Las células madre: de qué lado se encuentra la verdad

El Dr. Ramón Castellanos realizando una terapia de células madre.

La semana pasada salió publicado un artículo en el Nuevo Herald titulado Prestigiosos hospitales se lanzan al negocio de terapias con células madre no aprobadas. Por regla general, no comento sobre otros artículos pero este me toca muy de cerca, porque omite muchas verdades y crea muchas dudas sobre la terapia de células madre. Además, colinda con lo que solemos llamar fake news o noticias sensacionalistas.





En primer lugar, el artículo intenta desacreditar un video de un doctor y un entrenador de gimnasia que se han sometido a la terapia con Plasma Rico en Plaquetas (PRP) para curar sus lesiones en el codo y el talón; y estos dan testimonio de mejoría. Me pregunto qué tiene de extraño esto. Por ejemplo, yo mismo me he inyectado en varias ocasiones la rodilla, el talón y la columna con PRP y células madre. Y puedo asegurar que en todas las ocasiones me curé. ¿Y saben por qué lo hice? Porque he trabajado mucho con ellas y he analizado todos los resultados; por eso confío plenamente en su efectividad. Y puedo agregar que lo hice y lo haría de nuevo sin pensarlo dos veces.

Sin embargo, el artículo menciona a Paul Knoepfler profesor de biología y anatomía de la Universidad de California-Davis. Quizás este profesional nunca en su vida trató a un paciente con dolor o no jamás aplicó un tratamiento de PRP o células madre; no obstante, asegura que las evidencias de que las células madre funcionan son muy escasas. Me incomodan en grado superlativo estas personas que emiten opiniones sobre algo que nunca han hecho. Desafortunadamente, en nuestros tiempos todos quieren ser expertos en el tema del alunizaje, aunque en realidad, en este momento, solo un puñado de humanos lo ha experimentado.

¿Se atrevería alguien a decirles que estos tratamientos no funcionan a los más de 8,000 pacientes que hemos tratado en nuestro Instituto? Solo téngase en cuenta que muchos de ellos llevaban más de ocho años sufriendo agudos dolores sin esperanza de curación.

El artículo menciona, además, a las 13 personas que sabemos que sufrieron complicaciones con tratamientos de células madre. Sí, es cierto que todas ellas existen de verdad y siento compasión y pena por ellas. Pero es injusto que exploten el infortunio de 13 personas para desacreditar a los médicos y científicos que trabajamos con ellas a conciencia. Por ejemplo, comparemos a las tres mujeres que quedaron ciegas (que a propósito eran legalmente ciegas antes del tratamiento) por la inyección de células madre con las cinco pacientes que también quedaron ciegas debido a una inyección de un anestésico local en el ojo para una cirugía de cataratas en West Springfield, Massachusetts. Sí, es cierto que en medicina las complicaciones existen –y téngase en cuenta que en este caso se trataba de una cirugía tan común y segura como la de cataratas. Sin embargo, esto no significa que la solución sea dejar de realizar cirugía de cataratas.

Lo único objetivo del artículo en cuestión es que ciertamente la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles) ha establecido excepciones para regular el uso de las células madre. Es decir, que la FDA reconoce que siempre que se “manipulen mínimamente” las células del paciente estas no se pueden considerar medicinas o drogas; y, por tanto, su uso está fuera de ser regulado. Y también menciona que, a pesar de ser legal su uso, podría ser éticamente controversial.

Surge entonces esta pregunta: ¿no es éticamente controversial dejar a personas de más de 65 años sufrir de dolores agudos (ya sean de rodilla, cadera, columna y hombros)? Y solo ofrecerles como remedio –de hecho esto es lo que hacen los seguros o planes HMO– unas pocas terapias, medicamentos que los someterían a una terrible adicción o inyecciones de cortisona (con un extenso récord de efectos colaterales).

Estos son los pacientes desahuciados, sin esperanza, que llegan a nuestro Instituto porque ven un rayo de esperanza en estas células. Células que han cambiado la vida a más de 8,000 pacientes. Nunca se olvide que ni uno solo de ellos, ni uno solo, ha tenido un resultado adverso o complicación. Ahora queda en sus manos, estimado lector, valorar de qué lado se encuentra la verdad.

El Dr. Ramón Castellanos es un experto graduado en Cornell University en dos especialidades; es pionero en la utilización de células madre en la ortopedia, columna vertebral y estética.