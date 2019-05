Dieciséis años de éxito con las células madre

Nuestro tratamiento los ayuda a eludir una compleja operación con láminas, tornillos y cajas de titanio y todos los riesgos que representa solo el hecho de entrar en el quirófano.

El pasado primero de mayo hicieron 16 años de que trabajo en la Terapia Regenerativa con células madre y biológicos. Además, estamos celebramos el primer aniversario de la creación del Instituto más avanzado en terapia con células madre en el Sur de la Florida y Latinoamérica: USA StemCell enclavado en el corazón de South Miami.

Ha sido un largo camino y, por supuesto, no exento de dificultades y retos. Y también lleno de momentos de alegría al ver el éxito en la curación de los pacientes. Es una enorme satisfacción ver como una persona, sea hombre o mujer, de 70 años o más, se recupera. Estos pacientes suelen llegar incapacitados para realizar las actividades más esenciales —como subir tres o cuatro escalones o ir al supermercado— debido a un severo dolor de rodillas o de la columna vertebral. Sin embargo, después de ocho semanas de tratamiento con células madre o exosomas recuperan su movilidad y desaparece el dolor. Esto es muy reconfortante.

También es un placer ayudar a personas más jóvenes que padecen de hernias discales en la columna. Nuestro tratamiento los ayuda a eludir una compleja operación con láminas, tornillos y cajas de titanio y todos los riesgos que representa solo el hecho de entrar en el quirófano. Nuestra exclusiva técnica de ozono y exosomas para disolver la hernia y reparar el disco la realizamos con una aguja casi invisible; esta la dirigimos al área afectada por debajo de la piel sin necesidad de incisiones.

Me llena de orgullo lograr que atletas con lesiones graves de tendones, músculos y ligamentos retornen a sus prácticas deportivas con tiempos de recuperación mínimos. El rápido restablecimiento con el uso de las células madre —en deportistas como Tony Canaan, campeón de automovilismo; los futbolistas profesionales Carlos Carmona, Jorge Valdivia y Mark Sánchez; o peloteros como Tony Pérez, siete veces elegido al Juego de Estrellas; o tenistas de la envergadura de Nicolás Lapentti— es algo que me da inconmensurable satisfacción profesional.

Me considero afortunado porque, en estos 16 años, Dios me ha dado la oportunidad de trabajar en las dos cosas que más me apasionan en la vida: las células madre y la curación de mis pacientes.

El éxito de nuestros tratamientos ha requerido esfuerzo, dedicación, y constancia; y, por supuesto, la mano de Nuestro Creador. También me siento afortunado de contar con mi excelente equipo de trabajo, que siempre ha creído y confiado en mí en las diferentes instituciones donde hemos trabajado en conjunto y en las que hemos dejado un impacto indiscutible con nuestra filosofía del proceso de curación.

Desde México hasta Chile hemos dejado una estela de pacientes felices y agradecidos de haber podido resolver sus problemas de las rodillas, la columna, los hombros o las caderas. Pacientes de Guayaquil, la Paz, Lima y Buenos Aires no han dudado un minuto en salvar la distancia que los separa de nuestro Instituto para el tratamiento. Por supuesto, es pertinente aclarar que, a diferencia de muchos otros tratamientos, las células madre, los biológicos y exosomas requieren un solo tratamiento. Y que, en la mayoría de los casos, este puede hacerse el mismo día de la visita.

Sin lugar a dudas, en estos momentos nos hemos convertido en la institución con más éxito en tratamientos de enfermedades ortopédicas de América Latina y, quizás, una de las más avanzadas en los Estados Unidos.

