Zuleyka Rivera hizo gimnasia junto a familias

Zuleyka Rivera.

Hace unos días la ex Miss Universo 2006, la puertorriqueña Zuleyka Rivera, hizo ejercicios al aire libre junto a numerosas familias de Miami en el marco de la serie de eventos gratuitos de vida sana para madres “Mother’s May Wellness Series”, presentada por la compañía Mind Body Social, en asociación con la cadena de supermercados Publix. “Me ha encantado ser parte de esta iniciativa porque me divierte mucho hacer ejercicios con mis fans y, sobre todo, con los niños y niñas”, manifestó Zuleyka, que tiene un hijo de 6 años, Sebastián, y es actriz y presentadora de televisión. “Convocamos a Zuleyka porque personifica el balance perfecto entre la maternidad, la salud y el bienestar”, sostuvo Luis Sanabria, co-fundador de Mind Body Social, quien agregó que sus eventos celebran a las madres porque “trabajan todos los días para darle lo mejor de sí a su familia”.





