La influencia de la nutrición en el tratamiento del cáncer

Amanda Amigo, nutricionista certificada de Cleveland Clinic Weston junto a Nancy Shapiro. Cleveland Clinic

Cuando Nancy Shapiro fue diagnosticada con cáncer de seno hace tres años, no se dio cuenta de la importancia de la nutrición y su influencia en la salud y en su futuro.

“Estaba tan nerviosa con lo del cáncer y no estaba segura de cómo prepararme para la quimio”, dice Shapiro, residente de Davie y vendedora de herramientas de una compañía en Miami. “Nunca leí una etiqueta de comida. No sabía qué comer, qué era bueno, qué era malo”.

Shapiro dice que aprendió cómo hacer cambios fundamentales en su dieta gracias a una clase de nutrición impartida por Amanda Amigo, nutricionista certificada de Cleveland Clinic Weston. Amigo le enseñó cómo mejorar su dieta con ideas para el menú, recetas y sugerencias del tamaño de las porciones.

“Previo a mi diagnóstico, comía cualquier cosa”, comenta Shapiro. “Tomaba un Martini con limón. No sabía que la glucosa alimentaba el cáncer. Comía toneladas de carne, donas, pan blanco”.

Luego del tratamiento, continuaron sus esfuerzos por mejorar su dieta y hacer ejercicio.

“Seguía con mucho peso luego de la quimio, pero he perdido 32 libras en esta jornada”, dice Shapiro. “Voy al gimnasio de cuatro a cinco veces por semana. He aprendido tanto”.

Comer alimentos saludables e hidratarse son fundamentales cuando se está recibiendo tratamiento para el cáncer. Algunos alimentos pueden reforzar el sistema inmunológico, otros contienen propiedades antiinflamatorias y pueden ofrecer a su cuerpo antioxidantes poderosos asociados con una reducción en la tasa de cáncer. La hidratación también es importante para que no deshidratarse con todos los medicamentos.

“Cuando los pacientes reciben un diagnóstico de cáncer, la nutrición es una de las cosas que pueden controlar en un momento cuando muchas cosas están fuera del control”, dice Amigo, quien también está certificada en nutrición oncológica. “Les decimos que el alimento es su medicina durante este tiempo”.

Idealmente, establecer una dieta y un peso saludable antes del tratamiento puede ayudar a los pacientes a mantenerse fuertes, reducir el riesgo de infección y manejar mejor los efectos secundarios, dicen los expertos.

“Si los pacientes están perdiendo peso porque no están comiendo o bebiendo, tienen más probabilidad de sentir los efectos de la quimioterapia porque están malnutridos o deshidratados”, explica Amigo.

Para complicar el problema, el tratamiento “puede causar pérdida de peso”, dice Claudia Ferri, nutricionista clínica de Miami Cancer Institute de Baptist Health South Florida.

La falta de calorías y una deficiencia en proteínas “hace que las personas se sientan débiles y cansadas”, dice Lesley Klein, terapista nutricional médica y dietista clínica/gerente de Sylvester Comprehensive Cancer Center de la Escuela de Medicina Miller en la Universidad de Miami. “La proteína ayuda a desarrollar y reparar el tejido que ha sido dañado. La quimio va a afectar las células del tumor, con la expectativa de que las destruirá, pero afecta también las células normales”.

Los nutricionistas explican que tratar las necesidades dietéticas de un paciente requiere un enfoque individualizado, que depende a menudo de los efectos secundarios como un cambio en sabor u olor, úlceras en la boca, náuseas, dificultad para tragar e intolerancia a la lactosa.

Para un paciente con náuseas es buena idea ingerir comidas pequeñas cada tres o cuatro horas, dice Ferri.

“Si alguien tiene muchas náuseas y está perdiendo peso y desea un emparedado de jamón, no le vas a decir que no”, comenta.

Añadir un componente nutricional como pan de grano integral o multigrano, algunas zanahorias o tomate, puede ofrecer un impulso nutricional al emparedado, dice Ferri.

Los pacientes podrían manejar mejor un licuado de frutas, una batida o sopa “que mirar un plato de alimentos”, dice Amigo. “Para algunas personas, todo sabe a cartón”.

Algunos pacientes han tenido buenos resultados para superar el problema del sabor con una pequeña baya roja llamada Miracle Fruit, que puede resaltar el sabor de los alimentos, comenta Klein. Existen tabletas y polvos, pero usted puede encontrar esta baya en Miracle Fruit Farm en Redland, en South Dade, dice, aconsejando a los pacientes que mastiquen la fruta, pero no las semillas.

“Los limones saben a limonada. El queso de cabra sabe a cheesecake. Cambia los sabores amargos a dulces”, dice Klein.

Si un paciente mastica la “fruta milagrosa” o mezcla jengibre en un licuado, lo importante es saber qué comer y cuánto comer, explican los expertos.

Shapiro está de acuerdo.

“Mi actitud es muy diferente. Me alimento mejor. Me veo mejor. Me siento mejor”.