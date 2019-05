Coyo Taco ofrece margaritas a $5 y tacos seleccionados a $6.

Aunque muchos piensan que lo que se celebra el cinco de mayo es la independencia de México, en realidad se conmemora el triunfo del ejército mexicano sobre el invasor francés tras la Batalla de Puebla. En Miami, se celebra con piñatas, mariachis, margaritas y mucha comida mexicana. Les presentamos los cinco mejores restaurantes y fiestas para celebrar el 5 de mayo en Miami.





Los mejores restaurantes mexicanos

Ubicado en North Bay Village, 222 TACO es un restaurante muy especial para celebrar esta fecha tan mexicana. Ofrecen una cocina tradicional mexicana con un toque fusión californiano, en un ambiente informal, elegante, mágico y lleno de energía. Su originalidad se acentúa en cada plato y en la decoración del ambiente, con productos muy frescos y de origen local combinados con elementos esenciales importados. Tienen un servicio completo de bar denominado “La Margarita Shop” con exclusivas margaritas y una amplísima selección de tequilas y mezcales, junto con otra variedad de innovadores sabores. Aquí encontrarás probablemente la mejor selección de margaritas de Miami.





En Miami Beach, en Lincoln Road, La Cervecería de Barrio, de comida mexicana, presenta la ¡Fiesta Cinco de Mayo!, el domingo a partir de las 3 p.m. Es una gran celebración con presentaciones de mariachi en vivo, excelente comida mexicana, margarita de cortesía, música dj, y más. En Brickell y Wynwood, Coyo Taco ofrece margaritas a $5 y tacos seleccionados a $6. En Wynwood, hay buena música en vivo con mariachis, de 3 a 5 p.m., y la icónica barra trasera “secreta”, que abre a las 2 p.m. con la fiesta dominical del Dj A-Train. En Brickell, hay cócteles en su nuevo bar y un dj, de 3 a 8 p.m. Cantina La Veinte, en Brickell, también lo celebra como es de costumbre, al puro estilo mexicano. Y, en Wynwood, The Taco Stand, además de deliciosos tacos tiene una banda de mariachis de 1 a 3 p.m.

Cinco de Wynwood y Cinco de Brickell con SWARM

SWARM presenta dos fiestas para esta celebración mexicana. Una en el distrito artístico por excelencia de Miami, Wynwood, y la otra en el distrito financiero de Brickell. En Wynwood la fiesta es el sábado 4 y el domingo 5, de 12 p.m. a 3 a.m., en The Wynwood Marketplace, ubicado en el 2250 NW 2 Avenida, con mariachis y piñatas. Esta fiesta latina presenta muchos vendedores artesanales, camiones con comida y mucha música de diferentes djs en vivo para bailar. Es una celebración gratuita y abierta al público con diferentes tipos de tacos y tequilas como los principales protagonistas. Puedes conseguir dos cervezas gratis en página oficial www.cincodewynwood.com. Margaritas gigantes, mariachis y lucha libres son, entre otras muchas, las principales actividades de este festival de dos días, ubicado en Brickell Waterfront Lot, entre el edificio de Bank of America y el Icon Brickell Condos, en el 609 Brickell Avenida. Es el sábado 4, de 2 p.m. a 1 a.m., y el domingo 5, de 2 p.m. a 10 p.m. Más: www.cincodemayobrickell.com





Sombreros on the River: celebración del 5 de mayo con DJ IRIE

Este es otro evento gratuito, realizado por The Wharf Miami para celebrar el 5 de mayo. “Sombreros on the River: 5 de Mayo Celebration!”, que se lleva a cabo por segundo año consecutivo en el que se ha convertido en uno de los lugares de moda, localizado en 114 SW North River Drive. Miami, está considerada como la fiesta de piñatas más grande de Miami, con cientos de piñatas, sombreros y actuaciones en vivo de mariachis. La celebración arranca el domingo a las 12 p.m. y finaliza el lunes 6 a las 2 a.m. Y como colofón a la fiesta, el Dj Irie pinchará en vivo su música para todos los asistentes. También, está el Dj Hushmoney. Además, ofrecen una corona gratis cada vez que compras un trago o chupito de tequila. La comida es de Lung Yai Thai Tapas, CRACKED del Chef Adrianne, Spris Artisan Pizza, MOJO Donuts, La Santa Taqueria, OG Ceviche & Seafood Shack y helados Sweet Melody. Es importante acudir a la fiesta vestido adecuadamente. Se reservan el derecho de admisión.

Cócteles en La Playa

Fiesta en el Jardín de The Standard Spa, Miami Beach, el domingo cinco de mayo, de 7 a 9 p.m., donde puedes pasear por los jardines mientras disfruta de tus platos favoritos mexicanos incluidos en las estaciones de autoservicio de bistec, tacos de pollo y verduras, guacamole y nachos. También, cócteles especiales de Tequila Casamigos y música. Entre los cócteles especiales destacan el “Jardín Agua Fresca” con Casamigos Silver, té de hibiscos, naranja y el bitter aromático de Peychaud y flores comestibles; “El Diablo” de Casamigos con infusión de jalapeño de plata, pepino, aloe, lima y jarabe de caña de azúcar; Y “Líneas de Tan” con Casamigos Reposado, piña, cilantro y lima-aide. Matador Room & Bar, presenta sus extraordinarios cócteles artesanales y deliciosos bocadillos de inspiración latina en la icónica sala Matador con ingredientes locales y frescos. Los cócteles incluyen la margarita con tequila Volcan, Cointreau, jalapeño, lima y albahaca; la picante Mezcal Fresa Sour con chili infundido y tequila Avion reposado, mezcal, vermut carpano antica, claras de huevo, lima y fresa; y margarita de genjibre con tequila blanco Casamigos, cointreau, lima, jengibre y sal. También, hay una variada selección de tacos como los de mero negro a la parrilla, pollo con chipotle, de hongos orgánicos salteados, de cerdo con achiote y los tacos de costilla corta glaseados. Y Malibu Farm presenta sus “Blue Nachos” con frijoles negros, salsa de queso, salsa roja y crema agria; “Quesadillas de brócoli” con pollo con alioli picante y los “tacos Stop Light”, que incluyen un taco de pollo, un taco de calabaza y un taco de falda marinada. Para beber ofrece el jalapeño con tequila, agave jalapeño, lima kaffir, sal de mar y el humo con mezcal, agave de shishito chipotle, sal de lima y chile.





Yardfest, la despedida de Wynwood Yard

Esta fiesta homenaje a Wynwood Yard, que planea trasladarse de zona para convertirse en Doral Yard, arranca el viernes 3 de mayo, a las 5 p.m., y finaliza el domingo, a las 11 p.m. Tres días de celebración en este mágico lugar que ha reunido los mejores conciertos gratuitos de Wynwood durante tres años y medio. Hay muchos eventos musicales y culturales previstos para esta conmemoración de despedida llamada “YardFest: Farewell to The Wynwood Yard”, un agradecimiento con bandas de música local, sesiones de dj, actividades de salud y bienestar, eventos familiares, una programación de sostenibilidad, comida de calidad y bebidas artesanales. Están previstas las actuaciones de Xperimento, Spam Allstars, Locos Por Juana, entre otros muchos. También, hay actividades artísticas y de jardinería para niños con una mesa con la cosecha recogida de los jardines, cuyas ganancias del fin de semana se destinarán al Programa de Justicia de Alimentos de Yard/ The Yard Food Justice Program.





Las actuaciones musicales del viernes 3 de mayo empiezan a las 5 p.m. con Emilia Garth, Juke, Shira Lee & The Space Cowboys y Xperimento. Por la noche, es el turno de (t/b/d). Las actuaciones del sábado 4 de mayo arrancan a las 2 p.m. con “Live! School of Modern Music”, “Young Musicians Unite”, Jahzel Dotel, Electric Kif, Juanabe y Spam Allstars. Por la noche, “WynCarib”. Y el domingo 5 de mayo es la gran fiesta del Cinco de Mayo, que comienza a las 2 p.m. con Anabel & Mounir, Ameyal, State Of, Nag Champayons y Locos Por Juana. Más información: 56 NW 29 Calle. Miami, FL 33127

