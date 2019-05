¿Pueden las células madre revertir o ralentizar el proceso de envejecimiento? Parte II

A Liquid Nitrogen bank containing suspension of stem cells. Cell culture for the biomedical diagnostic Getty Images/iStockphoto

Como explicamos en el artículo anterior, el proceso de envejecimiento del sistema músculo-esquelético (huesos, músculos, tendones y ligamentos) comienza a los 30 años y se hace mucho más evidente después de los 55.

Sin embargo, nuestras nuevas estrategias de utilizar exosomas particulados en personas de más de 50 años, nos ha dado la posibilidad de regenerar o rejuvenecer en más de un 87 por ciento áreas específicas (el cartílago o el menisco de la rodilla, el tendón dañado de un hombro o el disco intervertebral desgastado o herniado). Además, con la aplicación de un programa especial de reemplazo con hormonas bioidénticas para rejuvenecer una parte de las células madre del individuo, nos preguntamos si estas estrategias que trabajan en una sección específica del organismo pudieran extenderse al proceso de envejecimiento.

Antes de especular si pudiéramos convertirnos en el próximo Benjamin Button -filme protagonizado por Brad Pitt del que ya les hablé- quisiera hablar del nivel de seguridad de estos tratamientos. Los exosomas, en específico los particulados, se derivan de la placenta, el cordón umbilical y gelatina de Wharton de bebés sanos y a término, nacidos a través de cesárea. Estos son analizados de acuerdo con los lineamientos federales y están libres de virus, bacterias u hongos; además, ellos no poseen marcadores de rechazo en nuestro organismo.

Por otra parte, no se ha demostrado que las hormonas biocompatibles puedan causar cáncer o enfermedades cardiovasculares. Por el contrario, como son transformadas en nuestro organismo, tenemos un alto margen de certeza de que nos protegen de estos terribles flagelos.

Las mujeres son las más beneficiadas, aunque la mayoría de ellas tienen infundados prejuicios sobre su uso. Y no generan crecimiento del bigote o hirsutismo; por el contrario, protegen a la mujer de la caída del cabello y no provocan cambios en la voz femenina.

En ambos sexos, estimulan el rejuvenecimiento de las células madre, aumentan el nivel de energía, de concentración, de memoria, disminuyen la pérdida de hueso (osteopenia-osteoporosis) y ayudan a ganar músculo y perder grasa. Del mismo modo, incrementan la resistencia física; o sea podemos realizar ejercicios físicos por más largos períodos, de manera que esto ayuda a perder peso y grasa, lo que influye en el equilibrio entre el colesterol bueno y el malo.

En los casos de lesiones articulares tratadas con células madre, estos productos ayudan a mantener la mejoría por un período más largo. ¿Y quién no prefiere estar tres o cuatro años sin molestias ni dolores en lugar de uno o dos?

Para terminar, nuestro más ambicioso proyecto es tratar de hacer más lento el proceso de envejecimiento en general después de los 50 años con la aplicación profiláctica de los exosomas particulados y las hormonas bioidénticas. No solo a personas con dolores articulares en las rodillas, hombros y columna sino a personas que tengan signos iniciales de envejecimiento y que ya habíamos mencionado; o a aquellas que aun no los tengan y estén luchando para que no aparezcan.

La buena noticia es que muy pronto empezaremos con el proyecto Génesis, por una razón muy sencilla: todos envejecemos, y estamos preocupados por ello y nos encantaría detener el proceso, o al menos poder retrasarlo.

