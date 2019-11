Los cinco mejores eventos de la SEED Food & Wine Week en Miami

En noviembre se celebra el mes mundial del vegano y en Miami se lleva a cabo la 6ª Semana Anual de Alimentos y Vinos/ Annual SEED Food & Wine Week, más conocido SEED, desde el jueves 7 de noviembre al domingo 10 de noviembre del 2019. Son cuatro días de eventos centrados en una vida sostenible y consciente para comer y beber todo lo que quieras. Los precios oscilan entre $25 y $459. También, hay eventos gratuitos. Les presentamos los cinco mejores eventos del SEED Miami.

5ª Batalla de hamburguesas

Este es el lugar ideal para degustar las mejores hamburguesas vegetarianas de Estados Unidos. La cita es en Jungle Plaza, en el Design District de Miami, el jueves 7 de noviembre, de 7 p.m. a 10 p.m. En esta nueva edición cuenta con excelentes competidores de primera calidad. Michael Reeves y Mathew Coates presentan su hamburguesa de Meta Burger Denver; Dennis Friedman, del restaurante Shouk de Washington, DC; Dennis Friedman llega de Plant Miami y Benjamin Goldman de Planta; Martha Tabora de Vegan Junkie Burgers; Oliver Schenkmann de SunflowerFamily USA, Micheal Mayta de US Burger Service, Andrew Gonzalez de Night Owl Cookies, Daniel Trujillo de Veganaroma, Carlos Gazitua de Sergio’s Cuban y Karina Pico de Aguacate Sanctuary of Love. Y para acompañar a las mejores hamburguesas, ofrecen una gran selección de cervezas artesanales y kombucha de Florida y del resto del país. La admisión general es de $70 y la admisión VIP es de $100, que consiste en una hora antes que el público en general, es decir, a las 6 p.m. Más: Jungle Plaza está ubicada en el 3801 NE y la Primera Avenue, Miami. https://www.seedfoodandwine.com/burger-battle

La cena más innovadora en Sacred Space y la cena de la Granja a la mesa

Bajo el nombre “Grown-The dinner celebrating modern plant based living”, se presenta una cena para no perdérsela. Rivadero Horacio y Vero Manolizi, del restaurante Plant Miami, Micheal Beltran de Ariete, y Yara Mage, de Le Jardinier, son galardonados chefs que presentan una experiencia culinaria moderna inolvidable. Arrancan con cócteles y entremeses, seguidos de una cena de cinco platos especialmente maridados con vino. Con esta cena se pretende presentar una cocina muy innovadora y deliciosa. El evento culinario es el sábado 9 de noviembre, de 7 p.m. a 10 p.m., en Sacred Space, ubicado en el 105 NE y la Calle 24. El precio es de $ 150.

Otra cena especial es la del viernes 8 de noviembre, de 7p.m. a 10 p.m., a $150. El prestigioso chef Allen Susser, de Books and Books, presenta la cena “Roots - A farm to table dinner”, que destaca por la cultura de la granja a la mesa, con cócteles y entremeses, seguidos de una cena íntima de cinco platos combinada con vino.

Evento en MANA Wynwood

Bajo el nombre Seed Festival Day Tasting Village, MANA Wynwood acoge un evento culinario pensado para toda la familia. Este evento cuenta con chefs, restaurantes y expositores locales, regionales y nacionales. Se trata de una gran degustación, a gran escala, que incluye comida, vino, una cervecería artesanal, jugos, música, regalos, cuidado corporal orgánico e, incluso, venta de ropa.

Entre los restaurantes más notables se incluyen el popular Ramen Hood de Los Ángeles; Vegan Nom de Austin; Avo de Nashville; y Dixie Dharma, con ubicaciones en toda Florida. En este festival gastronómico puedes comer, beber y, además, aprender en el escenario culinario Whole Foods de Tasting Village con demostraciones de cocina. Te presentan recetas para que puedas hacerlas en casa. LaCroix Sparkling Water presenta a Joy Bauer como una de las presentadoras principales junto con otros chefs populares. Baptist Health Summit Stage contará con una variedad de autores y expertos en bienestar, incluido Neal Barnard, autor de “The Vegan Starter Kit”. La cita es el sábado 9 de noviembre, de 11 a.m. a 5 p.m. La entrada anticipada es a $65 y la admisión VIP anticipada es a $95. Más: Mana Wynwood 318 NW y Calle 23. Miami, FL 3312.

La cumbre de las Semillas Veganas

Esta cumbre, celebrada el viernes 8 de noviembre, de 8.30 a.m. a 4 p.m., en The Sacred Space, está dirigida a creadores de contenido, entusiasta del bienestar y todo aquel que busca vivir un estilo de vida más saludable a base de plantas. Seed Summit es para potenciar una vida más saludable para la mente, el cuerpo y el medio ambiente. Los ponentes son expertos en bienestar, personas influyentes y empresarios que te ayudarán a centrar tu vida en la salud y el bienestar. Esta conferencia es para todo tipo de público que busque entre otras cosas aprender qué hacer y qué no hacer para comer una dieta basada en todo tipo de plantas, comenzar un negocio de bienestar, aprender sobre la vida consciente y sobre los pasos prácticos para vivir una vida más saludable y sostenible. Hay talleres, paneles, experiencias de bienestar y oportunidades de establecer contactos. Con cada compra de boletos se incluye un desayuno y almuerzo orgánico a base de plantas. El precio es de $50.

Yoga y meditación gratis y brunch en Sacred Space

Respira bajo el sol y frente al agua salada, exhala amor y conexión con el yoga y meditar en la bahía. Rise + Shine Yoga and Meditation Experience on the Bay es un evento gratuito en el Museum Park o también conocido como Maurice A. Ferré Park, en el Perez Art Museum, ubicado en el 1075 de Biscayne Blvd Miami, el domingo 10 de noviembre, de 9 a.m. a 10.30 a.m. Este es un evento para todo tipo de público que quiera respirar sol y agua salada a través de la práctica del yoga y la meditación frente a la bahía. Las instructoras de yoga son Julianne Aerhee y Jessie Potter, de Rise & Soulshine. Y, organizado por Joy Bauer, el brunch dominical en Sacred Space está comisionado por algunos de los mejores chefs del sur de Florida como Diego Tesoni, de Love Life Café; Carolina Molea, de L’Artisan Creative Bakery; Chelsie Savage, de Sanctum Cafe y Proper & Wild, en Orlando), entre otros. El evento es de 11 a.m. a 2 p.m. La admisión es de $ 50. Sacred Space está ubicado en el 105 NE con la Calle 24, Miami.

Toda la información: https://www.seedfoodandwine.com/schedule-of-events

