Lo que necesita hacer antes de inscribirse

Si usted espera hasta su cumpleaños para inscribirse, la cubierta de la parte B puede retrasarse, lo que significa que usted puede tener una brecha en la cubierta entre el momento en que termine su seguro de salud privado y comience Medicare. TNS

Todos los días, diez mil estadounidenses cumplen 65 años. Si usted está cerca de alcanzar esa edad necesita pensar sobre inscribirse a Medicare. Si usted no se inscribe cuando es elegible puede enfrentar una penalidad.

Existe un número de preguntas que usted necesita hacer antes de inscribirse. ¿Desea comenzar a recibir Medicare en su cumpleaños o desea retrasarlo y mantenerse con su seguro de salud grupal? ¿Incurrirá usted en una penalidad de por vida si se retrasa? ¿Desea usted Medicare tradicional (partes A y B) o un plan Advantage que ofrece alguna cubierta para cuidado visual y dental, pero puede tener copagos más altos cuando está enfermo? ¿Necesita usted inscribirse para la parte D, el plan de medicamentos Medicare? ¿Puede usted obtener Medicare si es un inmigrante?

Si ya está recibiendo Seguro Social cuando cumpla los 65, quedará inscrito automáticamente en las partes A (hospitalización) y B (médica) de Medicare.

Sin embargo, si usted espera hasta su cumpleaños para inscribirse, la cubierta de la parte B puede retrasarse, lo que significa que usted puede tener una brecha en la cubierta entre el momento en que termine su seguro de salud privado y comience Medicare.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Solo hay algunos momentos en que puede inscribirse en Medicare. La inscripción tardía puede significar pagar penalidades mensualmente. Por ejemplo, cualquier persona que cualifique para Medicare puede inscribirse durante el período general de inscripción que va del 1 de enero al 31 de marzo, pero sus beneficios de Medicare no comenzarán hasta el 1 de julio.

Si usted sigue trabajando cuando cumpla los 65 y tiene seguro de salud, usted puede decidir retrasar el momento de recibir Medicare.

“Muchas personas que están trabajando están cubriendo a un cónyuge más joven”, dice Kathy Sarmiento, gerente de SHINE, Serving Health Insurance Needs of Elders, un programa financiado por fondos federales en que voluntarios ayudan a adultos mayores a navegar el Medicare. “Ellos tienen que comparar lo que están pagando (por seguro de salud privado) versus entrar a Medicare y comprar seguro para su cónyuge. Pueden seleccionar quedarse en su plan grupal para mantener a su cónyuge cubierto”.

“Muchas personas están trabajando por el seguro”, añade Sarmiento, cuyo programa trabaja con residentes de los condados de Miami-Dade y Monroe.

Una persona que recibe menos de $85,000 anuales pagaría $135.50 mensual por la parte B en 2019. Según aumenta el ingreso de una persona, así también la prima mensual. En 2019, la prima mensual más alta para la parte B fue de $460.50 para una persona cuyo ingreso era $500,000 o más, basado en el ingreso bruto ajustado informado en la declaración de impuestos de 2017. (Para ver la escala móvil de las primas de la parte B, visite https://www.medicare.gov/your-medicare-costs/part-b-costs)

Si usted ha trabajado 40 trimestres y ha pagado Seguro Social y Medicare, usted cualifica libre de costo para la parte A, que es hospitalización.

Edith Gooden-Thompson, coordinadora del área de voluntarios de SHINE del condado de Broward, dice que las personas de 65 años que trabajan pueden “encontrar que el plan de sus patronos puede ofrecer copagos más generosos de medicamentos y algunos servicios adicionales” que Medicare no ofrece. “No hay una sola medida”.

El portal federal de Medicare, www.medicare.gov, recomienda que todas las personas se inscriban en la parte A, seguro de hospital, tan pronto sean elegibles. Es libre de costo para a aquellos que cualifiquen.

Si está trabajando y desea mantener su seguro de salud grupal, verifique con su departamento de recursos humanos para conocer si usted tiene “cobertura acreditable” como es definido por el IRS. Generalmente, si su compañía tiene más de 20 empleados, el plan va a cualificar como cubierta de plan de salud grupal. Si su compañía tiene menos de 20 empleados, necesita inscribirse para la parte A y parte B tan pronto sea elegible.

“Si usted no lo hace, hay una penalidad por no inscribirse en la parte B”, dice Sarmiento. Usted pagará un diez por ciento más en la prima por cada período de 12 meses que fue elegible para la parte B, pero no se inscribió.

“Si usted tiene seguro acreditable de su patrono, puede esperar hasta más tarde porque usted tiene un período especial de inscripción. Si sabe que se retirará en los próximos meses, informe al Seguro Social para que lo inscriba en la parte B”, comenta Sarmiento.

Cuando se esté terminando su empleo tendrá ocho meses para inscribirse en la parte B sin una penalidad por inscripción tardía. Sin embargo, usted no desea tener una brecha en la cubierta entre su póliza grupal de salud y el Medicare.

Angela Bitzenhofer y su esposo se toparon con esa brecha y están estancados con la penalidad de por vida por inscripción tardía. Él fue despedido y acordó una indemnización de diez meses por despido y su mismo seguro Blue Cross Blue Shield a través de COBRA.

El plan de seguro y los pagos eran los mismos y “nadie nos dijo que COBRA no era un seguro de verdad”, dice Bitzenhofer por teléfono desde Alabama, donde está ayudando a su hermana. Cuando COBRA estaba llegando al final, fueron a la oficina de Seguro Social a inscribirse en Medicare y les dijeron que tenían que esperar por el período general de inscripción que comenzaría el 1 de enero y la cubierta no comenzaría hasta el próximo 1 de julio.

Tuvieron que comprar seguro de salud para cubrir el lapso de siete a ocho meses antes de obtener Medicare. Además, ahora pagan una penalidad mensual.

“No son cientos de dólares, pero es una penalidad que estaré pagando por el resto de mi vida y también mi esposo”, dice Bitzenhofer. Ella también paga una pequeña penalidad por no inscribirse a tiempo para la parte D, cubierta de medicamentos recetados. Su esposo obtiene sus medicamentos a través de la Administración de Veteranos y optó por no comprar la parte D.

¿Qué pasa con la parte D? ¿La necesita?

“Lo comparo con el seguro de automóvil o el seguro de propiedad”, dice Gooden-Thompson. Usted puede optar por tomar la parte D cuando se inscribe a las partes A y B. Si usted decide no tomarlo e inscribirse más tarde, usted pagará una penalidad de uno por ciento de la prima nacional de la parte D mensualmente por el número de meses que no tuvo cubierta.

En 2019, la prima nacional base para la parte D es $33.19, comenta Sarmiento.

Para aquellos que no toman medicamentos, Gooden-Thompson sugiere comprar el plan menos costoso. Tanto en Broward como en Miami-Dade, ese plan es WellCare Value Script a $13.40 mensual. Los precios pueden cambiar en 2020.

Para inscribirse a la parte D, debe llamar a 1-800-MEDICARE. Para inscribirse a las partes A y B, vaya a ssa.gov.

Si usted no es ciudadano puede aún así inscribirse a las partes A y B si ha estado en el país por cinco años continuos como residente legal.

“Tenemos muchas personas del sur de Florida que son inmigrantes”, dice Sarmiento. Ellos pagarán $437 mensuales por la parte A y $135.50 por la parte B, comenta.

La decisión final de cuándo inscribirse depende de si lo hará en Medicare tradicional (partes A, B y D) o si será en un plan Medicare Advantage que a menudo es menos costoso, pero los médicos y hospitales están todos en una red. A menudo incluye también un plan de medicamentos. Si selecciona un plan Advantage usted puede salir del mismo en cualquier momento sin penalidad durante el primer año. Cualquier persona puede cambiar de programas durante el período anual de inscripción, del 15 de octubre al 7 de diciembre.

Una de las cosas que hace SHINE es ayudar a los adultos mayores a comparar los dos tipos de planes e identificar qué es mejor para ellos.

“Nuestras aves migratorias tienden a preferir Medicare original para no tener que cambiar planes cada vez que cambian de área”, dice Gooden-Thompson. La mayoría de los planes Advantage están basados en una localidad particular, comenta.