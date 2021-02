Estos restaurantes de Miami tienen menús especiales para el Día de San Valentín

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Un recordatorio a todos los enamorados: el Día de San Valentín está al doblar de la esquina, y su pareja se merece cenar fuera. Estos restaurantes de Miami están preparando algo especial para celebrar el amor al tiempo que cumplen con seriedad las recomendaciones de salud de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) (presuntamente). Solo tiene que cerciorarse de llevar la mascarilla puesta y lavarse las manos, de modo que el amor es lo único que compartirá el 14 de febrero.

ARIETE

Visite Coconut Grove el Día de San Valentín y disfrute un delicioso menú de tres platos principales a cargo del chef Michael Beltrán. El menú tiene diversas opciones como ensalada de remolacha o ceviche de papaya, pargo a la parrilla, y su elección entre dos de los postres más populares de Ariete. El precio es de $75 por persona, pero se puede añadir un maridaje de vino por un costo adicional.

Ariete, localizado en el 3540 Main Highway, Coconut Grove. Puede hacer su reservación aquí.

CRACKED BY CHEF ADRIANNE

Cracked servirá un brunch de cinco platos principales el Día de San Valentín donde se incluyen algunas de las confecciones más gustadas de la chef Adrianne, como panecillos a base de suero de mantequilla con miel batida, huevos revueltos al estilo cajún, y tortas de queso ricotta y arándano azul, todo con su elección de mimosa, sangría o cerveza. El brunch comienza a $69 por persona y se servirá a las 11 a.m., la 1 p.m., y las 3 p.m.

Cracked, ubicado en el 7400 SW 57 court, Suite 101, South Miami. Puede hacer su reservación aquí.

JAGUAR SUN

Jaguar Sun se ha asociado con el Museo de Arte y Diseño (MOAD) del Miami Dade College para ofrecer un especial por el Día de San Valentín que deleitará a los amantes del arte. Cene en el Lot 6 Steakhouse, el restaurante al aire libre de Jaguar Sun, durante el fin de semana por el Día de San Valentín , y recibirá dos boletos para la más reciente exhibición del MOAD, The Body Electric.

Detalles: Para poder obtener boletos complementarios para la exhibición del MOAD, debe cenar en el Lot 6 Steakhouse entre el 12 y el 14 de febrero. Los boletos expiran el 28 de febrero. Para más información, visite el portal del MOAD. Lot 6 está localizado en el 7357 NW Miami Court, Miami.

LA PLACITA

Invite a su amor a un brunch con todo incluido el Día de San Valentín en La Placita. A un precio de $60 por pareja, el brunch incluye una copa de vino espumante y platos puertorriqueños que hacen la boca agua como picadera boricua, alcapurria, queso frito, mofongo, y muchos más.

La Placita, ubicado en el 6789 Biscayne Boulevard, Miami. Puede hacer su reservación aquí.

L’ATELIER DE JOËL ROBUCHON

Este restaurante mundialmente famoso servirá un menú especial de cuatro platos principales durante el fin de semana por el Día de San Valentín que tendrá opciones como caviar y cangrejo de Alaska, vieiras servidas en un caldo de cilantro y una emulsión de coco, lenguado preparado con escarola y mostaza en grano, así como postres hechos por el chef pastelero Salvatore Martone. Una copa complementaria de champán y mostachones hechos en casa en forma de corazones también se servirán. El precio de la cena es de $165 por persona y se servirá de 5 a 10 p.m.

L’Atelier de Joël Robuchon, ubicado en el 151 NE 41 Street, Suite 235, Miami. Puede hacer su reservación aquí.

LE JARDINIER

Los chefs Alain Verzeroli y Seth Blumenthal de Le Jardinier han creado un estupendo menú con cuatro platos principales a base de vegetales que estará disponible el 13 y el 14 de febrero de 6 a 10 p.m. A un precio de $110 por persona, la oferta incluye una copa complementaria de champán y otras opciones como sunchoke velouté y papitas, fondant de coliflor con consommé de langosta, y caviar, filete de wagyu al jugo, y salmón rey con chalote soubise caramelizado. Incluirá postres del chef pastelero Salvatore Martone.

Le Jardinier, ubicado en el 151 NE 41 Street, Suite 135, Miami. Puede hacer su reservación aquí.

LIGHTKEEPERS & CANTINA BEACH

El Día de San Valentín, Lightkeepers en el Ritz-Carlton Key Biscayne servirá una cazuela de mariscos con un precio de $59 por persona de 5 a 10 p.m. Cena al aire libre y dentro de la casa está disponible. Su restaurante hermano con vista al mar, Cantina Beach, contará con una cena exclusiva de tres platos principales de 6 a 9 p.m. con un precio de $39 por persona que incluirá una margarita rosada. Entre los platos está el adobo churrasco, chorizo mexicano, fajitas de camarón y un tres leches de chocolate a base de ron de coco.

Ritz-Carlton Key Biscayne, ubicado en el 455 Grand Bay Drive, Key Biscayne. Para má información sobre el especial de Lightkeepers por el Día de San Valentín, llame al 305-365-4156. Para más información sobre los especiales de Cantina Beach por el Día de San Valentín, llame al 305-365-4500.

MO BAR + LOUNGE

Para los perfectos cócteles antes de la cena por el Día de San Valentín, vaya a MO Bar + Lounge en el hotel Mandarin Oriental y ordene un You Make Me Blush, un trago especial de San Valentín hecho con tequila Clase Azul, Aperol, sirope de albahaca, jugo de yuzu, y un bíter llamado “una poción de amor”.

MO Bar + Lounge at Mandarin Oriental Miami, ubicado en el 500 Brickell Key Drive, Miami. No hace falta hacer reservación.

NIKKI BEACH

Brinde con una copa con ese ser especial descalzo y bajo las estrellas en este icónico club y restaurante en la playa. El Día de San Valentín, Nikki Beach llevará a los enamorados hasta Marruecos con un evento temático con música en vivo, y un menú especial inspirado en platos internacionales. Puede elegir entre paquetes de tres platos principales a $70 por persona (donde se incluye una copa de champán), otro a $145 por persona (que incluye una botella de Perrier-Jouët Grand Brut) y un tercero a $220 por persona (que incluye una botella de Perrier-Jouët Belle Epoque).

Nikki Beach, localizado en el 1 Ocean Drive, Miami Beach. Puede comprar un paquete de cena aquí.

PUBBELLY SUSHI

Disfrute su brunch por el Día de San Valentín en Pubbelly Sushi, que ofrecerá cócteles todo el domingo en todos sus lugares de 11:30 a.m. a 4 p.m. Y, sí, entre ellos está la célebre sangria flight.

Pubbelly Sushi tiene varios locales en Miami. Puede hacer su reservación aquí.

R HOUSE WYNWOOD

Este popular restaurante de Wynwood tendrá un Brunch por el Día del Travesti (Drag Queen) para celebrar en grande el Día de San Valentín. La anfitriona será la afamada drag queen, Athena Dion. Hay dos horarios, uno a las 11:30 a.m. y otro a las 2:30 p.m., y deleitarse con tostadas francesas, pollo frito crujiente y panecillos, cremosos macarrones con queso, y muchos platillos más al tiempo que disfruta actuaciones especiales de algunas de las principales drag queens de la ciudad.

R House, ubicado en el 2727 NW 2 Avenue, Miami. Para hacer una reservación llame al teléfono 305-576-0201.

SCARPETTA BY SCOTT CONANT

Este restaurante ganador de los Cuatro Diamantes de la AAA tendrá un menú de cuatro platos principales el Día de San Valentín a un precio de $85 por persona. Los comensales podrán escoger entre muchas especialidades de la casa a cargo del chef Scott Conant. Entre los postres está una Fragola Delice y un tiramisú de café expresso y praline.

Scarpetta by Scott Conant, en el Fontainebleau, ubicado en el 4441 Collins Avenue, Miami Beach. Para hacer una reservación, llame al 877-326-7412. Para más información, visite el sitio web www.fontainebleau.com/valentines-day.

SHOKUDO

Este restaurante japanés del Design District ha demostrado ser un favorito de todos. Tendrá un exclusivo menú de cinco platos principales el Día de San Valentín a un precio de $170 por persona. La cena incluye cócteles, sake, y champán, junto a muchas otras delicias.

Shokudo, ubicado en el 4740 NE 2 Avenue, Miami. Puede hacer su reservación aquí.

STRIPSTEAK BY MICHAEL MINA

Por un suculento bisté el Día de San Valentín, visite StripSteak en el Fontainebleau y saboree una cena de cuatro platos principales que incluye un sinfín de opciones del chef Michael Mina, como atún con salsa tártara, filete mignon, pastel de langosta y más. La cena cuesta $95 por persona.

StripSteak by Michael Mina en el Fontainebleau, localizado en el 4441 Collins Avenue, Miami Beach. Para reservaciones, llame al 877-326-7412. Para más información, visite la página web www.fontainebleau.com/valentines-day.

SUGARCANE RAW BAR GRILL

Si usted vive cerca del midtown, celebre el Día del Amor todo el fin de semana con especiales en Sugarcane Raw Bar Grill que se podrán disfrutar entre el 12 y el 14 de febrero. En el menú se incluye ostras por $4, un filete de seis onzas acompañado de vieiras por $42, y un mousse de chocolate blanco por $14.

Sugarcane Raw Bar Grill, ubicado en el 3252 NE 1st Avenue, Miami. Puede hacer su reservación aquí.

SUSHI BY BOU AT THE VILLA CASA CASUARINA

¿Quiere regalarle a su amor una memorable cena de San Valentín en la suite de Gianni Versace? Haga una reservación en Sushi by Bou. El íntimo sitio estará abierto entre el 12 y el 14 de febrero con una experiencia culinaria de 17 platos principales a un costo de $125 por persona. Acompañe cada bocado con cócteles à la carte, como el mezcal Hanky Panky.

Sushi by Bou at The Villa Casa Casuarina, ubicado en el 1116 Ocean Drive, Miami Beach. Puede hacer su reservación aquí.

TANUKI

Tanuki servirá un menú de cinco platos principales el Día de San Valentín con tostada con caviar, ostras con salsa a base de cítricos, costillas y foie gras, y la selección de sushi del chef. Estará abierto de 5 a 10:30 p.m. el 14 de febrero, la inolvidable experiencia cuesta $80 por persona con la opción de agregar un maridaje de bebida por $48 más.

Tanuki, ubicado en el 1080 Alton Road, Miami Beach. Puede hacer su reservación aquí.

TORO TORO

Toro Toro invita a los enamorados a celebrar el Día de San Valentín el 13 y el 14 de febrero, con un menú a base de cinco platos principales supervisado por el chef ejecutivo Jean Delgado. Esta experiencia culinaria será de 5 a 11 p.m. y comenzará a $99 por persona, y tendrá ceviche de atún, bucatini carbonara, tilapia dorada empanizada y acompañada de truffas con risotto de maíz, y costillas Kombu wagyu acompañadas de puré de boniato. El postre es un suculento mousse de chocolate.

Toro Toro, ubicado en el 100 Chopin Plaza, Miami. Puede hacer su reservación aquí.

TRAYMORE BY MICHAEL SCHWARTZ

Este apreciado restaurante ubicado en el COMO Metropolitan Miami Beach servirá un menú de tres platos principales el Día de San Valentín. A un precio de $65 por persona, la cena incluye una copa de bienvenida de vino espumante rosado Bodvár No. 1 y petit fours. En el menú hay exquisiteces como albóndigas picantes de cordero al estilo marroquí, pulpo rostizado y gazpacho andaluz.

Traymore by Michael Schwartz está ubicado en el COMO Metropolitan Miami Beach, 2445 Collins Avenue, Miami Beach.

Traducción de Jorge Posada