Una nueva herramienta en línea facilitará comparar planes de Medicare y saber qué es lo mejor para usted

Conocer el mejor plan Medicare para que cumpla con sus necesidades es como colocar juntas piezas de un rompecabezas. Este año, una herramienta mejorada en el portal de Medicare busca ayudar.

Medicare Plan Finder, la herramienta más popular de Medicare.gov, ha sido mejorada por primera vez en una década, de acuerdo con los Centros de Servicios para Medicare y Medicaid.

La nueva herramienta en línea puede ayudarle a comparar los precios y beneficios de las opciones de Medicare en su área, durante la inscripción abierta que va del 15 de octubre al 7 de diciembre. Está disponible en inglés y español.

Lo básico

Hay dos formas principales de obtener la cubierta de Medicare: Medicare original (parte A y parte B) o un plan Medicare Advantage (parte C).

Medicare original ayuda a cubrir hospitalización y visitas al médico, pero no medicamentos recetados. Usted puede comprar planes separados para ayudar a pagar las medicinas (llamado parte D) y los costos que salen de su bolsillo como deducibles y copagos (conocido como seguro suplementario Medicare o Medigap).

Los planes Medicare Advantage, también llamados Medicare Health Plans, son pólizas de seguro privado. Generalmente, son HMO y PPO que cubren hospitalización y visitas médicas. La mayoría incluye cubierta de medicamentos recetados, pero a menudo limita a qué médicos y centros de rehabilitación usted puede ir.

¿Por qué comparar?

Las personas deben comparar sus planes anualmente porque los precios y los beneficios que ofrece cada plan pueden cambiar cada año. Algunas veces los médicos cambian los planes que aceptan.

“Cuando usted se siente a comparar planes, tenga un listado de los medicamentos que utiliza, el nombre de su farmacia y un listado de los planes que aceptan sus médicos”, dice Kathleen Sarmiento, enlace con Serving Health Insurance Needs of Elders (SHINE) un programa de base voluntaria financiado con fondos federales que ofrece ayuda gratuita a beneficiarios de Medicare para entender y comparar cubiertas. Sarmiento trabaja desde Alliance for Aging en Miami.

“Siempre le digo a las personas que antes de sentarse a comparar, si tiene un plan Medicare Advantage, llame a la oficina de su médico y pregunte qué planes aceptarán en 2020”, explica Sarmiento. Al final, el mejor plan para usted lo encontrará tomando en cuenta los precios y los beneficios que son importantes para usted.

Utilizar el Plan Finder

Vaya a Plan Finder en Medicare.gov. Si ya usted es beneficiario de Medicare, necesitará inscribirse en línea y crear una contraseña, como haría para el Seguro Social, dice Sarmiento.

“La ventaja es que si usted compra medicinas con sus beneficios de Medicare, el medicamento será incluido automáticamente en su perfil en línea de Medicare así que no tendrá que entrar esa información. Esto lo hará mucho más fácil para hacer comparaciones de seguros en línea”, explica.

Entrar el código postal, los medicamentos recetados que utiliza y la farmacia que usa, ayudará a determinar los planes en su área y los costos que salen de su bolsillo.

Qué hace el nuevo Plan Finder de Medicare

▪ Ayuda a los pacientes a conocer sobre las opciones de cubierta Medicare, tales como Medicare original, los planes Medicare de medicamentos recetados, los planes Medicare Advantage y el seguro suplementario Medicare, también conocido como Medigap.

▪ Lleva a los usuarios a través de Medicare Advantage y del proceso de inscripción de la parte D, de principio a fin.

▪ Permite a los usuarios a comparar las cubiertas en los teléfonos inteligentes y en las tabletas. “En 2018, aproximadamente el 25 por ciento de los beneficiarios de Medicare acceden Plan Finder de Medicare en dispositivos móviles, un aumento de 40 por ciento desde el 2017”, de acuerdo con Seema Verma, administrador de CMS, en un comunicado.

▪ Permite a los usuarios comparar hasta tres planes de medicamentos o tres planes Medicare Advantage, uno al lado de otro.

▪ Compara los costos y los beneficios de diferentes planes de Medicare Advantage, incluyendo nuevos beneficios adicionales como servicios de salud diurnos para adultos, servicios de apoyo en el hogar, servicios de apoyo de cuidadores, cuidado paliativo en el hogar y masaje terapéutico. Los usuarios podrán buscar hasta 40 diferentes beneficios adicionales.

▪ Construye un listado personal de medicamentos y ayuda a encontrar una cubierta parte D de medicamentos recetados que mejor atienda las necesidades.

Qué ha mejorado

Kathy Sarmiento fue parte del equipo SHINE que revisó la prueba beta de la nueva herramienta Plan Finder y ofreció comentarios para ayudar a mejorarla antes de que fuera usada.

“Una de las mejoras es su presentación. Hay mucho menos texto y mucho más espacio haciendo que sea más fácil de revisar. También hicimos recomendaciones sobre los colores de las letras para hacerlo más fácil de leer”, dice. La nueva herramienta también le permitirá sortear los planes de seguro por características que son importantes para usted.”

Si usted está en Medicare y va a una farmacia y compra un medicamento, el Plan Finder lo ingresará automáticamente en su cuenta en línea. Si usted es nuevo en Medicare, puede incluir las medicinas que toma para planes de comparación de precios. Si está en Medicare y desea entrar una medicina para ver el costo, la herramienta le permitirá hacerlo, comenta Sarmiento.

Los cambios son parte de la iniciativa de Medicare para mejorar las herramientas en línea de Medicare y suplir las necesidades de un creciente número de beneficiarios expertos en tecnología, dice Verma, de los Centros de Servicios para Medicare y Medicaid, en una declaración.

Sin embargo, las herramientas en línea no reemplazan las opciones tradicionales de servicio al cliente de Medicare. Personas con Medicare continuarán teniendo acceso a copias en papel del panfleto Medicare & You, y podrán recibir ayuda en el teléfono llamando al 1-800-MEDICARE.

“Estuve realmente complacida en cómo luce el nuevo Plan Finder. Es mucho más fácil averiguar cómo usarlo”, comenta Sarmiento. “La nueva herramienta se presentará el 1 de octubre, pero toda la información de seguros necesita estar al día para el 15 de octubre, por lo que si está comparando planes para el próximo año espere hasta el día 15.”

Dónde encontrar ayuda

▪ Plan Finder de Medicare: Visite Medicare.gov/find-a-plan. Entre en MyMedicare, abra una cuenta en línea o entre su código postal, número de Medicare y fecha de nacimiento para un listado personalizado de planes disponible para usted. Puede comparar precios y beneficios.

▪ Resumen de Medicare: Visite Medicare.gov/sign-up-change-plans. Esto le ayudará a comenzar con Medicare y encuentre respuestas sobre cómo solicitar y los tipos de planes. También puede llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) para recibir ayuda en diversos idiomas. Medicare & You, manual libre de costo, es enviado automáticamente a cualquier persona que se inscriba a Medicare antes de la inscripción abierta que comienza el 15 de octubre.

▪ Seguro Social – www.socialsecurity.gov o llame al 1-800-772-1213 para conocer la elegibilidad de Medicare, cómo inscribirse, solicitar Extra Help con los costos de medicamentos recetados de Medicare y preguntar sobre las primas.

▪ SHINE – (Serving Health Insurance Needs of Elders) www.floridashine.org, es un programa de base voluntaria, financiado con fondos federales para ayudar a los beneficiarios de Medicare a entender y comparar las cubiertas. Usted puede hacer una cita en un lugar de asesoramiento gratuito, enviar preguntas por correo electrónico o llamar al 1-800-96ELDER (1-800-963-5337).