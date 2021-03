Los peligros de no ir a consultas con su médico por miedo puede ser muy peligroso

Cuando los investigadores compararon la cantidad de pacientes que ingresaron al hospital con ataques cardíacos después de que comenzó la pandemia, notaron una reducción significativa con respecto a las cifras de 2019.

Estudios de varias partes de Estados Unidos, Italia y Austria muestran que la cantidad de pacientes que llegan al hospital por insuficiencia cardíaca o ataques al corazón se redujo entre un 39 y un 50 por ciento luego de que el COVID-19 comenzara a propagarse por todo el mundo.

¿Qué pasó con todos esos ataques al corazón?

El Dr. John Bibawy, especialista en insuficiencia cardíaca y trasplantes del corazón de la Clínica Cleveland Florida en Weston. Clínica Cleveland Florida

“Creemos que las personas tienen tanto miedo de ir al consultorio del médico o al hospital que sufren ataques al corazón y mueren en casa”, dice el Dr. John Bibawy, especialista en insuficiencia cardíaca y trasplantes del corazón de la Clínica Cleveland Florida en Weston.

“Hemos visto, desafortunadamente, una renuencia de los pacientes cardíacos a buscar atención durante la pandemia y eso puede conducir a resultados peores “, dice el Dr. Jeffrey Goldberger, director de la división cardiovascular de la Escuela de Medicina Miller en la Universidad de Miami.

El Dr. Jeffrey Goldberger, director de la división cardiovascular de la Escuela de Medicina Miller en la Universidad de Miami. Cortesía Universidad de Miami

Un estudio publicado en JAMA Cardiology, que examinó 15,244 casos de pacientes que fueron hospitalizados por ataques al corazón durante los primeros meses de la pandemia, encontró que tenían peores resultados y un mayor riesgo de muerte en comparación con períodos similares en 2018 y 2019.

Los investigadores de Oregón y Washington dijeron que se necesitan más estudios para descubrir el porqué de los resultados.

Pero las interrupciones en la atención médica establecida durante la pandemia han significado que algunos pacientes cardíacos no ven a sus médicos cuando deberían.

“Cuanto antes sea el diagnóstico, mejor resultado tendrá un paciente”, dice Bibawy. “Alguien con dolor de pecho crónico puede pensar que no quiere molestar al médico, pero su condición puede ir empeorando y provocar un ataque cardíaco severo”.

Menos personas con enfermedades cardíacas consultan actualmente a sus médicos

Una encuesta de Cleveland Clinic descubrió que durante el brote de COVID-19 solo el 63 por ciento de los pacientes con enfermedades del corazón acudió a un médico o buscó atención médica después de experimentar un problema de salud preocupante.

Alrededor de un tercio ha dejado de tomar sus medicamentos, a menudo porque para la repetición se requiere una visita al médico, menciona Bibawy.

La Asociación Americana del Corazón ha iniciado la campaña “No muera de duda” para motivar a quienes temen visitar las instalaciones médicas durante la pandemia, o que no quieren sobrecargar a los trabajadores de la salud, que ya están sobrecargados, si su emergencia resulta ser una falsa alarma.

Enfatiza que los hospitales siguen siendo el lugar más seguro durante una emergencia médica e insta a las personas a no dudar y llamar al 911 a la primera señal de un ataque cardíaco o un derrame cerebral.

Los hospitales cuentan con protocolos de limpieza adicionales, requieren controles de temperatura para entrar a las instalaciones y todos deben usar una mascarilla.

“Lo hemos hecho lo más seguro posible; [las instalaciones médicas] probablemente sean más seguras que en el exterior”, dice Bibawy.

Las visitas virtuales son una opción

Los pacientes cardíacos que aún se resisten a ver a sus médicos deberían considerar las visitas virtuales o telefónicas, menciona.

“Cuando veo pacientes reacios, les digo: ‘¿Por qué no me llamaron por teléfono, por qué no se comunicaron por Facetime?’. Les he dado mi correo electrónico y los pacientes también pueden comunicarse con sus médicos a través de MyChart,” dice. “Creo que es importante que los pacientes sepan que somos accesibles”.

Dice el Dr. Eric Rosen, director de servicios cardíacos de Memorial Regional Hospital, que aquellos con antecedentes de enfermedad cardiovascular, necesitan cuidarse bien durante la pandemia. “Duerma lo suficiente, asegúrese de que sus niveles de colesterol, azúcar en sangre, presión arterial y estrés estén bajo control”.

No son solo los pacientes con antecedentes de enfermedades cardíacas los que necesitan ver a sus médicos durante la pandemia. Los pacientes que desarrollan problemas cardíacos durante sus episodios de COVID también deben consultar con los médicos.

Los pacientes de COVID necesitan ver a un médico sobre problemas del corazón que puedan surgir

Cualquier persona con síntomas persistentes como fatiga, dificultad para respirar y malestar en el pecho después del COVID debe consultar a un médico y tener seguimiento a largo plazo, explica Goldberger.

Los cardiólogos de la Universidad de Miami han desarrollado un nuevo programa cardíaco COVID-19 para atender los problemas cardíacos nuevos y en evolución derivados de la pandemia. Los pacientes no solo pueden beneficiarse de las últimas investigaciones de la Universidad de Miami sobre el COVID y el corazón, sino que también pueden recibir exámenes y evaluaciones exhaustivas para detectar signos de daño cardíaco inmediato o potencial.

Larry VanDusseldorp, quien sufrió un ataque al corazón masivo relacionado con el COVID el año pasado, ofrece este consejo: “No sea condescendiente con ver al médico”.

Él no tenía antecedentes de enfermedad del corazón, pero aproximadamente un mes después de pensar que se había recuperado del COVID, se dio cuenta de que estaba experimentando síntomas de ataque cardíaco y su esposa lo llevó de inmediato a Memorial Regional Hospital.

Incluso si los pacientes se muestran reacios a ir al consultorio de un médico, dice, pueden usar telemedicina y monitorearse ellos mismos desde la casa. “Tengo un oxímetro de pulso, un manguito de presión arterial para poder controlar todos los signos vitales en casa”, dice VanDusseldorp, quien vive en Hollywood.

“Si conoce su cuerpo y sabe que no se siente bien, escuche su cuerpo y póngase en contacto con su médico”, añade VanDusseldorp. “Esa hora, día o semana que esperaste podría ser la última en la tierra”.