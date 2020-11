Muchos hospitales cobran más del doble de lo que paga Medicare por la misma atención

Los hospitales de todo el país están cobrando a las compañías de seguros privadas 2.5 veces más de lo que reciben de Medicare por la misma atención, según un nuevo estudio de RAND Corp. sobre los precios de los hospitales que fue publicado el viernes.

En media docena de los 49 estados de la encuesta, incluidos West Virginia y Florida, las aseguradoras privadas pagaron tres o más veces lo que pagaba Medicare por las estadías hospitalarias y la atención ambulatoria.

“Los precios son tan altos, los precios son tan inasequibles, es solo un tren fuera de control”, dice Gloria Sachdev, directora ejecutiva del Foro de Patrones de Indiana, una coalición que trabajó con RAND en el estudio. El informe de este año amplió la investigación que la organización sin fines de lucro realizó en 2019 sobre los precios de los hospitales en 25 estados.

El estudio, que expone los precios agresivos de los sistemas mega hospitalarios que han ganado un enorme poder de mercado a través de una consolidación generalizada, seguramente iniciará el debate sobre el sistema de atención médica de Estados Unidos y la necesidad de reformarlo.

Si bien la pandemia causó pérdidas a muchos hospitales, muchos de estos grandes sistemas cuentan con grandes reservas de ganancias, al mismo tiempo que reciben parte de los $175 mil millones en ayuda que el Congreso asignó para compensar sus costos e ingresos perdidos.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Los patronos brindan cubierta de seguro médico a más de 153 millones de estadounidenses. Las compañías y aseguradoras del estudio pagaron casi $20 mil millones, más de lo que Medicare hubiera pagado por la misma atención entre 2016 y 2018, según los investigadores de RAND.

Los hallazgos ponen en duda la capacidad de los patronos privados y las aseguradoras para comprar atención médica competitiva para los trabajadores y sus familias en comparación con el gobierno federal, dice Katherine Hempstead, asesora principal de políticas de la Fundación Robert Wood Johnson, que ayudó a financiar el estudio. “Tienes esta brecha cada vez mayor”, dice.

Los defensores de la llamada opción pública aprovechan esas noticias de precios exagerados para argumentar que la creación de un plan de salud del gobierno, que podría usar su influencia para exigir precios más bajos, ayudaría a reducir el costo de la atención.

“Hay mucha energía detrás de la opción pública, y esta es claramente una de las razones”, dice Dan Mendelson, fundador de Avalere Health, una firma consultora de Washington, D.C.

Los patronos dicen que la prueba de cuánto más pagan afirma la necesidad de un cambio. “El informe establece en términos estrictos con lo que los patronos han estado lidiando durante años”, dice Elizabeth Mitchell, directora ejecutiva de Pacific Business Group on Health, un grupo de San Francisco que representa a patronos y empresas de la región. “Si queremos mantener un mercado privado en el cuidado de salud de Estados Unidos, tiene que funcionar”, dice. “Realmente no está funcionando”.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Joe Biden, el candidato presidencial demócrata, ha adoptado una opción pública distinta de las propuestas más controvertidas de “Medicare para todos” que eliminarían los seguros privados. Los demócratas e incluso algunos republicanos parecen abiertos a la idea, según una encuesta reciente de la Kaiser Family Foundation.

Los hospitales advierten que podrían no funcionar si se les pagaran las tarifas de Medicare. “Ciertamente hay un cambio en los costos, porque el gobierno paga mal a sabiendas”, dice Tom Nickels, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Americana de Hospitales, un grupo comercial. Advirtió que los hospitales perderían miles de millones de dólares en ingresos. Algunos podrían cerrarse si se les obliga a operar con los pagos más bajos de Medicare.

“No podemos sobrevivir en ese tipo de mundo”, dice, y agregó que muchos hospitales están luchando financieramente debido a la pandemia. “Sugerir recortar hospitales durante una pandemia es indignante”.

El informe, que tiene datos del Distrito de Columbia y de todos los estados excepto Maryland (porque ese estado establece las tarifas hospitalarias), ofrece una visión amplia de la gran variedad de precios que pagan las aseguradoras privadas, que pagan múltiplos de lo que paga Medicare por quedarse en un hospital o por una resonancia magnética. “Las magnitudes llaman la atención”, dice Michael Richards, economista de salud de la Universidad de Baylor, quien revisó el estudio.

En algunos mercados, la falta de una alternativa significa que los patronos no tienen espacio para negociar, dice Suzanne Delbanco, directora ejecutiva de Catalyst for Payment Reform, una organización sin fines de lucro que trabaja con empresas para desarrollar nuevas formas de pagar la atención médica. “En un mercado que está altamente consolidado y sin opciones, puede no ser viable de forma lógica”, explica.

La pandemia podría empeorar las cosas a medida que los grandes hospitales se apoderen de las prácticas médicas en dificultades o de sus competidores más pequeños. En West Virginia, Mountain Health Network se compone de la fusión de dos hospitales en 2018, luego de que Cabell Huntington adquiriera su competidor por las objeciones de los funcionarios federales. Cabell fue uno de los sistemas más caros del país desde 2016 hasta 2018, según el estudio. Se informa que Mountain Health tiene ahora sus ojos puestos en un grupo de médicos locales. La red dice que no puede comentar sobre los hallazgos.

Algunos hospitales argumentan que cobran más porque brindan una mejor atención, y parece haber alguna asociación. “Lo que vemos es que la calidad y la capacidad de cobrar precios altos está intrínsecamente relacionado”, dice Craig Garthwaite, economista de salud de Kellogg School of Management de Northwestern University, quien dice que algunos hospitales pueden estar tomando el dinero extra para invertir en formas de mejorar la calidad.

Los patronos han tenido un éxito desigual en hacer retroceder a los hospitales de alto precio. Los patronos de Indiana lograron presionar a Anthem para que tomara medidas, según Sachdev. La aseguradora amenazó con sacar a Parkview de su red, antes de llegar a un acuerdo en julio en el que el hospital ofrecía importantes ahorros. Los planes de dos empleados estatales, en Montana y Oregón, también han podido negociar contratos que utilizan los precios de Medicare como punto de referencia para lo que pagarán, según los investigadores de RAND.

Pero en otras áreas, los hospitales han estado menos dispuestos a ceder. En Colorado, los patronos han tenido discusiones productivas con algunos de los hospitales especializados y hospitales independientes, dice Robert Smith, director ejecutivo de Colorado Business Group on Health. “Hemos avanzado muy poco con los sistemas de salud”, dice.

Muchos patronos, incluidos algunos representados por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, se oponen a la acción del gobierno, pero otros están cada vez más abiertos a la idea de algún tipo de intervención gubernamental, que va desde la regulación de tarifas hasta una opción pública. “Están viendo cada vez más la necesidad de una intervención regulatoria en algunos casos porque el mercado está quebrado”, dice Mitchell.