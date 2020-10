Cada otoño el programa Estrella Damm Chef’s Choice destaca excelentes restaurantes del sur de Florida por sus cocinas innovadoras. Este año este programa ha sido rebautizado bajo el nombre Estrella Damm Culinary Journey, un viaje que presenta menús especiales a precios asequibles en los mejores restaurantes de Miami-Dade y Broward. Hay más de 50 restaurantes participantes, una oferta de platos exclusivos y menús de degustación, todos maridados con esta cerveza de Barcelona, es decir que la cerveza está incluida en el precio. Estos menús especiales finalizan el 15 de noviembre. Les presentamos los cinco mejores especiales del Estrella Damm Culinary Journey en Miami.

Exterior del restaurante Ariete en Coconut Grove. Cortesía/Battery Operated Productions

Ariete

El chef cubanoamericano Michael Beltrán, criado en La Pequeña Habana, una de las figuras más francas y, ocasionalmente, controvertidas de Miami y propietario de este restaurante de Coconut Grove, ha preparado un menú de cena muy especial de tres innovadores platos con postres incluido. Primero, un abundante plato de ostras a la leña. El plato principal es de costilla corta al estilo Pastrami. Y de postre, un flan especial de champiñones candy cap. El menú incluye una cerveza Estrella Damm. El precio es de $65. Desde su apertura hace cuatro años ha recibido muy buenas críticas por parte de comensales e importantes medios de comunicación, incluidas menciones en Food & Wine y The New York Times. El programa Estrella Damm Culinary Journey es una ocasión ideal para introducirse en la innovadora cocina cubanoamericana del chef Beltrán. Este menú especial también está disponible para llevar a casa. El restaurante Ariete cuenta además con un espacio exterior en una exuberante avenida arbolada en Coconut Grove. La cena se sirve de lunes a sábado, de 6 a 11 p.m. y los domingos de 6 a 10 p.m. Más: www.estrelladammjourney.com/restaurants/ariete y www.arietecoconutgrove.com/, 3540 Main Highway en Coconut Grove, (305) 640-5862; Abierto para el almuerzo, de lunes a viernes, de 11 a.m. a 3 p.m. Hay brunch el fin de semana, de 10 a.m. a 3 p.m. El happy hour es todos los días de 4 a 7 p.m.

Amaranthine Bistro

Este nuevo bistró mediterráneo abierto todo el día en Miami Shores presenta una comida genuina de la mano del chef Xavier Misailidis, que presenta en Amaranthine sabores auténticos del Mediterráneo y en Norte de África. Su propuesta para el programa de Estrella Damm Culinary Journey es muy interesante. Para el almuerzo puedes elegir un aperitivo y para la cena, un aperitivo y un plato principal. Las opciones del aperitivo son las albóndigas Keftedes con menta y yogur o Gemistes Piperies, pimientos de Anaheim con relleno de queso griego picante. Y como plato principal puedes elegir entre una musaca de berenjenas picadas cocinadas a fuego lento con papa confitada, salsa bechamel casera servida en una olla de barro o Gyro de pollo Tzatziki con papas cortadas a mano y pan de pita. El precio de este menú especial es de $12, junto con la cerveza Estrella Damm para maridar este menú tan mediterráneo. Más: www.estrelladammjourney.com/restaurants/amaranthine-bistro y www.amaranthinebistro.com, 9801 NE 2nd Ave., Miami Shores, FL 33138, (786) 907-4924.

R House

El chef Rocco Carulli presenta para la cena dos platos especiales maridados con la cerveza Damm. Este exclusivo restaurante informal, con gallería de arte integrada, ubicado en el mismo corazón del artístico vecindario de Wynwood, está ofreciendo empanadas de short rib con crema de cilandros y tostones rellenos con camarones, tomates baby heirloom, aguacate y crema de cilantro. El precio es de $29, incluida la cerveza de Barcelona, que marida a la perfección con la riqueza de las empanadas, los camarones y el aguacate en los tostones. Está disponible para las cenas. R House abre miércoles y jueves de 4 a 10 p.m., el viernes de 4 a 11 p.m., el sábado, de 11.30 a.m. a 11 p.m. y el domingo de 11.30 a.m. a 6 p.m. Más: www.estrelladammjourney.com/restaurants/r-house y www.rhousewynwood.com, (305) 576-0201, 2727 NW 2nd Ave., Miami.

The Butcher Shop

Este restaurante que presume de tener los mejores cortes de carne y las mejores cervezas, con ubicaciones en Miami y West Palm Beach, presenta un especial muy interesante. Por $15, puedes elegir cualquiera de las galardonadas salchichas caseras de Butcher Shop. El chef Nicole Reyes presenta una variedad de salchichas caseras y ahumadas, ideales para acompañar a la cerveza orgánica de Barcelona. Ubicado en el barrio de Wynwood, un espacio de 6,000 pies cuadrados, cuenta con una carnicería de servicio completo que ofrece exquisitos cortes de carne de res USDA Prime Black Angus y pollo orgánico sin hormonas, carnes añejas en seco, carne molida alimentada con pasto y hamburguesas. Más: www.butchershopbeergarden.com y www.estrelladammjourney.com/restaurants/the-butcher-shop. 165 NW 23rd Street, Miami, FL. 33127. Y 209 6th St., West Palm Beach, FL. 33401, (305) 846-9120.

El chef Allen Susser junto a Eileen Andrade del restaurante Finka Table & Tap. Archivo

Finka Table & Tap

La chef Eileen Andrade, fiel a su fusión de las cocinas cubana, coreana y peruana, presenta un menú de almuerzo y cena con buñuelos de arroz con pollo (arroz con pollo fritters) y un arroz frito cubano a un precio de $25 maridado con esta ligera y refrescante cerveza. El restaurante Finka Table & Tap también tiene selecciones buenas. Estas opciones del menú están disponibles para llevar a casa. El restaurante está abierto de lunes a domingo, de 11.30 a.m. a 11 p.m. Más: www.finkarestaurant.com y www.estrelladammjourney.com/restaurants/finka-table-tap, 14690 SW 26 St. Miami, (305) 227-8818.

Twitter: @IsabelOlmos