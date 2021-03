Nuevos restaurantes en Key West

La pandemia no ha sido amable con los restaurantes. Cierres obligatorios. Apuros para pagar las facturas y conservar al personal. Restricciones a los comensales.

Si a esto le añadimos los bloqueos en los Cayos que impidieron la entrada de visitantes durante las primeras semanas de la crisis, la industria hostelera del Condado de Monroe se ha enfrentado a aguas turbulentas. A pesar de los desafíos, se están abriendo nuevos restaurantes en Cayo Hueso, incluso mientras continúa el COVID.

He aquí un vistazo a lo que aportan ocho nuevos lugares:

Pho King Awesome Sake and Noodle Bar

626 Duval St.

Pho King Awesome Sake and Noodle Bar abrió en noviembre de 2020, con dos chefs que habían trabajado en Kojin Noodle Bar, el cual cerró en 2020.

El menú ofrece ramen de la casa con cerdo, costillas cortas a la barbacoa coreana, pho de rabo de buey y estofado de kimchi, junto con cordero al curry, dumplings y un sándwich banh mi.

“Hemos tomado algunas cosas, pero hemos añadido mucho más”, dijo el propietario, Shukhrat Rakhimov. “Cerraron el local. Los chefs vinieron a pedirme trabajo”.

Rakhimov dijo que firmó el contrato de arrendamiento del espacio en Duval Street en mayo de 2020, cuando los Cayos estaban esencialmente cerrados a los turistas debido a la pandemia, con puestos de control policial en las entradas del Condado de Monroe.

“Estaba muerto”, recordó Rakhimov. “Lo único que podías conseguir era una buena oferta de alquiler”.

Rakhimov también es propietario del Kennedy Cafe y del Shooterz Bar, ambos en la sección New Town de Cayo Hueso, y también está detrás del Ocean Grille and Bar y del New York Pasta Garden.

“Si quieres tener éxito, tienes que arriesgarte”, dijo sobre la industria restaurantera. “Siempre es un riesgo aunque no haya una pandemia”.

Little Whitehouse Subs es uno de los restaurantes que abrió en Key West durante la pandemia del COVID. Littlewhitehouse Subs

Little Whitehouse Subs

218 Whitehead St.

Joy Terwilliger y Micah Woerner abrieron Little Whitehouse Subs en julio de 2020.

“Cuando comenzó la pandemia dijimos: ‘Vamos a intentar abrir un restaurante’”, dijo Terwilliger.

Firmaron un contrato de alquiler en febrero de 2020.

“Todo se cerró el 17 de marzo”, dijo Terwilliger. “Nos dio tiempo a tomarnos nuestro tiempo para abrir. Estábamos probando los emparedados. La pandemia ayudó un poco a eso, pero no fue lo ideal ni mucho menos”.

Resulta que Cayo Hueso estaba hambriento de subs auténticos, dijo.

“Estuvimos ocupados desde el primer minuto”, dijo Terwilliger, nacida en Nueva Jersey. “Me sorprendió lo mucho que la comunidad quería una buena tienda de subs”.

El Roadkill lleva pollo marinado, mientras que el Golden Pig es de cerdo asado con salsa barbecue y el Baller es, por supuesto, un festín de albóndigas.

Por las mañanas, Terwilliger hornea una docena de cupcakes, creando un “cupcake del día”. Los cupcakes varían desde un cupcake de Fruity Pebbles con glaseado de crema de “leche de cereal” hasta uno de chocolate y crema de cacahuete. La tarta de zanahoria también está presente.

Poké in the Rear abrió en un local detrás de un bar en Duval Street. Poké in the Rear

Poké in the Rear

504 Angela Street

Poké in the Rear abrió el 3 de septiembre de 2020, en un momento en que los bares seguían cerrados en la Florida y varios en Cayo Hueso se apresuraban a abrir cocinas para poder reabrir técnicamente como restaurantes.

“Al principio, estaba abierto porque los bares todavía estaban cerrados”, dijo el propietario Grant Portier.

La esposa de Portier, Jenn Stefanacci Portier, es socia gerente del bar 22 & Co., situado al lado de Poké, en medio de varios bares, entre ellos Aqua, cuyo propietario le preguntó a Portier si quería abrir un restaurante en el lugar.

Sin parrilla ni freidora, Portier dijo que supo enseguida que sería un local de poké.

“Abrí el restaurante cinco días antes de que dijeran que no era necesario tener un restaurante para abrir”, dijo Portier. “Fue una buena apuesta”.

Al principio, el restaurante para 34 comensales con una cocina de 56 pies cuadrados servía papas fritas y salsa y “glitter hot dogs”.

El menú pronto se convirtió en tazones de poké, panceta de cerdo de lento cocimiento al vacío, panes sin levadura y un enorme pretzel relleno de queso, aceitunas y otras delicias. El restaurante es apodado el Inga, una famosa drag queen que actúa en el Aqua de al lado. Cada mes, Poké organiza un luau hawaiano centrado en un cochinillo asado.

“No quería abrir algo donde la gente recibiera bolsas de Frito Lays y White Castles”, dijo Portier. “Quería algo que sobreviviera a la pandemia”.

Scotty’s Front Street Stage

528 Front St.

Scotty’s ofrece música en vivo, un menú de influencia caribeña y un bar y terraza en la azotea. Su propietario, Scott Edwards, oriundo de Ohio, tuvo la idea del local mientras estaba de vacaciones en Cayo Hueso, y su personal abrió el local el 30 de diciembre de 2020.

Edwards se trasladó a Cayo Hueso en enero de 2020 y pronto tuvo que enfrentarse al reto de crear un negocio durante la pandemia.

“Teníamos un plan de construcción de cinco años”, dijo Spencer Andrei, quien forma parte del equipo administrativo. “Conseguimos que todos esos cinco años se redujeran a los últimos nueve meses gracias al COVID”.

“Lo complicado de toda la situación es que estábamos a merced de muchos organismos reguladores”, dijo Andrei, señalando que muchas agencias recortaron personal durante la pandemia. “Conseguir la licencia de venta de licores nos llevó cuatro veces más tiempo del que normalmente debería”.

En cuanto a la comida, la Caracola ocupa un gran papel en el menú de aperitivos. Scotty’s tiene caracolas resquebrajadas, ceviche de caracolas y buñuelos de caracolas. Los platos principales más populares son el pollo jerk jamaicano sobre una cama de arroz y frijoles, los camarones y albóndigas de Colombo y la versión propia de Scotty’s del sándwich de pollo caliente de Nashville.

La música en vivo es importante para el equipo de Scotty’s. “Los fines de semana actuamos con muchos artistas nacionales”, dijo Andrei. “Lo vemos como una vía para traer a Cayo Hueso a artistas nacionales emergentes”.

Souperhappy Noodle and Sake Bar. Souperhappy

Souperhappy Noodle and Sake Bar

601 Duval St., Unit No. 4, entrada por Southard Street

Souperhappy Noodle and Sake Bar, de la gente detrás de Misohappy sushi justo al lado en Southard Street y Thai Island en Eisenhower Drive, llenó un vacío dejado por Kojin, que cerró en 2020.

Souperhappy abrió en agosto de 2020. El personal tenía algunos desafíos.

“Es agosto, hay 100 grados y estamos abriendo un bar de sopas, y hay COVID”, dijo Art Levin, el gerente general. Sin embargo, la idea dio sus frutos, dijo Levin. “Le va muy bien con la gente de la zona”, dijo. “Los caldos son todos de elaboración propia. Es la forma correcta”.

Entre los platillos más populares están el tazón de mariscos y la “Hangover Soup”, un pho de carne con finas lonchas de tira de Nueva York y filete Angus completamente cocidas en el caldo bien caliente.

Los postres incluyen una generosa ración de helado frito.

Se puede pedir tanto del menú de Souperhappy como de las selecciones de Misohappy.

Pepper Pot Island Cafe

730 Emma Street

Amy y Shane LaBeet abrieron el 15 de diciembre de 2020 el Pepper Pot Island Cafe, cuentan solamente con servicio de comida para llevar por ahora. Su menú ofrece comidas caribeñas como el roti, un wrap con papas al curry y carnes o verduras, y tazones de dahl, que combinan guisantes partidos sobre arroz con salsas de curry.

“Ofrecemos auténtica comida caribeña”, dijo Amy LaBeet. “Nadie en Cayo Hueso tiene roti. Algunas de las cosas que preparamos, nadie más las tiene. Yo soy de Trinidad, él es de las Islas Vírgenes Estadounidenses”.

Las especialidades abundan. Otros platos que han servido son pollo a la barbacoa con mango, pollo guisado, gambas jerk con judías rojas y arroz, un sándwich de cerdo geera y sopa de maíz.

Los LaBeet, que viven en Cayo Hueso desde hace unos 17 años, dirigen el local ellos mismos, aprovechando las salsas que crearon hace unos nueve años en Cayo Hueso.

“Se está construyendo poco a poco”, dijo LaBeet, del negocio que se encuentra en una calle llena de restaurantes en el histórico barrio de Bahama Village. “Estamos trabajando para dar a conocer nuestra marca. Es una ciudad pequeña. La gente correrá la voz”.

Han tenido que adaptarse a los tiempos, como hacer comida para llevar porque el restaurante es demasiado pequeño para espaciar las mesas.

“Teníamos previsto abrir un año antes, pero no pudo ser”, dice LaBeet. “Con la pandemia, eso añadió un poco más de dificultad”.

Lost and Found Key West

404 Southard St.

Lost and Found Key West abrió el 17 de enero, ofreciendo un menú que incluye tacos, alas, po’ boys y hamburguesas, dijo Nick Dent, quien es dueño del lugar con Ashlee Girard.

“Nos llamamos a nosotros mismos comida moderna”, dijo Dent, señalando la hamburguesa Lonely Cowboy, que viene en un pan de pretzel con queso pepperjack, tocino, papas matchstick y una salsa barbecue picante.

La pareja también es propietaria de Old Town Tavern, un pub y restaurante de Duval Street que lleva abierto casi tres años.

“Habíamos pensado en hacer otro restaurante en algún momento”, dijo Dent. “Obviamente, ha sido una época difícil. La otra cara de la moneda, supongo, es que por primera vez en mucho tiempo algunos alquileres estaban bajando en algunas de las mejores ubicaciones que solo habían subido durante años. Había algunas oportunidades disponibles”.

Llevaban tiempo mirando el local del 404 de Southard Street. Luego, se quedó vacío cuando Charlie Mac’s cerró hace un año, dijo Dent.

Con la apertura de tantos restaurantes en Cayo Hueso, Dent dijo que era un reto contratar suficientes trabajadores y que le vendrían bien unas cuantas manos extra en estos días.

“Creo que hay menos trabajadores”, dijo Dent. “Mucha gente dejó la ciudad durante el COVID. Cayo Hueso es una especie de ciudad de paso. Ahora mismo, la ciudad está muy activa”.

Marylin’s Restaurant & Pub

320 Grinnell St.

El propietario del restaurante, Rob Patterson, dice que supo inmediatamente cómo iba a llamar a su nueva empresa al ver un día una imagen de Marilyn Monroe.

“Dije: ‘Se va a llamar Marylin’s’”, dijo Patterson, que se inventó una ortografía diferente. “Sin embargo, hicimos nuestra propia Marylin. No tiene nada que ver con la propia Marilyn Monroe. Fue solo una inspiración que se me ocurrió. Es solo brillo y glamour”.

El Marylin’s Restaurant and Pub, que abrió este mes, cuenta con una decoración de joyas y luces LED y ofrece entretenimiento en vivo, dos espectáculos de cabaret los sábados por la noche para los comensales y un “Drag Bingo” los domingos.

Patterson contrató al chef Brendan Orr para crear la línea de comida que incluye un sándwich de pollo frito con hojuelas de maíz, empanado en hojuelas de maíz y que viene en una galleta de waffle con glaseado de chile de arce, junto con rollos de primavera de cerdo con mojo.

“Ha creado un menú de alta cocina a un precio más asequible”, dijo Patterson sobre Orr. “La presentación que se asoma por la puerta; crees que estás en el restaurante más caro de Cayo Hueso. Las cosas se ven muy bonitas”.

Patterson también es dueño de Key West Fish and Chips, en el 633 de Duval St., que abrió el 5 de junio de 2020.

“Esta ciudad necesita nuevas cosas divertidas”, dijo Patterson.

El mayor desafío de abrir durante la pandemia, dijo, es encontrar suficientes trabajadores.

“Necesitamos mucho a la gente, sobre todo a la gente de la cocina”, dijo. “Todos los que tienen ese conocimiento de la parte de atrás de la casa no están aquí. Todos han tenido que marcharse. No podían permitirse el lujo de quedarse”.

Aun así, Marylin’s ha tenido un buen comienzo, dijo Patterson. “Ha sido una acogida increíble, sobre todo por parte de la gente de esta ciudad”.