Plasma rico en plaquetas: la curación está en sus manos

Si usted ha recibido una infiltración o bloqueo es posible que, en casi en un 99 por ciento de la veces, haya recibido una inyección de cortisona o uno de sus muchos derivados. La cortisona, como todos sabemos, es la única medicina que usan exclusivamente los hospitales, centros ambulatorios y la inmensa mayoría de las clínicas de ortopedia y dolor para inyectar bloqueos en nervios e infiltraciones de rodilla, cadera y hombro.

Una abrumadora cantidad de estudios científicos han probado que la cortisona y sus derivados son poco efectivos en el tratamiento del lumbago, la ciática, y el desgaste del cartílago de la rodilla, tobillo y hombros. La cortisona es incluso dañina, ya que acelera la destrucción del cartílago, debilita los tendones, llegando a causar su ruptura e incrementa la osteoporosis. Además, agrava la depresión, aumenta la presión arterial y la retención de líquido, y ocasiona la caída del pelo. Pero además otro de sus efectos conocidos es provocar aumento de peso.

Pero, ¿podemos sustituir la cortisona por algo mejor? Muchos creen que esto es imposible. Hace varios años, nos dimos a la tarea, en nuestras clínicas e Instituto, de sustituir la cortisona por el Plasma Rico en Plaquetas. Este se obtiene de la sangre del propio paciente y produce un grupo de sustancias llamados factores de crecimiento (FC), cien veces más efectivos que la cortisona, y sin efectos colaterales.

Hoy día, hemos logrado disminuir el uso de la cortisona casi en un 95 por ciento. Y hemos sido el primer Instituto o clínica en Estados Unidos que ha logrado estos resultados.

Por ejemplo, si usted acude a nuestro Instituto con un problema de columna, rodilla, cadera u hombro, y determinamos que necesita un bloqueo o infiltración para eliminar la inflamación y el dolor, le sugeriremos utilizar el PRP (Plasma Rico en Plaquetas), en lugar de la cortisona, por las razones antes expuestas.

Si el costo pudiera ser un problema, nuestro Instituto creó, hace seis meses, la iniciativa de la CellCard (TM). Con esta, usted se convierte en miembro de este “selecto club” y tiene derecho a un procedimiento con PRP gratis. Sabemos que esto nunca sería posible en un hospital, centro ambulatorio o la inmensa mayoría de las clínicas de dolor y ortopedia. Esta membresía es recargable, lo que le permite utilizar su Plasma. No espere a verse ante la urgencia de una inyección de cortisona -que no solo es inefectiva sino que le causará efectos secundarios negativos-, únase a la medicina del nuevo milenio y combata el dolor con sus propias plaquetas. Esto es lo que han hecho más de 300 pacientes en los últimos tres meses. Ninguno de ellos se ha arrepentido de no usar cortisona. Hemos probado que SÍ SE PUEDE.

El Dr. Ramón Castellanos es un experto graduado en Cornell University en dos especialidades; es pionero en la utilización de células madre en la ortopedia, columna vertebral y estética. Usted puede ser evaluado en el Instituto USA Stemcell. Para ello, llame al 305-250-2355 o escriba directamente a stemdoc305@gmail.com. Siga a USAStemcell.com en las redes sociales de FB, Instagram y YouTube.