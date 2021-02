Los minutos cuentan cuando ocurre un paro cardíaco repentino

Esperanza Pérez, a la derecha, junto a su hija mayor Beatriz Rambarran.

En un santiamén, la vida de Esperanza Pérez casi termina a los 62 años durante una comida estando de vacaciones con su hija.

“Habíamos ido a un restaurante a cenar. Les cuento su relato porque no recuerdo lo que pasó”, dice Pérez, quien estuvo en San Francisco hace nueve años visitando a su hija Beatriz Rambarran. “Estábamos sentadas, preparándonos para comer. Ella dice que puse mi mano en mi frente, me incliné hacia adelante y me preguntó si estaba mareada. Solo dije: “Hmm hmm”.

“Y luego, dice, me derrumbé sobre la mesa. Se dio cuenta de que algo andaba realmente mal. Alguien la ayudó a colocarme en el suelo. No estaba segura de lo que estaba pasando. Dice que me puse muy rígida. La gente pensaba que estaba teniendo una convulsión y ella sabía que no”.

Pérez, ahora una trabajadora de la salud retirada, de Miami, había sufrido un paro cardíaco repentino, que mata a unos 400,000 estadounidenses anualmente.

Una rápida respuesta de su hija y otras personas en el restaurante, junto con muy buena suerte, ayudó a salvar la vida de Pérez: Beatriz gritó para llamar al 911, una enfermera que también estaba cenando esa noche le dio a Pérez PCR y los bomberos llegaron rápidamente con equipo de desfibrilación para restaurar su pulso.

“Me dieron esas descargas eléctricas”, dice Pérez, ahora de 70 años. “Las primeras no funcionaron. El segundo conjunto no funcionó. Finalmente, el último grupo, con algo de medicación, lograron hacer latir mi corazón y me llevaron al hospital”.

El paro cardíaco de Pérez se produjo repentinamente sin previo aviso, pero ahora se da cuenta de que la señal de advertencia siempre estuvo ahí: su historial familiar. Ella heredó un gen que hizo que tanto su madre como su abuela murieran a principios de los 70 de muerte cardíaca repentina, y que casi mató a su hermano mayor cuando tenía 62 años.

Dr. Robert Myerburg, electrofisiólogo cardíaco de Miami, de University of Miami Health System. Jorge R. Perez UM Miller School of Medicine Jor

Causas genéticas, historial familiar

“Entre el 35 y el 70 por ciento de las personas propensas a un paro cardíaco debido a una causa genética tendrán un gen identificable, dependiendo de la enfermedad genética específica”, dice el médico de Pérez, Dr. Robert Myerburg, electrofisiólogo cardíaco de Miami, de University of Miami Health System. “La razón por la que es valioso es que nos da la oportunidad de mirar a otros miembros de la familia”.

Hay un 50 por ciento de probabilidades de que cada niño nacido de una madre o un padre con ese gen, lo herede. El mismo no salta generaciones, por lo que, si un niño no hereda el gen, sus hijos tampoco lo heredarán.

Beatriz, la hija mayor de Pérez, se hizo la prueba del gen y no lo porta. Sin embargo, su hija menor, Patricia, sí y sus dos hijos pequeños pronto serán examinados.

Las pruebas se han realizado tradicionalmente mediante la extracción de sangre, pero hoy en día se pueden realizar más fácilmente a través de un hisopo de saliva no invasivo y más económico, dice Myerburg.

Algunas anomalías genéticas, como una llamada síndrome de QT largo, se pueden detectar en un electrocardiograma, dice.

El síndrome de QT largo causa una condición del ritmo cardíaco que potencialmente puede causar latidos cardíacos rápidos y caóticos, según la Clínica Mayo. “Estos latidos cardíacos rápidos pueden provocar que te desmayes de repente. Algunas personas con la afección tienen convulsiones. En algunos casos graves, el síndrome de QT largo puede causar muerte súbita “.

Desfibrilador insertado en su pecho

Para ayudar a mantener los ritmos cardíacos normales, a Pérez y a su hija menor les han implantado quirúrgicamente desfibriladores cardioversores (ICD) en el pecho.

El Dr. Jeffrey Goldberger, electrofisiólogo de UHealth. BiomeUMiami

Un ICD “monitorea al paciente y si alguna vez tuviera un problema de ritmo cardíaco como taquicardia ventricular o fibrilación ventricular proporcionaría una descarga automática para restaurar el ritmo cardíaco a la normalidad”, explica el Dr. Jeffrey Goldberger, también electrofisiólogo de UHealth.

La muerte cardíaca súbita, según Goldberger, es “la muerte de alguien que de otra manera se ha sentido bien y muere inesperadamente por una causa cardíaca”.

“No estamos hablando de personas que están en el hospital con insuficiencia cardíaca y luego mueren durante la hospitalización”, menciona. “Normalmente estás hablando del tipo de persona que, ‘Sí, estuve hablando con él ayer y todo estuvo bien. Y luego escuché, ya sabes, cinco minutos después, cayó muerto”.

Trastornos del ritmo del corazón son el mayor problema

La mayoría de las muertes cardíacas repentinas no son causadas por una enfermedad a largo plazo que hace que el músculo cardíaco se debilite y muera gradualmente, si no por trastornos del ritmo cardíaco, dice Goldberger.

Y el 90 por ciento de los paros cardíacos repentinos que ocurren fuera de un hospital, como el que sufrió Pérez, son fatales, comenta.

En general, el 50 por ciento de los paros cardíacos repentinos son los primeros eventos cardíacos en pacientes que no tenían riesgos previamente identificados o enfermedad cardíaca conocida, explica Myerburg.

La supervivencia depende de dónde la persona sufre ese paro cardíaco y si está durmiendo en ese momento o solo en la casa, según Myerburg.

“Si miramos a los pacientes que tienen un paro cardíaco en casa, que es la mayoría de los paros cardíacos, la tasa de supervivencia es del seis por ciento”, dice. “Si ocurren en público y se cumplen dos condiciones, una es que haya un espectador que conozca el CPR y tenga acceso a un desfibrilador externo automático, esa combinación lo lleva a una supervivencia de entre el 16 y el 20 por ciento”.

Acción rápida necesaria para sobrevivir

Pero se deben tomar medidas en cuestión de minutos, dice Myerburg.

“Una vez que llega a los cinco minutos, la tasa de supervivencia cae por debajo del 50 por ciento, cinco minutos desde el inicio del paro cardíaco hasta la restauración del pulso”, agregó. Muy pocos sobreviven más de 10 minutos sin pulso.

Para las personas mayores de 35 años, la incidencia de muerte súbita es de 1 a 2 por cada 1,000 personas al año; 1 de cada 100,000 para adolescentes y adultos jóvenes, según Myerburg.

“Si extrapolas eso a la cantidad de personas en la población, que es de 300 millones en los Estados Unidos, puedes ver que la cantidad se vuelve realmente grande”, dice.

La enfermedad de las arterias coronarias puede afectar a las personas a partir de los 30 años y aumenta progresivamente hasta los 60, dice Myerburg.

Una vez que un paciente llega a los 70 años, “el cáncer se convierte en la causa más común”, menciona. “La enfermedad coronaria no desaparece. Pero si miras las causas de muerte, el cáncer aumenta un poco más”.

El Dr. Kak-Chen Chan, director de servicios de intervención cardiovascular congénita pediátrica del Joe DiMaggio Children’s Hospital en Hollywood.

Los adolescentes no son inmunes a la muerte cardíaca súbita

Los niños y los adolescentes también son susceptibles a la muerte cardíaca súbita, dice el Dr. Kak-Chen Chan, director de servicios de intervención cardiovascular congénita pediátrica del Joe DiMaggio Children’s Hospital en Hollywood.

Joe DiMaggio ofrece exámenes de ECG gratuitos para familias preocupadas por el riesgo, dice Chan, cardiólogo pediátrico.

Por lo general, es una noticia importante cuando un atleta de la escuela secundaria local muere repentinamente durante un juego o práctica, menciona Chan. “Los perdemos en el campo de juego haciendo lo que mejor saben hacer”.

Es usual que estos jóvenes están bien durante la “vida cotidiana”, pero corren un alto riesgo de participar en “actividades deportivas realmente agresivas”, explica.

Chan dice que es más importante “asesorar a la familia, asegurarles que una vez que se conozca el diagnóstico y lo tratemos, el riesgo se reducirá notablemente”.

Eso a menudo significa eliminar el “ejercicio extremo”, dice Chan.

“Prescribiríamos modificación de ejercicio o modificación y limitación de actividad. En general, los deportes competitivos están descartados”, dice. No se permiten deportes enérgicos o anaeróbicos como el levantamiento de pesas o barbilla.

“La otra cosa que diríamos es, no escales montañas por tu cuenta. Preferiblemente no escalar porque con síndrome de QT largo, cuando reciben el ataque, pierden el conocimiento. Si estás en altura, te caes; si estás en el agua te vas a ahogar “.

Se fomentan los deportes aeróbicos limitados. Y “podrían jugar ajedrez competitivo”, dice.

Los pacientes jóvenes a riesgo pueden tratarse con ICD y betabloqueantes, que son medicamentos que reducen el ritmo de los latidos del corazón.

En 2020, Joe DiMaggio trató a 29 pacientes jóvenes con síndrome de QT largo y ocho de ellos requirieron ICD. El hospital también trató a unos 100 pacientes con miocardiopatía, una enfermedad del músculo cardíaco que a menudo se hereda y dificulta que el corazón bombee sangre.

Más allá de la genética, existen otras formas de determinar el riesgo de morir por una enfermedad cardíaca hereditaria o un paro cardíaco repentino.

El Dr. Alexandre Ferreira, especialista en cardiología intervencionista de Jackson Health System.

“Estos factores suelen agruparse en factores de riesgo modificables y no modificables. Hay ciertas cosas que aumentan su riesgo de enfermedad cardíaca, que no puede modificar, como su genética o su edad”, explica el Dr. Alexandre Ferreira, que se especializa en cardiología intervencionista de Jackson Health System en el condado de Miami-Dade.

“Es importante que las personas comprendan que a medida que envejece o si tiene historial familiar de enfermedad cardíaca, eso aumenta su riesgo de enfermedad del corazón. Si hay un pariente, un pariente de primer grado, ya sea sus padres o hermanos o hermanas, eso aumenta significativamente su riesgo de esta condición, especialmente si los miembros de su familia desarrollaron enfermedad cardíaca a una edad más temprana”.

Cómo disminuir las probabilidades de padecer esta enfermedad

Los factores de riesgo modificables incluyen hipertensión, colesterol alto y tabaquismo. “Esas son cosas que puede evitar y tratar para reducir el riesgo de enfermedad cardíaca”, dice Ferreira.

El Jackson Health System lanzó este mes una herramienta en línea llamada “Aprenda la edad de su corazón”, que ayuda a los visitantes del sitio web a determinar el riesgo basándose en información básica de salud como altura, peso, presión arterial, diabetes, historial familiar, etc.

“Hay algoritmos específicos que se diseñaron a base de estudios en grandes poblaciones que pueden brindarle una probabilidad de un evento cardiovascular, ya sea un ataque cardíaco o un derrame cerebral en los próximos 10 años”, explica Ferreira. “Esos algoritmos son muy precisos. Te dicen cuál es la probabilidad de que ocurra un evento en 10 años. ¿Es el 5 por ciento? ¿Es el 10 por ciento?”

Ferreira dice que es difícil para la mayoría de los pacientes entender exactamente lo que eso significa.

“Lo que es más importante es que los pacientes comprendan que tienen un mayor riesgo y cuáles son las medidas que pueden tomar para reducir el mismo”, dice. “El siguiente paso es que los pacientes hablen con sus médicos. El objetivo general es que sean más conscientes de que tienen un mayor riesgo y luego sean proactivos sobre lo que potencialmente pueden hacer para reducir el mismo “.

Para conocer más:

▪ La nueva herramienta en línea “Learn Your Heart Age” de Jackson Health System está disponible en https://learnyourheartage.org.

▪ Joe DiMaggio Children’s Hospital ofrece pruebas de electrocardiograma pediátrico. Para obtener más información, visite https://www.jdch.com/services/cardiac/services/electrocardiogram o llame al 954-265-3437.

▪ UHealth, el Sistema de Salud de la Universidad de Miami, tiene una página web dedicada a brindar información sobre la muerte cardíaca súbita. Visite https://news.umiamihealth.org/en/focusing-on-you-sudden-cardiac-death.