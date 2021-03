Las cinco mejores chefs mujeres hispanas en Miami 

Miami cuenta cada vez con más chefs mujeres que aportan una energía nueva a las cocinas profesionales. En esta industria, las latinas destacan al mando de los fogones de los mejores restaurantes del sur de la Florida. Todos sabemos que históricamente las mujeres siempre han cocinado en casa, pero esta tarea no ha estado considerada como un trabajo “real” sino más bien como una mera tarea doméstica. Ahora estas mujeres necesitan que los inversores apuesten financieramente tanto por ellos como por ellas. Durante el mes de la mujer te invitamos a que pruebes los platos de las mejores chefs latinas en Miami.

Chef Michelle Bernstein: Restaurantes Café La Trova y Sweet Liberty

Admirada por todos, hombres y mujeres chefs, la llaman cariñosamente “La Jefa”. Se lo ha ganado a pulso. La prestigiosa chef ganadora del premio James Beard Foundation a la mejor chef del sur de la Florida en el 2008, Michelle Bernstein, nacida en Miami de ascendencia judía y latina, fue durante mucho tiempo la única mujer en cocinas llenas de hombres. No se lo pusieron nada fácil. Y no solo supo abrirse camino a pesar de las dificultades, sino que además marco la senda a seguir para las futuras chefs. Ella quiso ser bailarina, pero la vida le tenía reservado otro baile mejor, convirtiéndose en uno de las chefs más influyentes. Sus restaurantes están entre los mejores del país. Bernstein sigue triunfado a base de poner en cada plato su corazón y su alma y, sobre todo, gracias a su hambre por seguir aprendiendo. Es copropietaria del restaurante Sweet Liberty, en Miami Beach, y el restaurante Café La Trova, en La Pequeña Habana, junto con su esposo, el también chef David Martínez. También, cuenta con Michelle Bernstein Catering. Estos días también puedes probar su comida en el evento culinario de dos noches, el Resy Drive-Thru, que se lleva a cabo en el estacionamiento del Centro de Convenciones Mana Wynwood, el jueves 18 y el viernes 19 de marzo. Más: www.chefmichellebernstein.com/, www.mysweetliberty.com/ y www.cafelatrova.com

Chef Adrianne Calvo: Adrianne’s Vineyard Restaurant & Wine Bar, Redfish y Cracked

Originaria de Chicago, de ascendencia cubana, llegó por primera vez a Miami al Florida Marlins, que la llamaron para participar en la Serie Mundial 2003. Tras graduarse en la Universidad Johnson & Wales, trabajó en Mandarin Oriental de Miami, donde lo aprendió todo junto al chef ejecutivo Patrick Lassaque. Poco después, aterrizó en Napa Valley para actuar con el gran chef Thomas Keller y la chef Cindy Pawlcyn. Escribió su primer libro ‘Maximum Flavor’ muy joven y la llamaron del programa Montell Williams Show por ser la más joven en haber escrito un libro de cocina. Así vendió los libros suficientes como para hacer realidad sus sueños de abrir un restaurante. Tenía 22 años cuando abrió su restaurante en Kendall, en el 2007. Y aunque muchos pensaron que no era la ubicación más adecuada, que por cierto tiene un encanto especial, sus platos han triunfado de tal manera que Adrianne se ha convertido en una de las chefs más destacadas en el sur de la Florida y, además es muy popular en su segmento de televisión en NBC6. Chef Adriannes Vineyard Restaurant and Wine Bar, está abierto para cenas en el patio al aire libre y recogida a través de pedidos en línea. Es más que famosa por sus platos estrella como filete miñón Harris Ranch Black Angus Five Diamond Reserve con coñac, dijon, salsa au just aceite de truffa blanca; su salmón; y su legendario ossobuco de carne de vaca de primera. Sus aperitivos son originales y muy populares, de generosas porciones, como su exquisito tartar de tuna Siunba Ahi en una base crujiente con salsa dulce; sus bolas Crispy Pancho con costra rellenas de queso de cabra, sobre una base de prosciutto con salsa balsámica y trufa; y una tapa de woton de cerdo asado lentamente que parece un plato principal. Sus pudines son de premio tanto el de chocolate blanco de tres leches como el de chocolate negro Más: www.chefadriannes.com

Chef Eileen Andrade: Restaurantes Finka Table & Tap y Amelia’s 1931

De raíces cubanas, Eileen Andrade presenta una comida creativa única con toques asiáticos. Es copropietaria de Finka Table & Tap, en Kendall, Amelia’s 1931 y ahora Barbakoa by Finka, en Doral Yard. Andrade ha sabido cómo revitalizar gastronómicamente el área de West Kendall con su gastropub peruano-coreano-cubano Finka Table & Tap, un restaurante que ofrece giros únicos en su cocina tradicional latina. Para crear sus menús, la chef Andrade se ha inspirado en sus raíces cubanas, sus viajes a Corea del Sur y en su mentor, el chef peruano Omar Caycho. También aprendió mucho con sus padres y abuelo, propietarios del restaurante cubano Islas Canarias, en Coral Way. En Barbakoa by Finka, que abrirá este año sobre septiembre, presentará cenas para toda la familia con carnes al estilo barbacoa de fusión latina, coreana y pizzas artesanales. De momento lo hace con pop-ups. Más: www.finkarestaurant.com, www.amelias1931.com, y www.barbakoamiami.com

Chef Karla Hoyos: The Bazaar de José Andrés, en el SLS South Beach

La chef Karla Hoyos, muy orgullosa de ser una mujer hispana de Veracruz, México, es la chef de cocina en The Bazaar de José Andrés. Pero no solo ha trabajado con uno de los mejores chefs del mundo, sino que después de graduarse de la escuela culinaria, Karla realizó una pasantía de 3 meses el prestigioso Lasarte de Martín Berasategui, en San Sebastián, uno de los mejores restaurantes con tres estrellas Michelin en España. Esta experiencia la llevó a conocer mucho mejor la cocina española. Después, se estableció en Florencia, Italia, para trabajar en varios restaurantes. Ahora utiliza todas esas experiencias para mantener fuerte la tradición española en The Bazaar, donde todos los platos se sirven al estilo de tapas.

Soraya Caraccioli-Kilgore: MadLab Creamery, Alter y BRAVA by Brad Kilgore

Todos están de acuerdo en que los postres de la chef hondureña Soraya Caraccioli-Kilgore son auténticas obras maestras. Tras estudiar en la Universidad Johnson & Wales, se mudó a Chicago para trabajar en el hotel EPIC y tras finalizar un programa de pastelería en el Kendall College, se trasladó a Miami, donde ha trabajado con aclamados chefs como Sam Gorenstein, en BLT Steak, en el hotel Betsey; Chef Sylvain Marrari, en The Setai Hotel; y el chef Danny Grant, galardonado con dos estrellas Michelin, en 1826 Restaurant & Lounge, en Miami Beach. En 2015, Soraya abrió Alter en el vecindario Wynwood de Miami junto a su esposo, el prestigioso chef Brad Kilgore, que obtuvo una nominación al mejor restaurante nuevo de James Beard en 2016. Soraya también es la chef ejecutiva de repostería en Brava by Brad Kilgore dentro del Adrienne Arsht Center y del nuevo MadLab Creamery en el Miami Design District. Más: www.kilgoreculinarygroup.com, www.facebook.com/madlabcreamery, www.altermiami.com y www.bravabybradkilgore.com

Twitter: @IsabelOlmos