y, sobre todo, disfrutar de la pasión común, el mango.

Más información: https://www.fairchildgarden.org/Events-Community-Outreach/Events-Details/the-mango-and-tropical-fruit-festival o 305 667 1651. La entrada general es $25 hay descuentos para niños y para mayores de 65.