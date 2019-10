Nuestro éxito con las células madre se basa en la honestidad

SHARE COPY LINK

Ustedes, mis queridos lectores, estarán de acuerdo en que nunca antes en la historia habíamos estado expuestos a tantos anuncios comerciales; ellos nos invaden en la calle, en el teléfono y en el seno de nuestro hogar a través del televisor y de la radio. Esto se torna más crítico cuando el tema es nuestra salud. Nuestra especialidad de Medicina Regenerativa con células madre y biológicos no es una excepción.

Partiendo del hecho de que la comunicación es el pilar de toda relación humana, considero que una relación honesta es la mejor forma de crear una imagen. Y esto es lo que he hecho por los últimos 16 años con respecto a mis tratamientos con células madre y biológicos.

Leí con interés un artículo en este mismo periódico de la periodista Estrella Flores-Carretero. Dicho trabajo, curiosamente, proyecta con exactitud mi filosofía en estos 16 años. Una ética que ha dejado un sello imborrable en las diferentes instituciones que he creado a través de esos años.

Si pudiéramos hablar de éxito, este tal vez estaría relacionado con mi intención constante de establecer una relación más allá de lo comercial, con los más de 8,500 pacientes tratados exitosamente a través de estos años. Todos ellos saben que nunca he dejado de realizar un procedimiento por una discrepancia en los pagos, ya sea con el paciente o con sus aseguradoras. Mi filosofía se basa en ofrecer opciones y esto marca una diferencia sustancial con otras clínicas. Y estas, por lo general, le van a ofrecer la opción más cara, la cual no siempre es la mejor.

Otro aspecto muy importante para mí es “no prometer lo que no se puede ofrecer”; y en este punto esos 16 años han sido mi mejor escuela. Y puedo decir que hoy día -con el conocimiento científico que poseo, y que se despliega en nuestro Instituto- somos capaces de decirle al paciente ortopédico con honestidad, después de revisar sus imágenes por resonancia magnética (MRI por sus siglas en inglés), de su rodilla, cuello, columna u hombro cuánto lo podrían ayudar nuestros tratamientos y por cuánto tiempo. Todo esto lo hacemos sobre la base de nuestras propias estadísticas; no hay cifras inventadas o de otras compañías que ofrecen productos biológicos con estudios oscuros o poco confiables a médicos que incursionan en este ramo por primera vez.

Considero de importancia vital no dar falsas expectativas; y esto no solo lo aplico en los pacientes ortopédicos, sino en general. Y por esa razón no trabajo la Medicina Regenerativa con células madre y biológicos en pacientes con Alzheimer, autismo, diabetes, esclerosis múltiple, lesiones de la médula espinal que resulte en paraplejia, accidentes vasculares o apoplejías, por nombrar solo algunas dolencias. Y esto es porque es muy difícil obtener la misma respuesta de forma constante.

A diferencia de una rodilla enferma o una columna -en que obtengo casi en un 80 por ciento la respuesta que espero-, estas enfermedades son complejas en extremo; y las oportunidades de repetir son erráticas e infrecuentes.

Y, desde el punto de vista económico, para mí sería una bonanza aceptar a todos estos pacientes. Y, aunque muchos de mis colegas insisten en que han tenido algunas respuestas esperanzadoras, estas son aisladas e infrecuentes. De manera que considero que estaría dando falsas expectativas a todos estos pacientes, al menos con los tratamientos actuales. No obstante, estos son muy efectivos en pacientes con enfermedades ortopédicas y de columna (cuello y espalda).

Y, al final, se han basado en “dar más que en recibir” o sea que siempre he pensado en satisfacer las necesidades de mis pacientes, más que enfocarme en nuestras ganancias. Ejemplo de ello es mi última iniciativa, consistente en la membresía CellCard. Esta tiene como objetivo lograr que todos ustedes tengan acceso a procedimientos biológicos y de células madre que no ofrecen ninguna de las clínicas. Y reitero una vez más: con ella usted no tiene que cambiar de clínica ni de seguro, solo hacerse miembro y recibir gratis un tratamiento al año.

El Dr. Ramón Castellanos es un experto graduado en Cornell University en dos especialidades; es pionero en la utilización de células madre en la ortopedia, columna vertebral y estética. Usted puede ser evaluado en el Instituto USA Stemcell. Para ello, llame al 305-250-2355 o escriba directamente a stemdoc305@gmail.com. Siga a USAStemcell.com en las redes sociales de FB, Instagram y YouTube.