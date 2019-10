Los cambios que vienen para el próximo año en Medicare

Kathleen Sarmiento, (extrema izq), agente de enlace de SHINE en la Alliance for Aging. mocner@miamiherald.com

Hay una cosa con la que puede contar cuando esté tratando con Medicare. Para el momento en que entienda el sistema, cambiará. Ese es el mensaje de cautela de muchos administradores, beneficiarios y voluntarios del gobierno y, de hecho, vienen muchos cambios a partir del 1 de enero.

Las principales diferencias impactarán primero a aquellos que son nuevos en el programa de seguro de salud del gobierno. Las personas nuevas a Medicare son aquellas que cumplen 65 en o después del 1 de enero y aquellos que son primero elegibles a los beneficios de Medicare en o antes del 1 de enero debido a otros factores como discapacidad o enfermedad renal en etapa terminal.

MACRA o Medicare Access and CHIP Reauthorization Act, convertida en ley en 2015, incluye revisiones que tendrán efecto en todos los estados.

Para marzo, 38 millones de personas fueron inscritas a nivel nacional en el programa Medicare original y cerca de 23 millones se inscribieron en Medicare Advantage u otros planes de salud Medicare, 61 millones de personas en el país, dice Anne Chansler, directora de programa a nivel estatal de SHINE y Senior Medicare Patrol.

SHINE son las siglas de Serving Health Insurance Needs of Elderly, un programa sin fines de lucro administrado por Department of Elder Affairs del estado y Florida Area Agency on Aging. Quinientos voluntarios a nivel estatal ayudan a los residentes a navegar el programa de Medicare a través de SHINE. Hay una gran necesidad de ayuda en Florida. Para el 2015 había un estimado de 4.8 millones de residentes de 60 años o más en el estado.

Cuando navegue Medicare conozca lo básico: la parte A de Medicare original cubre el cuidado en hospital. Si usted ha trabajado y pagado impuesto por lo menos diez años, no tendrá que pagar una prima mensual para la parte A, aunque hay un deducible.

La parte B de Medicare original cubre visitas a la oficina de su médico, cuidado ambulatorio, servicios preventivos y artículos médicos. Esta parte requiere una prima mensual y deducible. El costo en 2020 de las primas de la parte B “serán dadas a conocer más tarde durante este año”, dice un portavoz de los Centros de Servicios para Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés).

Las partes A y B de Medicare no cubren todas las necesidades de una persona como cuidado dental rutinario, espejuelos, dispositivos auditivos, medicamentos recetados y períodos largos de rehabilitación, por lo que la mayoría de las personas compran seguros suplementarios. Las pólizas de seguro suplementario Medicare son también llamadas pólizas Medigap. Toda póliza Medigap debe cumplir con las leyes federales y estatales y son identificadas por diferentes letras.

El gran cambio que viene es que los planes C y F de Medigap ya no estarán disponibles para personas nuevas al Medicare, a partir del 1 de enero. Eso es así porque ambos planes cubren el deducible de la parte B que es de $185 en 2019. El plan C de Medigap no cubre los cargos en exceso, pero el plan F de Medigap sí cubre el 100 por ciento de las facturas médicas de una persona, tanto el copago como el deducible de $185.

Al pasar esa ley de 2015 el Congreso pensó que, si usted tiene personas pagando un deducible de su bolsillo, serían más juiciosos al utilizar Medicare.

“Actualmente, la póliza F de Medigap cubre todo lo que un Medigap suplementario puede cubrir”, dice Kathleen Sarmiento, vínculo de SHINE con Alliance for Aging. “Es el Cadillac de los planes suplementarios y va a desaparecer.”

Cualquier persona inscrita en un plan C o plan F de Medigap en diciembre 31 de 2019, será “apadrinado” y podrá continuar con su plan, explica Sarmiento.

Los nuevos inscritos tendrán que buscar otro plan de cubierta Medigap.

Los solicitantes nuevos pueden considerar el plan G suplementario de Medicare, que tiene los mismos beneficios básicos del plan F, excepto que la persona tendrá que pagar el deducible anual de la parte B a partir del 1 de enero. Se espera que el deducible del plan B aumente a $197 para 2020.

Los cambios al sistema de Medicare impactan primeramente a las personas que están cubiertas bajo Medicare original, dice David Bruns, director de comunicaciones de AARP de Florida. Los planes Medigap trabajan en conjunto con Medicare original.

Los planes Medicare Advantage

Medicare Advantage es otra forma de obtener cubierta de Medicare e incluye Health Maintenance Organizations, Preferred Provider Organizations, Private Fee-for-Service y la cubierta Special Needs Plan. Incorpora Medicare A y B.

Cuatro de cada diez personas de Florida de 65 años o más están inscritos en Medicare Advantage, dice Bruns.

Cambios en el plan de medicamentos en 2020

Los costos de los medicamentos recetados también se impactarán en 2020. Un cambio al plan D, el plan de medicamentos recetados Medicare, incluirá el llamado “roto de la dona”.

Medicare.com explica que la brecha de la cubierta o el “roto de la dona” comienza cuando usted excede el límite inicial de la cubierta de su plan. Esta es la porción de la cubierta de la parte D de su Medicare donde usted paga un mayor porcentaje del costo al detal de la droga.

El descuento del roto de la dona en 2019 es 75 por ciento para los medicamentos originales y 63 por ciento para los medicamentos genéricos. Los beneficiarios pagan actualmente 25 por ciento del copago para los medicamentos originales y 37 por ciento para los medicamentos genéricos, pero bajo los nuevos cambios, el copago de los medicamentos genéricos se reducirá a 25 por ciento.

Bajo la parte D de Medicare, el plan de medicamentos, cuando las personas alcanzan el límite de gastos de su bolsillo, que será de $6,350 en 2020, entrarán a la fase catastrófica del beneficio de la parte D para cubrir drogas de alto precio, de acuerdo con CMS.

Si un beneficiario de Medicare tiene ingresos y recursos limitados, pueden tratar de cualificar para el programa de Medicare “Extra Help”.

Nuevas tarjetas Medicare

Entre otros cambios, los oficiales también urgen a los beneficiarios a asegurarse de tener las tarjetas nuevas de Medicare. Los Centros de Servicios para Medicare y Medicaid han removido los números de Seguro Social de todas las tarjetas nuevas para ayudar a prevenir el fraude.

En su lugar, las nuevas tarjetas tienen un número llamado identificación del beneficiario de Medicare. Los beneficiarios de Medicare ya no podrán usar la tarjeta vieja a partir del 1 de enero del 2020, por lo que cualquiera que no haya recibido la nueva debe comunicarse a 1-800-Medicare, dice Chansler de SHINE.

“No eche las tarjetas viejas al zafacón porque la mismas contienen el número de Seguro Social”, comenta.

Como cualquier aspecto de selección de su cubierta, “haga todas las selecciones de Medicare luego de considerar cuidadosamente cuál es su situación de salud”, dice Bruns. “Aun cuando usted esté saludable, los planes de menor costo pueden tener pocos beneficios. Es como tirar el dado. Si usted está manejando una condición crónica como diabetes, una condición cardíaca o tratamiento de cáncer, entonces el seguro barato es el seguro más costoso que usted puede comprar.”