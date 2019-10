Lea la letra pequeña antes de seleccionar un plan Medicare o Medicare Advantage

Los beneficios de Medicare original son provistos directamente por el gobierno federal e incluyen dos partes. La parte A, que no tiene primas, cubre el cuidado interno en un hospital o una estadía limitada en una instalación de cuidado cuando alguien está en recuperación. La parte B cubre los gastos médicos ambulatorios, tales como visitas al médico, exámenes de laboratorio y equipo médico. AP

Cuando Janet y Robert Waterfield, residentes de Miami Lakes, examinaron sus opciones de Medicare, la decisión más importante de la pareja era seleccionar entre Medicare original y Medicare Advantage. Finalmente optaron por un plan HMO Medicare Advantage a través de Humana, decisión de la que no se arrepienten.

“Estamos saludables y no viajamos mucho”, dice Robert, de 65 años, quien recientemente se retiró de Royal Caribbean International.

Añade Janet, quien trabaja como acupunturista: “Y nuestros médicos estaban en nuestro plan, por lo que tenía sentido”.

Todos los años, durante el período abierto de suscripción de Medicare que comienza el 15 de octubre o, como en el caso de los Waterfields, cuando un trabajador cumple los 65, los adultos mayores estadounidenses deben tomar la decisión que afectará no solo su cuidado de salud sino también su bolsillo. ¿Qué es mejor, Medicare original o Medicare Advantage?

Guía básica:

Los beneficios de Medicare original son provistos directamente por el gobierno federal e incluyen dos partes. La parte A, que no tiene primas, cubre el cuidado interno en un hospital o una estadía limitada en una instalación de cuidado cuando alguien está en recuperación. La parte B cubre los gastos médicos ambulatorios, tales como visitas al médico, exámenes de laboratorio y equipo médico.

Para el 2019, las primas mensuales para la parte B eran $135.50 al mes. Para el 2020, el gobierno federal hasta la fecha -10 de octubre- no ha establecido la cifra pero se espera que aumente.

“Las personas que desean más libertad de acceso a menudo prefieren Medicare original”, dice Danielle Roberts, cofundador de Boomer Benefits, un corredor de seguros nacional de Medicare. “A ellos les gusta la idea de que más del 90 por ciento de los médicos aceptan Medicare original.” Eso significa que no hay redes determinando a quien usted puede ver o no para el cuidado de su salud.

Hay otras razones por las que Medicare original puede también ser atractivo. Se puede utilizar en cualquier lugar en Estados Unidos así que las personas que viajan a menudo o que dividen su tiempo entre hogares no necesitan preocuparse de quedar fuera de la red.

Sin embargo, existen varios contratiempos obvios. El Medicare original no cubre medicamentos recetados por lo que los suscriptores deben pagar por un plan privado parte D de medicinas recetadas, que implica un costo adicional.

Aún más, “usted puede tener muchos copagos y un deducible”, explica Kathy Sarmiento, gerente de programa SHINE de Alliance for Aging en Miami-Dade, el programa de asistencia estatal del seguro de salud que provee información, consejería y asistencia gratuita del seguro de salud a los beneficiarios de Medicare. “No hay límite de cuánto es el costo a pagar de su bolsillo”.

Digamos que, si usted está recibiendo tratamiento de cáncer, puede llegar rápidamente al 20 por ciento.

Sarmiento y otros expertos de Medicare recomiendan encarecidamente que aquellos que seleccionen Medicare original compren un plan Medigap, que es un seguro suplementario privado. Un plan Medigap permite a los suscriptores predecir los costos potenciales del cuidado de salud en caso de una enfermedad crónica o una estadía en el hospital.

“Si usted no lo tiene, una enfermedad o la estadía en un hospital puede ser financieramente devastador”, dice David Lipschutz, abogado experimentado en pólizas del Center for Medicare Advocacy.

Además, Medigap, que es provisto por compañías privadas de seguro, requiere evaluación de riesgo, que significa que una compañía puede rechazarle si usted tiene una condición preexistente. El único momento en que usted puede comprar una póliza Medigap sin que la compañía de seguro haga excepciones es cuando se suscribe por primera vez en la parte B de Medicare al cumplir 65.

A las pólizas Medigap se les asigna una letra, que le permite a los suscriptores comparar planes entre las compañías de seguro. Los beneficios son estandarizados, pero no así los costos, por lo que es importante estudiar cada oferta.

El plan F de Medigap es el más popular porque provee la cubierta más integral. Sin embargo, el plan F no estará disponible para suscriptores nuevos elegibles para Medicare luego de este año de suscripción.

Cerca de dos terceras partes de los beneficiarios de Medicare están nacionalmente en Medicare original, pero esos números son reversos en Miami-Dade, donde los 40 planes Medicare Advantage son muy populares y no cobran prima.

Piense en los planes MA, también conocidos como parte C de Medicare, ofrecidos por compañías de seguro privadas, como una sombrilla que cubre no solo la parte A y parte B de Medicare original, sino también provee cubierta de medicamentos parte D. La mayoría de los planes también ofrecen cuidado de la vista y dental, líneas de auxilio de enfermeras las 24 horas y hasta membresía del gimnasio.

Hasta el pasado año, algunos planes también ofrecían opciones adicionales, tales como transportación hasta la oficina del médico, tubos de aguante del baño, rampas para sillas de rueda y programas de cuidado diurno para adultos.

“A las personas les gusta la idea de tener todo su cuidado de salud bajo un mismo plan”, explica la corredora de Medicare Lupe Bruneman, gerente regional de negocios de Advocate Health LLC. “Lo encuentran más fácil y asequible.”

Sin embargo, lo asequible viene con un precio. Medicare Advantage HMO, como el que seleccionaron los Waterfields, tienen redes de proveedores cerradas. Usted selecciona un médico de cuidado primario para atenderle y se le requerirá obtener un referido para un especialista, así como una autorización para ciertos procedimientos y pruebas. Los PPO también tienen redes de proveedores, pero usted no necesita un proveedor de cuidado primario o un referido. (Usted tampoco es elegible para Medicare Advantage si tiene enfermedad renal en etapa terminal.)

Los planes MA no siempre funcionan bien para aquellos que viajan a menudo porque solo cubren cuidado de urgencia. Usualmente usted tiene que pagar primero de su bolsillo, que puede ser una suma grande, y entonces someter los recibos para ser reembolsado, señala Bruneman. “Yo siempre recomiendo que usted compre seguro de viaje”, añade.

Estos planes también tienen un límite máximo del pago de su bolsillo o MOOP, así que una vez lo alcance no pagará nada por el resto del año.

“Al final”, dice Bruneman, “el costo es la guía principal. Cuánto me va a costar ahora y cuánto me va a costar si desarrollo una enfermedad seria”.

Portales para ayudarle

Consulte los expertos: El programa SHINE (Serving Health Insurance Needs of Elders) ofrecido por Florida Department of Elder Affairs y las agencias locales de envejecimiento, provee voluntarios adiestrados para responder preguntas sobre Medicare y consejería individual.

En los condados de Miami-Dade y Monroe, llame a Alliance for Aging al 305-670-6500, extensión 11256 para inglés y al 305-670-6500, extensión 11276 para español. En Broward: 954-745-9567. Para preguntas a nivel de estado llame al 1-800-963-5337.

También hay muchos corredores de Medicare que le pueden guiar en identificar sus necesidades y costos. Pregunte como se compensa al corredor. ¿Ofrece un plan una comisión mayor que otro?

Revise el panfleto anual Medicare & You, así como Medicare Plan Finder en línea. Al responder varias preguntas sobre su ubicación y salud, esta herramienta en línea le puede ayudar a comparar planes, incluyendo el costo total de primas y copagos. Visite https://www.medicare.gov/find-a-plan/questions/home.aspx#

Busque las tasas más altas del gobierno en Medicare Plan Finder. Aunque pocos planes reciben cinco estrellas, hay muchos con cuatro estrellas.

Vaya más allá de los primeros costos y calcule cuánto puede ser el total de gastos cuando añade copagos o coseguros y deducibles.