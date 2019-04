¿Por qué tiene tanto éxito la terapia celular?

El Dr. Castellanos realizando un procedimiento.

El uso de la terapia celular cada vez se hace más popular por sus resultados exitosos y ausencia de complicaciones.

La terapia celular consiste no solo en las células madre autólogas que se extraen del mismo individuo, ya sea de grasa o medula ósea. Y, por supuesto, estas deben ser mínimamente procesadas para obtener las mejores células; además, incluye la nueva generación de células madre heterólogas que provienen de tejidos como la placenta, el cordón umbilical o la gelatina de Wharton. Y estas pueden implantarse solas o hacer que produzcan las microsustancias llamadas exosomas. Y de esto estamos hablando hace mucho.

También se utilizan adicionalmente productos biológicos, como el Plasma Rico en Plaquetas (PRP) y el A2G derivado del plasma.

El éxito de la terapia celular es muy simple; y esto se debe a que, a diferencia de medicamentos como los antiinflamatorios y los opioides, no enmascaran el dolor. En vez, esta terapia va directo a la raíz del problema. Este mismo argumento es aplicable a la cirugía: sustituir las células enfermas con un pedazo de plástico tampoco es la solución en muchos casos.

Es indudable que usted no quisiera estar del otro lado de la ecuación y aquí les explico las razones.

Desafortunadamente, la filosofía médica de los últimos 50 años para controlar el dolor de la artritis, desgaste o degeneración del cartílago (todas son la misma enfermedad) —ya sea en el hombro, la rodilla, la cadera o la columna vertebral— es proveer al paciente de antiinflamatorios u opioides sin ningún tipo de freno. Y esta lógica no solo ha fallado sino que ha añadido un gran problema que se llama adicción. Y este mal ha cobrado y sigue cobrando las vidas de más de 60,000 personas cada año.

Por otra parte, la técnica de sustituir mecánicamente la función de una articulación queda en los anales de la ciencia ficción del siglo pasado. Y es que nuestro cuerpo es una entidad viva y no un robot al cual le podemos cambiar las piezas a nuestro antojo y comodidad; esto no funciona así. Ahora sabemos por la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine (NEJM) que en uno de cada tres reemplazos el paciente continuará con dolor aunque se haya sometido a una riesgosa cirugía y esto es mucho más probable que suceda si tiene más de 65 años.

Y yo, como paciente, si me encontrara en esta disyuntiva —y sabiendo que de tres casos uno falla o sufrirá complicaciones—, buscaría una alternativa menos riesgosa y más integralmente efectiva.

Por eso la terapia celular se populariza cada vez más y tiene mayor éxito. Y esto no solo sucede porque los deportistas élites y los millonarios la utilizan. No, es también porque las personas comunes —amas de casa, abogados, clérigos, ministros, ingenieros y médicos, o cualquiera que analice la situación con detenimiento—que reciban esta información de primera mano comprenderán que los resultados son superiores a las opciones actuales que dan los médicos tradicionales, hospitales y clínicas.

