Menús especiales de Acción de Gracias en Miami y La Playa

Aunque siempre es un buen momento para dar las gracias por lo que la vida ofrece, el día de Acción de Gracias o Thanksgiving es muy especial en Estados Unidos, tierra de acogida de migrantes de todo el mundo. Si decides no cocinar el jueves 28 de noviembre, te presentamos los menús más especiales para el celebrar ese día sur de la Florida. El Nuevo Herald les desea un feliz día de Acción de Gracias a todos sus lectores.

Miami, Design District, Brickell, Coconut Grove y Key Biscayne

Lightkeepers, en el Ritz-Carlton Key Biscayne, ofrece una lujosa fiesta del Día de Acción de Gracias –con brunch y cena con diferentes estaciones culinarias interactivas, dulces y bebidas sin límite. Por supuesto hay pavo y cordero incluido y para los que no siguen esta tradición hay cocina china. El brunch es de 12:30 p.m. a 4 p.m. y la cena buffet de 5 p.m. a 8 p.m., $145 adulto y $49 niño (5 a 12 años). Incluye el aparcamiento. Reservas: (305) 365-4156 o LKDiningReservations@ritzcarlton.com y www.lightkeepersmiami.com.

El restaurante uruguayo Quinto la Huella, en el emblemático edificio de EAST, celebra el Día de Acción de Gracias con un menú especial para la cena y selectos maridajes de vinos. Presenta cuatro platos, a $45, a partir de las 4 p.m. Para empezar una ensalada Haricot Vert, de judías verdes, con almendras, chalotes crujientes y una vinagreta de vino tinto o “Dolcelatte” con pasas y nueces sobre una cama de rúcula. El protagonista es el pavo asado con salsas de arándanos y gravy y las costillas asadas con hierbas y salsa au jus. Entre las guarniciones están los populares puré de papas, coles de Bruselas con tocino ahumado, jerez y arándanos secos, calabaza tostada con mantequilla de salvia dorada, gratinado de coliflor con queso y pan de campa relleno de acelgas, salchichas de la casa y piñones. Dos postres: especial tarta de nueces y el pastel o pie de calabaza. También, está disponible el menú regular. Reservas: https://www.east-miami.com/en/restaurants-and-bars/quinto-la-huella, (786) 805-4646 y dine@quintolahuella.com

El elegante restaurante Isabelle’s Grill Room & Garden, en el Ritz-Carlton de Coconut Grove, ofrece un menú con los platos clásicos de esta fiesta, a precio fijo de $65, de 3 p.m. a 9 p.m. Entrantes a elegir como ensalada Bistro con jamón de pato, verduras locales, calabaza, granada, semillas tostadas, vinagreta de mostaza y queso Asiago o sopa de calabaza hecha con café, mantequilla y cubierto con pepitas. El plato principal es un pavo joven asado con glaseado de naranja dulce. Hay patata con merengue, salsa de menudos, aderezo de naranja y arándano, pan de maíz y relleno de castañas. Guarniciones tradicionales como puré de patata, cazuela de judías verdes y pan de maíz. Y postres típicos como mini tartas de chocolate de nuez, manzana y, por supuesto, calabaza. Más (305) 400-0562 y www.isabellescoconutgrove.com

Ember, en Design District, prepara una cena con aperitivos como sopa de calabaza con tocino, nuez, arce, aceite de semilla de calabaza. Plato principal como pavo asado lento, relleno de pan de maíz, salsa de arándanos y salsa de cuello ahumado. Guarniciones como batatas asadas con crumble de avena. Cuenta con una estación de pastel junto al mostrador del chef con pastel de camote, pastel de manzana, pastel de nuez y pastel de mantequilla de maní con condimentos como crema batida, salsa de chocolate y salsa de dulce de leche. La cena es de 4 a 9 p.m., a $65 por persona. Más: 151 NE 41st St Suite 117, Miami, FL 33137.

Boulud Sud, en downtown Miami, ofrece menú de tres platos con precio fijo de $65, de 11:30 a 1:30 p.m., y a $75, a partir de las 2:30 p.m. hasta las 10 p.m. El pavo tradicional es con toque mediterráneo. Destacan entrantes como la sopa de calabaza con especias, la ensalada italiana de achicoria y platos principales como el agnolotti de calabaza, lubina mediterránea sellada y chuletas de cordero. De postre, desde el helado de calabaza con especias hasta tarta de nuez. Más: 255 Biscayne Blvd Way.

CVLTVRA Kitchen and Lounge ofrece un menú de inspiración latino-mediterráneo a precio fijo de $55, de 3 p.m. a 8 p.m. Es un menú de tres platos con una selección de aperitivos que incluyen sopa de remolacha con butternut y una ensalada de granada y caqui. El pavo de acción de gracias está asado a fuego lento. Hay costillas Chianti. Para el postre, budín de pan danés de patata dulce. Más: (305) 808-3507, 1100 Biscayne Blvd. Miami y www.cvltvra.com.

Bellini Restaurant & Bar presenta un menú muy interesante con remolachas doradas, croquetas de queso de cabra, semillas de calabaza, gremolata y ensalada rizada, reducción de balsámico blanco, risotto de calabaza asada, pavo orgánico asado con zanahorias pequeñas carbonizadas, nabos, papas asadas y arándanos, y tartaleta de manzana para postre. También, ofrece su menú especial de trufas blancas con risotto de hongos silvestres cubierto con trufa, tagliolini casero en salsa de crema blanca con trufa blanca laminada y pescado entero John Dory fileteado con verduras y trufa blanca. Más: (305) 800-7672 y www.mrccoconutgrove.com

En La Playa

Malibú Farm cuenta con un buffet con todos los platos más tradicionales de acción de gracias y con platos exclusivos de la chef Helene Henderson, a $60 por adulto y $25 por niños menores de 12 años. Hay mimosa de arándano de cortesía antes del buffet, que consta de ensalada BLT, pavo asado con hierbas, salsa rocoto de ajo, puré de papas con brócoli, pargo entero con corteza de avellana, paella de ensalada vegetariana. Postres como el pastel de manzana vegano, calabaza y pastel de nuez. A $ 30 puedes tomar rosado sin límite. Reservas: (305) 674-5579 o bookingmfmiami@nobuedenroc.com

AQ Chop House by Il Mulino, también frente al mar, ofrece un brunch buffet de Acción de Gracias disponible desde el mediodía hasta las 4 p.m., a $95, con mucha variedad y cócteles ilimitados y a continuación la cena de Acción de Gracias, de 4 p.m. a 11 p.m. Hay entretenimiento en vivo y de un dibujante para los niños. La cena es un menú fijo, a $60, con pavo asado orgánico con relleno de nueces y salchichas, acompañado de puré de papas mantecoso, judías verdes salteadas con almendras tostadas y tarta de queso dulce de calabaza. La cena puede ser en el elegante comedor o en la impresionante terraza. Reservas: (305) 466-9191. 17875 Collins Ave, Sunny Isles Beach.

Beach Bar es una celebración diferente junto al mar en el muelle de este popular restaurante, que sirve una cena de pavo con relleno, salsa, puré de papas, salsa de arándanos, judías verdes y elección de pastel de calabaza o manzana, a $32.95. Más: 16501 Collins Ave, Sunny Isles Beach.

Market at EDITION, también presenta una cena buffet con las especialidades del chef y estaciones de mariscos, a $75 por persona y $35 para niños, de 12 p.m. a 9 p.m. Más: (786) 257-4600.

Villa Azur, presenta una fiesta tradicional de cena de acción de gracias el jueves con un toque de sabor francés-mediterráneo. Especiales como su crujiente pechuga de pavo con salsa tibia servida con pan de maíz y relleno de chorizo, espinacas cremosas y papa dulce, a $47. También, el pastel de queso Crème Brulée, a $16. Además, cuenta con el menú regular a la carta, disfraces y música en vivo ccon saxofonista y DJ. Más: www.villaazurmiami.com/

En Le Sirenuse Miami el día de Acción de Gracias comienza con un brunch, de 11 a.m. a 3:30 p.m., con música en vivo. Una selección de platos servidos al estilo familiar y los platos principales de la carta. Destaca la pechuga de pavo del Hudson Valley servida con batatas asadas, granola de pavo, bayas frescas y trufa, así como Pancake all’Italiana, un panqueque italiano esponjoso servido con fruta macedonia y cubierto con miel fresca de crema batida. Hay una sala de postres. El brunch incluye bebidas de cortesía: Foss Marai Prosecco, Bellini Venice Through Miami o Bloody Mary. Precio: $160 adulto y $75 por niño. Reservas: (786) 482-2280 y reservations@sirenusemiami.com. Hotel Four Seasons en el Surf Club, 9011 Collins Avenue, Surfside, Florida, 33154.

En The Diplomat Beach Resort, Diplomat Prime ofrece de una cena con pavo, chutney de arándanos, papas batidas, judías verdes, relleno y salsa, así como pastel de calabaza y nuez, por $65 por persona. Puedes agregar salchicha de pavo, judías verdes con salsa de champiñones y chalotes, y camote horneado con malvavisco, por $12 cada uno. También, estará disponible el menú regular. Más: (954) 602-6000.

El aclamado restaurante mediterráneo Gianni, en la Mansion Versace, ofrece un menú de cuatro platos y precio fijo a cargo del chef ejecutivo Valter Mancini, con sopa de papa y puerro seguida de la elección de ravioles caseros de calabaza con salvia de mantequilla o la ensalada de Gianni. La pechuga de pavo asado es con relleno casero, puré de papas de frijoles salteados. De postre, flan de calabaza con crema batida y caramelo de avellana o una tarta de nuez con helado casero de vainilla. La cena tiene un precio de $85 por persona, a partir de las 5 p.m. y hasta las 10:30 p.m. Reservas: (786) 485-2200 e info@vmmiamibeach.com.

Planta South Beach, el restaurante cien por cien a base de vegetales de Miami Beach, ofrece alternativas sin carne para este día tan especial. Es un menú de platos básicos que incluyen los favoritos del restaurante como “pastel de carne”, batatas confitadas con pelusa de malvavisco tostado, macarrones con queso, relleno de masa fermentada con “salchicha” de frijoles negros y Streusel de durazno, a un precio de $35 por persona. Está disponible hasta el lunes 25 de noviembre a las 5 p.m. Los pedidos pueden ser recogidos el miércoles 27 de noviembre de 12 p.m. a 9 p.m. y jueves 28 de noviembre, de 10 a.m. a 12 p.m. Pedidos: (305) 397-8513 y 850 Commerce St, Miami Beach.

Salchicha picante y calabaza de miel rellena de centeno con arándanos y queso de cabra

(Cortesía de la chef ejecutiva Rachel Weiner, Restaurante Lightkeepers)

INGREDIENTES:

2 calabazas estilo “honeynut”

2 cucharadas de mantequilla entera

1 cucharada de azúcar morena

Sal y pimienta salvia

PREPARACIÓN:

Corta cada calabaza por la mitad y quitar las semillas. Pincelar con mantequilla entera y espolvorear con café, azúcar, sal, pimienta y salvia picada.

INGREDIENTES PARA EL RELLENO

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

½ Ib. de chorizo italiano picante

2 chalotes, picados

2 dientes de ajo picado

2 champiñones shitaki

½ hinojo picado

1 taza de caldo de verduras

½ taza de picatostes de centeno

½ taza de farro cocido

Sal y pimienta

PREPARACIÓN:

En una olla pequeña agregar el aceite de oliva, chalotes, ajo, hinojo y champiñones. Rehogar hasta que esté tierno. Agregar salchichas y dorarlas. Luego, agregar suavemente los picatostes de centeno. Añadir suficiente caldo para humedecer los picatostes. Sazonar con sal y pimienta para probar. Agregar la mezcla de relleno a la cavidad de la calabaza y hornear a 300ºC durante aproximadamente 35 minutos o hasta calabaza esté tierna. Decorar con arándanos secos, granada y queso de cabra.