Nueva herramienta para comparar servicios de Medicare

Medicare tiene una nueva herramienta para comparar hogares de cuido, costos, hospitales. ¿Cuán buena es la misma?

Suponga que usted o un ser querido necesitan someterse a una cirugía de derivación cardíaca o bypass. ¿No sería útil contar con una herramienta en línea donde poder encontrar y evaluar un cirujano y un hospital, así como un hogar de cuido y servicios de salud en el hogar necesarios para la rehabilitación después de esta cirugía?

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid apuestan a que la respuesta es sí.

El mes pasado, CMS presentó Care Compare, un rediseño optimizado de ocho herramientas comparativas de servicios de cuidado de salud de Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) disponibles en Medicare.gov.

Care Compare tiene como objetivo brindar a los pacientes de Medicare y a los cuidadores de la familia, una herramienta en línea, fácil de usar para tomar decisiones informadas sobre los cuidados de salud en función de la ubicación, el costo, la calidad de la atención, el volumen de servicios y otros datos, y el portal es compatible para su uso en teléfonos inteligentes y tabletas.

Los pacientes pueden encontrar información en ocho áreas: médicos, hospitales, centros de cuido, atención en el hogar, centros de diálisis, hospitales de atención a largo plazo, rehabilitación para pacientes hospitalizados y grupos de cuidados paliativos o de hospicio.

“Al agregar las ocho herramientas de calidad de CMS en un solo interfaz, los pacientes pueden buscar fácilmente diferentes proveedores e instalaciones antes de confiar su cuidado”, dice la administradora de CMS, Seema Verma, al anunciar la nueva herramienta. El objetivo, explica, es “garantizar que las herramientas sean sólidas y beneficiosas para los pacientes”.

La consolidación también podría aumentar la conciencia de los pacientes.

Emma Boswell Dean, profesora asistente de Gerencia y Políticas de Salud de Miami Herbert Business School de la Universidad de Miami, dice que antes de Care Compare las herramientas estaban subtilizadas por separado. “Al hablar con los pacientes de Medicare, ni siquiera conocen todas las herramientas disponibles. Reunirlas en una sola herramienta es una idea realmente inteligente “.

Aún así, Dean y otros expertos hicieron críticas mixtas a Care Compare. Si bien todos estuvieron de acuerdo en que la cantidad de información disponible es importante y profunda, algunos dijeron que la herramienta podría ser más fácil de manejar para los adultos mayores, mientras que otros cuestionan aspectos de los datos subyacentes. Sin embargo, todos señalaron que la herramienta se actualizará y mejorará constantemente y que CMS agradece los comentarios sobre la misma.

Exploremos cómo la nueva herramienta puede beneficiar a los consumidores y qué podría mejorarse.

¿Cómo funciona la nueva herramienta de comparación de Medicare?

Al consumidor que vaya a medicare.gov/care-compare se le pedirá que ingrese un código postal o ciudad, luego debe utilizar un menú desplegable para seleccionar el tipo de proveedor que está buscando y comenzar la búsqueda. El portal le permite a alguien comparar hasta tres proveedores, uno al lado del otro.

Y aunque antes estas herramientas de proveedores se ofrecían por separado, los consumidores que desean investigar y comparar varios tipos diferentes de proveedores (por ejemplo, hospitales, servicios de rehabilitación y centros de cuido) pueden comenzar y finalizar sus búsquedas en Care Compare, dice Verma. CMS explica que, planifica con el tiempo y cuando sea posible, estandarizar de cerca el tipo de información que se proporciona entre ellos.

¿Qué tan fácil es utilizar Care Compare como un portal único?

Por su parte, Verma, de CMS, dice que Care Compare fue diseñado para ser fácil de usar y optimizado para su uso en computadoras de escritorio, portátiles, tabletas o teléfonos. Las mejoras para el uso móvil brindarán beneficios prácticos, como llamar al proveedor con simplemente hacer clic en el número de teléfono del proveedor.

Dean, de la Universidad de Miami, cree que Care Compare será muy útil cuando no sepa por dónde empezar. “En muchos casos, como cuando me mudé a Miami, uno no sabe cuáles son los mejores proveedores de servicios de salud, no conoce a qué hospitales debería ir. A menudo, dependemos de las recomendaciones de amigos o familiares u otras personas de nuestra comunidad. Pero a veces es posible que no conozca a nadie que, por ejemplo, haya usado antes un centro de diálisis ”, dice Dean.

La nueva interfaz es relativamente sencilla, pero algunos aspectos podrían ser incluso más fáciles para el grupo a quien está dirigido, dice Dean. “Entonces, si, por ejemplo, va a hospitales y desea comparar dos hospitales diferentes, debe hacer clic tres veces en el botón Comparar. No creo que mi abuela pudiera darse cuenta de eso “, dice Dean.

El consumidor necesitaría saber lo que le resulta importante y tener tiempo para buscar en la información disponible hasta encontrar los datos que le ayudarán a tomar decisiones informadas, dice Tricia Neuman, directora ejecutiva del Programa de Política de Medicare de la Kaiser Family Foundation.

Algunas de las herramientas de comparación tienen más información que otras y existen algunas lagunas. Por ejemplo, dice que no hay ninguna función que permita conocer qué planes de Medicare incluyen en sus redes a un médico en particular. Para obtener esa información, es posible que las personas necesiten alternar entre Care Compare y Plan Finder, una de las herramientas más populares de CMS.

Aun más, los planes Medicare Advantage son populares en el sur de Florida, y Care Compare puede tener más proveedores en el listado que las redes Advantage, dice.

Es probable que los pacientes o sus familiares busquen esta información durante una crisis médica, pero no son expertos en esto. Neuman recomienda que intenten reducir las opciones a aquellas características que más les importan. Luego, pueden reducir los proveedores en su área para encontrar los que se acerquen más a satisfacer sus necesidades. Los defensores de las agencias locales sin fines de lucro para los adultos mayores también pueden ayudar a navegar este proceso, comenta.

¿Es confiable la información de Care Compare?

Dicen los expertos, que si bien la mayor parte de la información es confiable, alguna podría mejorarse o presentarse de manera diferente. Por ejemplo, las calificaciones de estrellas de los hospitales en la herramienta Care Compare han generado críticas, particularmente por parte de los hospitales.

Dean explicó que las controvertidas calificaciones de los hospitales se calculan utilizando lo que se llama el modelo de variable latente, que intenta observar varias correlaciones entre factores como tasas de mortalidad, readmisiones, seguridad del paciente y otras variables para llegar a una calificación de calidad. Sin embargo, los modelos de este tipo son complejos y es difícil para los hospitales con calificaciones bajas saber dónde necesitan mejorar, dice Dean.

CMS anunció en agosto que, a principios de 2021, planifica cambiar la metodología utilizada para sus calificaciones de estrellas de hospitales, a un promedio simple de puntajes de calidad que recopilan a través de diferentes medidas. Este cambio tiene como objetivo facilitar que los hospitales sepan qué necesitan mejorar y que los consumidores lo entiendan más fácilmente.

Hasta entonces, está actualizando las calificaciones en Comparación de hospitales utilizando la metodología actual.

Dean sugiere que al evaluar a los proveedores se consideren también otros servicios de calificación, como el de Leapfrog Group. También señaló que los costos reales para el paciente no son tan transparentes como podrían ser, como por ejemplo, las cuotas de instalaciones.

CMS ha dicho que junto con Care Compare, se han realizado mejoras adicionales a otras herramientas de datos de CMS con el objetivo de ayudar a los beneficiarios de Medicare a comparar costos. Uno de esos sitios web es Procedure Price Look Up, que ahora incluye los honorarios del médico y los honorarios de las instalaciones, para obtener una idea más precisa de los verdaderos costos de bolsillo.

Gran parte del trabajo de Toby Edelman gira en torno a los centros de cuido, por lo que ha utilizado mucho Nursing Home Compare a lo largo de los años.

Vaya a la sección de Comparación de cuidados de centros de cuido y encontrará mucha información útil, dice Edelman, quien es abogado senior de políticas del Center for Medicare Advocacy.

Por ejemplo, la sección de comparación de centros de cuido proporciona información que incluye cómo se calificó el centro en las inspecciones de salud, personal, la calidad de la atención a los residentes, la cantidad de camas certificadas, si acepta Medicare y Medicaid, si es un centro con o sin fines de lucro, y si el hogar está ubicado en un complejo hospitalario.

Y hay aún más cuando profundizas, dice. Por ejemplo, una preocupación reciente ha sido el uso indebido de medicamentos antipsicóticos en los asilos de ancianos y puede encontrar información al respecto en el portal. Además, los centros de cuido con violaciones por abuso de pacientes están marcados con un ícono rojo prominente en la primera página que ve el usuario, así como una explicación.

Por supuesto, que ningún conjunto de datos es perfecto. Pero Edelman dice que parte de su trabajo implica leer sobre los resultados en casos de centros de cuido, pero “los problemas más graves a veces no aparecen en la comparación de los hogares”, dice Edelman.

Niveles de personal de enfermería basados ahora en datos de reclamaciones

Aún así, comenta, CMS ha realizado mejoras, como los indicadores de personal de enfermería que ahora se basan en datos de reclamaciones en lugar de en la autoinformación. Las consideraciones sobre los niveles adecuados de personal se remontan a informes de hace dos décadas y más, y señala que, debido a la tendencia de que más personas envejecen en el hogar, la población enferma en los centros de cuido es mayor. Como resultado, actualmnte ha cambiado lo que se considera personal adecuado.

La calificación de “calidad” en Nursing Home Compare se basa en la información que ofrecen las instalaciones sobre encuestas autoadministradas de pacientes, que pueden estar sesgadas debido a la forma en que se presentan las preguntas. El resultado: una gran parte de los hogares de ancianos obtienen cuatro y cinco estrellas en calidad, dice Edelman.

Problemas con la forma en que Medicare califica los hogares de cuido

CMS ha realizado revisiones durante el año para abordar este asunto, pero las calificaciones siguen subiendo. Las calificaciones de calidad autoinformadas también se utilizan para determinar una parte de la calificación general, que también incluye calificaciones para inspecciones de salud y niveles del personal. Es más, estas instalaciones suelen citar estos puntajes de “calidad” en sus materiales de mercadeo, dice Edelman. “Es muy preocupante”.

En un estudio nacional realizado por investigadores de la Universidad de Chicago y Harvard, publicado en diciembre de 2019, sobre cómo los hogares de cuido autoinforman las tasas de caída con lesiones importantes, los investigadores encontraron que los datos de Nursing Home Compare están subinformados. En los datos de evaluación autoinformadas de los residentes que entran en la calificación de calidad, solo se informó el 57,5% de las caídas con lesiones graves que se identificaron en los datos de reclamaciones de admisiones hospitalarias de Medicare.

Edelman desea que CMS nombre la medida de calidad como “información de evaluación de residentes” y no incluya la medida en la calificación general. La información de la evaluación del residente aún podría estar disponible en Care Compare para que cualquiera pueda accederla.

CMS siempre está evaluando los comentarios y haciendo las revisiones necesarias, “pero ellos (CMS) se mantuvieron firmes en el ícono de abuso”, dice Edelman. “Parece una señal de alto y es roja, te da una pista de que algo está sucediendo aquí. La industria realmente quería que eso cambiara y CMS no retrocedió. CMS se está esforzando mucho, les importa, son buenas personas “.

¿Qué es lo próximo en la nueva herramienta de comparación de Medicare?

CMS ha dicho que la agencia evaluará los comentarios de los usuarios y proveedores y continuará mejorando la herramienta. En Medicare.gov aparece una encuesta en línea para los usuarios. Por ahora, éstos podrán acceder a las ocho herramientas de comparación originales mientras CMS continúa realizando actualizaciones y recopilando comentarios.

Herramientas nuevas de Medicare

CMS también lanzó otras herramientas que serán de interés para los consumidores que eligen planes. Éstos incluyen:

▪ Una herramienta de búsqueda de planes de Medicare rediseñada con una opción de chat web.

▪ Una aplicación de “Qué está cubierto” que le dice a las personas qué está cubierto y qué no en Medicare Original.

▪ Una herramienta de transparencia de precios que permite a los consumidores comparar los pagos y copagos de Medicare para ciertos procedimientos realizados tanto en los departamentos de los hospitales para pacientes ambulatorios como en los centros quirúrgicos ambulatorios.

▪ Apoyo interactivo en línea para toma de decisiones que ayuda a las personas a comprender y evaluar mejor sus opciones y costos de cobertura de Medicare entre Medicare Original y Medicare Advantage.

▪ Un servicio en línea que permite a las personas ver rápidamente cómo las diferentes opciones de cobertura afectarán sus costos de bolsillo estimados.

Fuente: CMS

Nancy Dahlberg es escritora de negocios independiente y puede ser contactada en ndahlbergbiz@gmail.com y @ndahlberg on Twitter.